Опрыскиватели используются в садовых хозяйствах для распыления на растения средств от насекомых, удобрений, воды в жаркую погоду. А также в бытовых условиях для удаления грязи.

В статье расскажем об основных видах и производителях аккумуляторных опрыскивателей, а также приведем рейтинг лучших аккумуляторных опрыскивателей 2022 года.

Как выбрать садовый аккумуляторный опрыскиватель

Главными преимуществами аккумуляторных моделей опрыскивателей являются автономность и экономия усилий оператора за счет автоматического принципа работы. Их удобно использовать на участках, где нет электричества или источник питания удален от зоны распыления.

Эффективные с.-х. опрыскиватели должны не только выполнять поставленные задачи, но и быть удобными в эксплуатации. Чтобы понять, какой опрыскиватель лучше для ваших нужд, стоит обратить внимание на следующее:

Объем бака. Показывает максимальное количество жидкости, которое может вместить опрыскиватель. В аккумуляторных моделях оно варьируется от 10 до 30 литров. Емкость аккумулятора. В садовых опрыскивателях используются свинцово-кислотные и Li-ion аккумуляторы. От емкости аккумулятора зависит время работы устройства на одном заряде. Она варьируется от 1,2 до 8 А*ч. Максимально допустимое давление и производительность. От давления и производительности зависит сила и дальность распыления жидкости из насадки. Под максимальным понимается предельно допустимое для работы давление, которое не выведет комплектующие из строя. Для опрыскивателей оптимальным является давление от 1 до 6 бар. Производительность показывает выброс воды за определенное время, средняя производительность для опрыскивателей около 2 л/мин. Диаметр разбрызгивания. От диаметра разбрызгивания зависит площадь, которую может обработать устройство при минимальных действиях оператора. Дальность распыления жидкости вопрыскивателях аккумуляторного типа варьируется от 2 до 4 м. Опрыскиватель с большим диаметром разбрызгивания поможет оросить высокие плодовые деревья или широкие гряды, а небольшого будет достаточно для опрыскивания тепличных культур.

Виды садовых аккумуляторных опрыскивателей

Чтобы получить точный ответ на вопрос “Как выбрать опрыскиватель?”, нужно рассмотреть виды распылительных устройств. Универсальной классификации опрыскивателей нет, но их чаще всего отличаю по следующим параметрам:

Вместительность бака

Накопление заряда аккумулятором

Способу переноски

Диаметру разбрызгивания

Лучшие производители аккумуляторных опрыскивателей

Прежде чем представить обзор опрыскивателей, посмотрим на топ их производителей.

Здесь приведем топовые фирмы опрыскивателей для любых садовых и бытовых работ. PATRIOT . Американский производитель, работающий с 1970-х годов, который открыл масштабное производство техники (триммеров, электроинструмента, снегоуборочных и моющих устройств). Опрыскиватели марки PATRIOT имеют много положительных отзывов садоводов и входят в рейтинги лучших по качеству.

. Американский производитель, работающий с 1970-х годов, который открыл масштабное производство техники (триммеров, электроинструмента, снегоуборочных и моющих устройств). Опрыскиватели марки PATRIOT имеют много положительных отзывов садоводов и входят в рейтинги лучших по качеству. CHAMPION . Бренд, ориентированный на российского потребителя. Производит моющую и уборочную технику. Имеет большую линейку техники и инструмента для садовых работ и дома. Аккумуляторные агрегаты CHAMPION рассчитаны на интенсивную работу и могут возглавить рейтинг распылителей по параметру температуры используемой воды.

. Бренд, ориентированный на российского потребителя. Производит моющую и уборочную технику. Имеет большую линейку техники и инструмента для садовых работ и дома. Аккумуляторные агрегаты CHAMPION рассчитаны на интенсивную работу и могут возглавить рейтинг распылителей по параметру температуры используемой воды. UNION. Китайская компания, основными направлениями которой являются производства садовой техники и генераторов. Опрыскиватели марки UNION часто являются фаворитами рейтингов лучших в категории «Цена/качество».

Китайская компания, основными направлениями которой являются производства садовой техники и генераторов. Опрыскиватели марки UNION часто являются фаворитами рейтингов лучших в категории «Цена/качество». Kolner. У фирмы в ассортименте представлен большой выбор электроинструмента, оборудования для сварки и техники для сада и огорода. Опрыскиватели марки имеют оптимальную степень защиты от внешних факторов и надежные комплектующие.

У фирмы в ассортименте представлен большой выбор электроинструмента, оборудования для сварки и техники для сада и огорода. Опрыскиватели марки имеют оптимальную степень защиты от внешних факторов и надежные комплектующие. Deko . Фирма с 2013 года производит ручной и электроинструмент, станки, оборудование для сварки. У аппаратов Deko лучший ударопрочный и удобный для переноски устройства пластиковый корпус.

. Фирма с 2013 года производит ручной и электроинструмент, станки, оборудование для сварки. У аппаратов Deko лучший ударопрочный и удобный для переноски устройства пластиковый корпус. Greenworks . Специализируется на производстве аккумуляторной садовой техники. В товарном ряду марки большой выбор аккумуляторов разной емкости, устройств для ухода за садом и ручного инструмента. Опрыскиватели Greenworks подойдут как для простых повседневных задач, так и для масштабных работ.

. Специализируется на производстве аккумуляторной садовой техники. В товарном ряду марки большой выбор аккумуляторов разной емкости, устройств для ухода за садом и ручного инструмента. Опрыскиватели Greenworks подойдут как для простых повседневных задач, так и для масштабных работ. Умница . Российский бренд, который выпускает помповые, ручные и аккумуляторные опрыскиватели, газовое оборудование для участков и домов. В модельном ряду «Умницы» есть портативные и напольные агрегаты, которые входят в рейтинги лучших опрыскивателей отечественного производства.

. Российский бренд, который выпускает помповые, ручные и аккумуляторные опрыскиватели, газовое оборудование для участков и домов. В модельном ряду «Умницы» есть портативные и напольные агрегаты, которые входят в рейтинги лучших опрыскивателей отечественного производства. Caiman . Caiman – производитель тракторной, уплотнительной техники, а также навесного оборудования и устройств для садоводства. Опрыскиватели Caiman отличаются лучшей надежностью комплектующих и широким спектром рабочего давления.

. Caiman – производитель тракторной, уплотнительной техники, а также навесного оборудования и устройств для садоводства. Опрыскиватели Caiman отличаются лучшей надежностью комплектующих и широким спектром рабочего давления. Витязь. Фирма, производящая тепловую, моющую технику, станки и электроинструмент под марками «Витязь» и «Минск». Аккумуляторные агрегаты «Витязь» долговечны и часто включаются в рейтинги положительных отзывов садоводов.

ТОП-5 лучших садовых аккумуляторных опрыскивателей по цене/качеству

Модель / Характеристика Объем бака (л) Емкость аккумулятора (А*ч) Напряже аккумулятора(V) Вес без воды (кг) Диаметр разбрызгивания(м) Способ переноски Стоимость (руб) PATRIOT PT-16AC 16 8 12 4,5 4 Ранцевый 6560 CHAMPION SA16 16 8 12 5,3 - Плечевой 7150 UNION ОР-12АТ 12 - - 5,2 3 Плечевой 7270 PATRIOT PT-12AC 755302530 12 8 12 4,6 3 Ранцевый 5490 Kolner KCSG 12/12BР 12 8 12 4,9 - Ранцевый 4395

Аккумуляторный опрыскиватель PATRIOT PT-16AC

Сельскохозяйственные опрыскиватели PATRIOT – одни из самых лучших в рейтинге по отзывам пользователей.





Достоинства:

Имеет регулировку давления и телескопическую штангу, что делает его универсальным для садовых и бытовых задач

Бака вместимостью 16 литров хватит для распыления жидкости на несколько гряд или теплиц за одну заправку

Емкий аккумулятор 8 А*ч долго держит заряд во время интенсивной работы

Шланг длиной 1, 3 м обеспечивает удобную работу при ношении опрыскивателя на спине

Диаметр разбрызгивания 4 м способствует единовременному охвату большого участка

Фильтр для процеживания удобрений

Недостатки:

АКБ долго заряжается

Аккумуляторный опрыскиватель CHAMPION SA16

По праву входит в рейтинг опрыскивателей бытовых и садовых на аккумуляторных источниках энергии. Он имеет компактный размер и 16-литровый бак.





Достоинства:

Максимально допустимое давление в 5,5 бар образовывает более мелкие капли, что удобно при обработке молодых саженцев

Возможность использования жидкости температурой до 35 C будет преимуществом при заборе воды из бочки в жаркую погоду

Телескопическая трубка длиной 0,8 м удобна при обработке деревьев и высоких кустарников

Работа от полного заряда аккумулятора 3-4 часа оптимальна для масштабных задач по распылению удобрений

4 насадки и уплотнители для форсунок в комплекте

Недостатки:

Небольшая дальность разбрызгивания до 2,5 м

При весе в 5,3 кг и наполнении бака опрыскиватель будет тяжелым для долгой переноски на спине

Аккумуляторный опрыскиватель UNION ОР-12АТ

Надежный опрыскиватель с хорошими отзывами пользователей.





Достоинства:

Корпус из прочной пластмассы устойчив к ударам

Широкое отверстие для залива жидкости позволит быстро заполнить бак

Кнопка пуска расположена в выемке, что предотвратит нежелательное выключение или запуск двигателя

Диаметр разбрызгивания 3 м будет удобен как для работы в теплице, так и на широких грядах

Недостатки:

Нет возможности регулировки штанги

Устройство весом 5 кг с полным баком будет тяжелым для ношения

Аккумуляторный опрыскиватель PATRIOT PT-12AC 755302530

Если вы хотите определиться, какой опрыскиватель лучше для забора воды температурой выше 40C, то эта модель - то,что нужно.





Достоинства:

Удобные широко расположенные ремни для переноски

Есть ребристая пластиковая подушка для комфортного ношения на спине

Крепление шланга на передней части корпуса позволит избежать его разрыва при переноске

Отверстие для подключения зарядного устройства защищено пластиковой заслонкой от грязи и жидкостей

Широкая ручка удобна при переноске устройства с полным баком

Недостатки:

Небольшой циферблат индикатора заряда

Аккумуляторный опрыскиватель Kolner KCSG 12/12BР

Одна из лучших моделей в рейтинге. Имеет небольшой вес и бак вместимостью более 10 литров.





Достоинства:

Съемный плотный фильтр для очистки воды от крупных частиц и процеживания удобрений

12-литровый бак с широким отверстием для наполнения

Степень защиты IP32 обеспечивает ударопрочность и защиту от влаги

Удобное крепление позволяет легко снять аккумулятор и поставить после зарядки

Модель оснащена отсеком для хранения аксессуаров, чтобы насадки всегда были под рукой

Небольшой вес устройства – 4,1 кг без жидкости

Недостатки:

АКБ долго заряжается

ТОП-5 лучших ранцевых садовых аккумуляторных опрыскивателей

Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-5АТ, 5 л

Хороший опрыскиватель для небольшого участка.





Достоинства:

Компактный размер и удобные ремни способствуют комфорту при переноске

Держатель для шланга на боковой части корпуса избавляет от необходимости носить трубку в руках

Прочный пластиковый бак устойчив к химикатам, поэтому в нем можно хранить средства для обработки и дальнейшего распыления

Литий-ионный аккумулятор имеет большой ресурс и быстро заряжается

Телескопическая трубка из нержавеющей стали устойчива к химическим повреждениям

Недостатки:

Небольшое допустимое давление в 2 бар

Небольшой вес устройства – 4,1 кг без жидкости

Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л

Один из лучших распылителей для дачи с большим баком для жидкости. Модель включают в рейтинг “Опрыскиватели.Топ лучших”





Достоинства:

Сетчатый фильтр для удаления из жидкостей мелкого мусора и процеживания химикатов

4 насадки и уплотнители для форсунок в комплекте

Кнопка пуска находится в задней части корпуса расположена в углублении для удобства эксплуатации

Широкие ремни для переноски устройства на спине

16-литровый бак удобен для большого объема работ

Недостатки:

Отсутствие телескопической штанги для орошения труднодоступных участков

При весе 5,5 кг и полном баке носить устройство на плечах будет тяжело

Аккумуляторный опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951

Если вы думаете, какой купить опрыскиватель для длительной работы, то это вполне подходящий вариант.





Достоинства:

4 насадки и 4 уплотнителя в комплекте

Бак на 14 литров удобен для длительного распыления воды или химикатов

Большой диаметр отверстия для залива жидкости удобен для быстрого наполнения бака

Может применяться для как обработки растений на участке, так и в быту

Недостатки:

При наполненном баке устройство будет тяжелым для длительной переноски на спине

Производительность 3 л/мин невысока для интенсивной работы

Аккумуляторный опрыскиватель Kolner KCSG 16/12ВР

Распылитель с регулируемой штангой, который вполне может претендовать на звание «Лучший опрыскиватель для деревьев».





Достоинства:

Регулируемая штанга удобна для работы с растениями разной высоты

Встроенный индикатор поможет отследить уровень заряда батареи

Пластиковая накладка на заднюю часть обеспечит комфорт при ношении

Широкая ручка в верхней части корпуса для удобства переноски

Крепление шланга расположено в углублении, что позволит избежать его разрыва

Регулируемые ремни для переноски на спине

Недостатки:

Большой вес в совокупности с 16-литровым объемом бака

Аккумуляторный опрыскиватель Greenworks GSP1250

Одна из лучших моделей распылителей весом до 3 кг и оптимальный опрыскиватель для сельского хозяйства.





Достоинства:

Вытянутая форма корпуса позволяет хранить устройство на узком стеллаже

Широкая горловина способствует быстрому наполнению бака

Встроенный сетчатый фильтр для очищения воды и удобрений

Ремни для переноски оснащены мягкой подкладкой для длительного комфортного ношения

Небольшой вес устройства в 2,9 кг делает его удобным в транспортировке даже для пожилых людей

Li-ion аккумулятор долго сохраняет заряд

Недостатки:

Небольшая производительность для интенсивной работы 2,2 л/мин

Шумность 78 дБ

ТОП-5 лучших плечевых садовых аккумуляторных опрыскивателей

Модель / Характеристика Объем бака (л) Емкость аккумулятора (А*ч) Напряжение аккумулятора (V) Вес без воды (кг) Диаметр разбрызгивания (м) Способ переноски Стоимость (руб) Caiman TELESCOPIC 15E 900128 15 7 12 5,6 - Плечевой 44 000 Champion SA12 12 8 12 5 0,5 – 2,5 Плечевой 6900 Caiman Standard PS10E 10 1, 5 10,8 3 - Плечевой 36 000 Умница ОЭ-10-Н 10 2 12 5 - Плечевой 7350 ВИТЯЗЬ АО-16/2 16 8 12 5 - Плечевой 6700

Аккумуляторный опрыскиватель Caiman TELESCOPIC 15E 900128

Это лучший аккумуляторный опрыскиватель по надежности комплектующих.





Достоинства:

15-литрового бака и производительности 0,9 л/мин достаточно для длительной непрерывной работы

Высокое максимальное давление в 5,5 бар удобно для распыления жидкости на небольшие участки

Широкие ремни для удобства переноски

Насос из защищенной от коррозии стали способствует продолжительному сроку службы опрыскивателя

Прочный пластик корпуса устойчив к воздействию агрессивных химикатов, что делает опрыскиватель универсальным в борьбе с разными вредителями и болезнями растений

Функция регулировки давления для удобства применения опрыскивателя в разных ситуациях

Недостатки:

При весе в 5,6 кг и полном баке будет тяжелым для переноски

Аккумуляторный опрыскиватель Champion SA12

Один из лучших распылителей в рейтинге с регулировкой угла орошения и длительной работой от одного заряда.





Достоинства:

Угол опрыскивания регулируется от 5 до 60 градусов, что удобно для работы в теплице и на грядах

Температура забора воды до 35 градусов позволяет заливать в бак воду, долго стоявшую на солнце

От одного заряда устройство может работать до 4 часов

Металлическая телескопическая штанга износоустойчива и удобна для работы на труднодоступных участках

4 насадки и 2 уплотнителя в комплекте

Недостатки:

Большой вес опрыскивателя при полном баке

Аккумуляторный опрыскиватель Caiman Standard PS10E

Лучший легковесный распылитель с регулировкой давления.





Достоинства:

Вес устройства в 3 кг делает его удобным для переноски на плечах

Литий-ионный аккумулятор оперативно заряжается и сохраняет заряд долгое время

Мягкие широкие ремни для комфортного ношения

Широкая пластиковая ручка для комфортной переноски по участку

Форсунка с вставками из керамики продлевает срок службы опрыскивателя

Функция регулировки давления на ручке пистолета

Недостатки:

Производительность 1,5 л в минуту будет недостаточна для интенсивной работы

Аккумуляторный опрыскиватель Умница ОЭ-10-Н

Аккумуляторные опрыскиватели «Умница» входят в топ лучших опрыскивателей в России.





Достоинства:

Двухметровый шланг удобен при работе с деревьями и кустарниками

Прочный пластиковый корпус устойчив к воздействию агрессивных химикатов

4 насадки с разным диаметром распыления

Удобный ремень для переноски

Встроенный фильтр для очистки воды и удобрений

Забор воды температурой до 43 градусов сохранит работоспособность комплектующих при наполнении бака в жаркую погоду

Недостатки:

Свинцово-кислотный аккумулятор

Аккумуляторный опрыскиватель ВИТЯЗЬ АО-16/2

Распылитель, который оптимально подходит для длительной работы и один из лучших в рейтинге по качеству.





Достоинства:

Вместительный 16-литровый бак для длительных работ

Широкая горловина способствует быстрому наполнению бака водой или химией

Разъем для зарядного устройства защищен от попадания воды пластиковой заслонкой

Удобные ремни для переноски

Время работы от одного заряда до 6 часов

Недостатки:

Будет тяжелым для переноски с полным баком (вес 5,5 кг)

Советы по выбору аккумуляторного опрыскивателя