Садовый инвентарь
458 товаров
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- 1 350 ₽1 640 ₽1160 мм, 1.889 кг
- -290 ₽
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- 5 600 ₽50 л
- 5 250 ₽10 л
- 1 450 ₽800 мм, 2 кг
- 3 590 ₽4.66 кгМаксимальное давление: 4Объем бака для воды: 12 л
- Персональная скидка
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- 3 710 ₽12 л
- 4 190 ₽4.5 кгМаксимальное давление: 4Объем бака для воды: 16 л
- Персональная скидка
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- 1 990 ₽1130 мм, 2.1 кг
- 4 108 ₽4 670 ₽27 л
- -562 ₽
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- 9 800 ₽10 580 ₽12 л
- -780 ₽
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- 2 390 ₽3 649 ₽2.73 кгМаксимальное давление: 4Объем бака для воды: 10 л
- -1 259 ₽
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- 3 070 ₽5 л
- 4 410 ₽520 ммМаксимальный диаметр реза: 42 ммМатериал ручки: пластикВес, кг: 1.1
- Персональная скидка
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- 2 336 ₽3 100 ₽Диаметр ножа: 200 ммДлина: 1100 ммВес, кг: 4
- -764 ₽
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- 2 999 ₽3 900 ₽190 мм, 0.17 кгДиаметр реза: 24 мм
- -901 ₽
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- 1 446 ₽1 920 ₽
- -474 ₽
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- 10 920 ₽11 790 ₽24 л
- -870 ₽
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- 815 ₽200 мм, 0.23 кгДиаметр реза: 30 мм
- 260 ₽190 мм, 0.12 кгДиаметр реза: 18 мм
- 10 500 ₽11 340 ₽18 л
- -840 ₽
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Эффективная работа в саду невозможна без использования соответствующего инвентаря. Мы предлагаем приобрести инструменты, упрощающие земляные работы, уборку, сборку урожая, опрыскивание растений и сельскохозяйственных культур удобрениями и специальными составами.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить садовый инвентарь в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 458 наименований. Садовый инвентарь можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.