Мойки высокого давления широко применяются для проведения клининговых работ как в быту (на дачных участках и в гаражах), так и в производственных целях, строительстве и обслуживании автотранспорта.
Посетителей сайтов и магазинов порой удивляет ассортимент и ценовой диапазон подобной техники. Стоимость варьируется от 6000 и до 100 000 рублей за единицу. Поэтому, для совершения выгодной покупки мини-мойки, которая будет отвечать вашим требованиям, необходимо обратить внимание на ключевые характеристики устройства и цель его приобретения.
Чтобы помочь определить, какая мойка высокого давления лучше подойдет для вас, предлагаем посмотреть на перечень с основными параметрами агрегата.
Мини-мойки могут питаться от сети с напряжением от 220 В, аккумулятора или топлива.
Мойка электрического типа питания
Аккумуляторная мойка высокого давления
Бензиновая мойка высокого давления
Насос осуществляет забор воды из приемника в область подачи с высоким давлением. Чтобы насос прослужил долго и был устойчив к сильному напору воды, стоит уделить внимание материалу, из которого сделана головка. Самой непрочной является деталь из пластмассы. Композитная или силуминовая головка гораздо прочнее, но при этом тяжелее. Самой стойкой считается деталь, изготовленная из латуни. При этом латунь имеет антикоррозийные свойства.
Шланг высокого давления осуществляет подачу воды из бака в насадку-распылитель. Поэтому шланг мойки должен быть устойчивым к большим перепадам давления. Немалую роль играет и длина: чем длиннее шланг, тем удобнее оператору будет мыть большие объекты и площади. На корпусе мойки как правило имеется приспособление для хранения шланга, для длинного устройства более удобным вариантом является катушка.
Насадки предназначены для регулирования направления и изменния площади воздействия струи воды. Обычно к устройству прилагается одна или несколько насадок. Чаще всего в быту применяются веерные насадки и «грязевые фрезы». Веерные насадки более полезны при мытье дорожек, окон, несильно загрязненных поверхностей. «Грязевые фрезы» помогают убирать застарелую и налипшую плотным слоем грязь.
От мощности напрямую зависит сила и стабильность забора и подачи воды, а также ее расход. Чем выше мощность, тем быстрее мойка справится со своей задачей, но для такой силы работы требуется большее количество воды. Наибольшей мощностью по типу питания обладают мойки, работающие от сети высокого напряжения или топлива. Средний показатель мощности моек для дома и дачи около 2000 Вт.
Производительность напрямую зависит от мощности. Показателем производительности для моек высокого давления является расход воды за час или минуту непрерывной работы. Большее количество воды способно быстрее отчистить загрязнение. Для бытовых моек средним показателем будет производительность 400 литров в час.
Давление, создаваемое насосом при подаче воды в шланг, влияет на эффективность и скорость отчистки загрязнения. Для бытовых целей достаточным будет давление от 110 до 150 бар, для промышленности требуется уже больше 160 бар.
Мойки высокого давления могут набирать воду из водопроводных труб или емкостей. При выборе модели стоит учитывать мощность насоса. Не у всех помп хватает мощности, чтобы забирать воду из емкости, расположенной ниже уровня мойки, а это бывает важно при отсутствии альтернативных вариантов или в походных условиях. Поэтому в рейтинг лучших моек высокого давления по отзывам часто включают мини-мойки с универсальной возможностью забора воды.
Некоторые мини-мойки оснащены функцией нагрева воды и пара. Теплая вода лучше смывает загрязнения, особенно жировые. Такая функция очень полезна в пищевой промышленности.
В мойках есть обязательный максимальный уровень температуры воды, которая поступает из источника к насосу. Поскольку комплектующие могут пострадать при долгом воздействии горячей воды, производитель выставляет на конкретных моделях допустимый уровень нагрева воды. В среднем температура воды на входе должна быть до 50 градусов.
Бак может быть встроенным и крепящимся на пистолет для разбрызгивания жидкости. При первом типе средство смешивается с водой в водоприемном баке, во втором – подается с выходящей струей. Для удаления сильных загрязнений рекомендуется использовать второй тип устройства.
По сферам применения выделяют три типа моек:
Делаются из самых простых комплектующих, имеют минимальную мощность и производительность. Такие мойки подойдут для нечастой эксплуатации и мелких бытовых задач. Часто бюджетные модели питаются от обычной сети 220 В.
Качество материала в таких устройствах уже выше, чем у бытовых, и прослужит такая мойка дольше. Мощности полупрофессиональной мойки хватит для удаления стойких загрязнений на автомобиле или дачных постройках. Но вот на высокое качество работы полупрофессиональных моек при предельно допустимом давлении лучше не рассчитывать.
Мини-мойки такого класса имеют долгий срок эксплуатации и подходят для длительного и интенсивного использования. Они применяются в промышленности и на автомойках. Такие модели питаются от сети с напряжением от 230 до 380 В или топлива и имеют высокую производительность. Их оснащают возможностью работы с паром высоких температур, несколькими баками для моющих средств и другими дополнительными функциями.
В рейтинг профессиональных моек высокого давления вошли:
При средней мощности в 3.1 кВт мойка способна выдавать максимальное давление в 225 бар, что является очень высоким показателем даже для профессиональных устройств. 10-метровый шланг наматывается на катушку и будет удобен для работы на удаленном от корпуса расстоянии. Вес устройства составляет 30 килограммов, поэтому для простоты перемещения производитель оснастил мойку колесами. Помпа выполнена из латуни и ее мощности хватает на забор воды из бака или канистры. В Karcher Hd 6/15 M Eu 1.150-930.0 встроен бак для моющего средства, при желании к мойке можно отдельно приобрести пеногенератор. В приборе также есть фильтр грубой очистки для улучшения качества поступающей воды.
|
Преимущества:
Недостатки:
Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact 1.447-050 подойдет для очищения кузова автомобиля от сильных загрязнений. Имеет компактный размер и складную ручку, которые делают устройство удобным для транспортировки и хранения. В комплект входит веерная насадка и грязевая фреза для генерации потока воды разной площади и мощности. Мойка может работать от бытового напряжения в 220 В. Небольшой вес Karcher K 7 Compact 1.447-050 позволяет переносить мойку по участку в руках, несмотря на наличие колес. Температура воды, забираемой насосом, должна быть до 60 градусов. Мойка имеет защиту от перегрева, что позволяет повысить ее срок службы.
|
Преимущества:
Недостатки:
Huter M195-PW-PRO производительная и недорогая для своего класса мини-мойка. Подходит для чистки автомобиля, придомовой территории и хозяйственной техники. Рекомендуемое давление в 130 бар делает мойку удобной для чистки кузова автомобиля без повреждения краски. В комплектацию устройства входит качественная насадка-пеногенератор, которая поможет равномерно нанести моющее средство на поверхность и сделает чистку более эффективной. Huter M195-PW-PRO не займет много места в машине или гараже, а также легко транспортируется. Прочная алюминиевая помпа мини-мойки устойчива к высокому давлению в водопроводе, а фильтр грубой очистки не пропустит в бак песок и камни.
|
Преимущества:
Недостатки:
Мойка HUTER W210i PROFESSIONAL 70/8/18 – полезное приобретение для владельцев авто- и мототехники, собственников частных домов и дач. Асинхронный двигатель устройства устойчив к износу, что продлевает срок службы мойки. Максимальный показатель в 210 бар делает шланг способным выдерживать длительный и интенсивный напор. В комплект входит насадка-пеногенератор, которая при давлении в 145 бар будет способствовать быстрой и качественной чистке автомобиля и мотоцикла даже после езды по бездорожью. Простоту хранения и использования обеспечивает компактная регулируемая ручка и катушка для хранения шланга высокого давления.
|
Преимущества:
Недостатки:
|
Модель мойки высокого давления
|
Мощность (кВт)
|
Производительность
(литров в час)
|
Максимальное давление (бар)
|
Рабочее давление
(бар)
|
Материал помпы
|
3,1
|
560
|
225
|
150
|
латунь
|
3
|
600
|
180
|
150
|
алюминий
|
2,5
|
420
|
195
|
130
|
металл
|
2,6
|
470
|
170
|
150
|
алюминий
|
2,6
|
450
|
210
|
145
|
алюминий
Мойка PATRIOT GT790 Imperial 322306079 обладает высокой для класса производительностью 450 л/ч. Устройство работает от сети 220 В и имеет рекомендуемое для работы давление 130 бар, что позволяет ему бережно и качественно удалять наросты и мох с деревьев и загрязнения с садовой техники. Мойка оснащена баком для моющего средства, которое вместе с водой подается в пистолет с веерной насадкой. Насос позволяет забирать воду из емкостей и пропускать через фильтр глубокой очистки. Помпа выполнена из прочного алюминиевого сплава.
|
Преимущества:
Недостатки:
Мини-мойка PATRIOT GT970 Imperial 322306097 не потребует источников питания высокого напряжения и способна работать от бытовой сети. Большая мощность и производительность 7, 8 л/мин помогут быстро помыть автомобиль, велосипеды и садовый инвентарь. Модель оснащена колесами и широкой ручкой для легкого перемещения по гаражу и придомовой территории. Благодаря встроенной катушке, напорный шланг можно хранить без дополнительных приспособлений. Рекомендуемое давление в 150 бар оптимально для чистки дорожек и фасада дома, а возможность добавления средства в специальный бак сделает процесс мойки эффективным.
|
Преимущества:
Недостатки:
Модель РЕСАНТА МР-200П 70/8/22 подойдет для чистки плитки на участке и стен зданий. Мойку, весом в 10 кг при необходимости будет нетрудно перенести даже на большое расстояние. Мощный двигатель 2,5 кВт и производительность 420 л/ч обеспечат чистоту любых поверхностей за короткое время. Максимально возможное давление в шланге достигает 200 бар, что является высоким показателем для полупрофессиональных устройств. За счет 8-миметрового шланга мойка будет удобна в использовании на больших объектах и отмоет даже крупногабаритный автомобиль без постоянного перемещения аппарата.
|
Преимущества:
Недостатки:
РЕСАНТА МР-170 70/8/20 оснащена встроенным бытовым пеногенератором. Шланг для забора воды способен принимать жидкость температурой до 50°С. Помпа мойки может всасывать воду из водопровода и бочки, что будет одинаково удобно при применении на дачных участках и в гаражах. В комплект к мойке прилагаются сменные форсунки и легкий в использовании коннектор для водоподающего шланга. Вес 9 кг и небольшие габариты дают возможность выделить место для хранения мойки в гараже, хозяйственной пристройке или багажнике автомобиля.
|
Преимущества:
Недостатки:
Производительная мини мойка Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300 имеет оптимальное для чистки давление 110 бар, которого достаточно для устранения небольших загрязнений с автомобилей, велосипедов, мототехники без опасности повреждения краски. Мощность 1,8 кВт позволяет оперативно убирать грязь со ступенек и лавочек на придомовой территории. Би-компонентная помпа Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300 производит забор воды из бочки. При желании для эффективной очистки можно добавить моющее средство во вместительный бак. В комплекте к мойке идет насадка для точечного сбивания грязи.
|
Преимущества:
Недостатки
Шланг полупрофессионального моечного аппарата Huter W165-QL 70/8/12 способен выдержать давление в 165 бар, что делает его практичным при интенсивной эксплуатации. Помпа с прочной алюминиевой головкой может осуществлять забор воды как из низких, так и высоких емкостей. Оптимального для работы давления в 110 бар и производительности 375 л/ч достаточно для удаления пыли с крыльца и мебели на дачной веранде. Насадка с пеногенератором делает устройство удобным для чистки велосипедов и садовых принадлежностей. Мойка компактна и удобна для хранения в небольших помещениях.
|
Преимущества:
Недостатки:
|
Модель мойки высокого давления
|
Мощность (кВт)
|
Производительность
(литров в час)
|
Максимальное давление (бар)
|
Рабочее давление
(бар)
|
Материал помпы
|
2,2
|
450
|
150
|
130
|
алюминий
|
2,6
|
470
|
170
|
150
|
алюминий
|
2,5
|
420
|
200
|
130
|
алюминий
|
1,9
|
375
|
170
|
110
|
алюминий
|
1,8
|
420
|
130
|
110
|
би-компонентный
|
1,9
|
375
|
165
|
110
|
алюминий
Какие есть бюджетные мойки высокого давления для автомобиля? Рейтинг, в который вошли небольшие автомойки и не только.
Мойку KOLNER KHPW1900SP удобно брать с собой в коттедж или на дачный участок. Вес 6 кг и компактность позволяют хранить аппарат даже в небольшой бытовке. Производительный двигатель поможет быстро справится задачами по очистке пыли на автомобиле и отмыть резиновые сапоги после работы на участке. Устройству вполне достаточно обычной сети с напряжением в 220 В. Для забора воды нужно опустить шланг в высокую емкость, например, бочку. Держатель для шланга и небольшие колеса способствуют более удобному перемещению мойки по территории участка.
|
Преимущества:
Недостатки:
Модель РЕСАНТА МР-140 70/8/19 является оптимальным вариантом мойки для бытового использования. Качественная алюминиевая помпа устройства долго не потребует замены. При шланге длиной 8 м не будет необходимости отодвигать мойку от источника воды или перемещать ее на дальние расстояния по мере выполнения работы. Широкая рукоятка пистолета имеет удобный хват и позволит легко направлять струю воды под нужным углом. Дополнительно в комплекте к РЕСАНТА МР-140 70/8/19 идет насадка-пеногенератор, которая эффективно помогает счищать застарелую грязь с авто- и мототехники.
|
Преимущества:
Недостатки:
Мойка PATRIOT GT620 Imperial - лучшая мойка высокого давления до 10 000 рублей. Является мощным и производительным представителем бытового класса устройств. Рабочего давления в 115 бар будет достаточно для чистки грязи с разных видов машин, мотоциклов, велосипедов. В комплекте имеются грязевая и веерная насадки. Бак объемом 0,75 литра позволяет использовать моющее средство. Устройство снабжено компактной ручкой и держателем шланга для удобства транспортировки. Прочная алюминиевая помпа и фильтр грубой очистки обезопасят мойку от внутренних повреждений и продлят срок службы.
|
Преимущества:
Недостатки:
Karcher K 2 Universal 1.673-000 - мойка высокого давления до 7000 рублей. Лучшие показатели производительности устройства - 350-360 л/ч. К устройству прилагается фильтр тонкой очистки, который не допускает в водозаборный бак песок и мелкий мусор. Двигатель мойки питается от сети 220 В. Karcher K 2 Universal 1.673-000 – одна из самых компактных моделей в рейтинге. Ее вес составляет 4 кг, что позволяет хранить ее на полке стеллажа в гараже или хозяйственной пристройке, а также возить с собой в автомобиле.
|
Преимущества:
Недостатки:
Рейтинг моек высокого давления до 15000 рублей по праву может возглавить Kolner KHPW2600SP. Максимальное давление в шланге мойки составляет 190 бар, что является высоким показателем для бюджетных моделей. Производительность 480 л/ч поможет быстро справится с загрязнениями, а добавление моющего средства в специальный бак усилит эффект чистки. При работе от обычной электросети двигатель Kolner KHPW2600SP развивает мощность 2,6 кВт, что способствует быстрому избавлению от грязевых комков на кузове автомобиля. Пластиковая ручка и колеса делают мини-мойку удобной для использования на большой территории гаража и участка.
|
Преимущества:
Недостатки:
|
Модель мойки высокого давления
|
Мощность (кВт)
|
Производительность
(литров в час)
|
Максимальное давление (бар)
|
Рабочее давление
(бар)
|
Материал помпы
|
1,9
|
400
|
90
|
90
|
металл
|
1,65
|
360
|
140
|
90
|
алюминий
|
2,05
|
430
|
135
|
115
|
алюминий
|
1,4
|
360
|
110
|
74
|
пластик
|
2,6
|
480
|
190
|
130
|
металл
Бензиновая мини-мойка Lifan Q2265 обладает мощным двигателем 4,8 кВт и может работать долгое время без перерыва. Напорный шланг длиной 7,5 м позволяет не перемещать аппарат при работе с большим объектом или площадью. Широкая ручка и большие колеса позволяют перевозить мойку по дорожкам и газонам. Чтобы смазывать комплектующие и продлить их срок службы, в мойке есть встроенный бак для масла.
|
Преимущества:
Недостатки:
Мойка STURM PW5020 обладает максимально допустимым давлением в 200 бар, что делает шланг устройства более устойчивым к износу. Аппарат быстро отчистит толстый слой застарелой грязи с автомобиля, мотоцикла или фасада дома за счет производительности в 660 л/ч и насадки для точечного воздействия. Фильтр грубой очистки не пропустит в водозаборный бак камни и мусор. Мойка оснащена прочной и долговечной металлической помпой.
|
Преимущества:
Недостатки:
Рабочего давления мойки в 150 бар достаточно для чистки автомобиля и придомовой территории на даче. За счет небольшой высоты ручки аппарат можно хранить под полками в гараже или кладовой. Мощности и производительности STURM PW6020 хватит для очистки нескольких объектов за короткий промежуток времени, что делает ее удобной для использования в автосервисах. В комплект входят веерная и точечная насадки для работы с разными поверхностями.
|
Преимущества:
Недостатки:
Латунная помпа мини-мойки имеет долгий срок службы и защищена от коррозии. Производительность 1020 бар и мощность 9,5 кВТ дает возможность использовать модель MERAN MG240-17 для очистки больших автомобилей и промышленного оборудования. В комплект к устройству идут веерная, грязевая и точечная насадки. Рабочее давление свыше 200 бар делает мойку полезной при чистке сильно загрязненных после езды по бездорожью машин и мотоциклов. Долговечности оборудования способствуют фильтр грубой очистки и прочный каркас.
|
Преимущества:
Недостатки:
Моечный аппарат MERAN MG200-12 с латунной помпой и мощностью 4,05 кВт будет удобен для частого мытья автомобиля и садовой техники. Шланг 7,5 м подойдет для очистки крыльца дома и террасы. Кожух из нержавеющего металла делает мойку долговечной. За счет компактного для бензинового агрегата размера мойка MERAN MG200-12 не займет много места в гараже или пристройке. Для удобства перемещения модель оснащена колесами.
|
Преимущества:
Недостатки:
|
Модель мойки высокого давления
|
Мощность (кВт)
|
Производительность
(литров в час)
|
Максимальное давление (бар)
|
Рабочее давление
(бар)
|
Материал помпы
|
Расход топлива
|
4,8
|
445
|
157
|
157
|
металл
|
-
|
4,1
|
660
|
200
|
150
|
алюминий
|
1,4 л/час
|
4,1
|
660
|
200
|
150
|
силумин
|
1,4 л/час
|
9,5
|
1020
|
248
|
248
|
латунь
|
3,9 кг/час
|
4,05
|
720
|
206
|
206
|
латунь
|
2,5 кг/час
Мини-мойка с рекомендуемым давлением 90 бар подойдет для очищения велосипедов, садовых принадлежностей и резиновой обуви. При небольшой мощности устройство способно перерабатывать 400 литров воды в час и мыть объекты достаточно быстро. В мойке есть встроенная емкость для чистящего средства. KOLNER KHPW1900SP, 1900 Вт способна брать воду из водопровода и бочки.
|
Преимущества:
Высокая производительность
Металлическая помпа
Вес 6,7 кг
Недостатки:
Короткий напорный шланг
Низкая мощность
Мощная мини-мойка DAEWOO DAW500 способна самостоятельно забирать воду из бочки, канистры или водопровода. Производительность устройства 500 л/ч, что является высоким показателем даже для профессиональных моделей. В комплект включена грязевая фреза и емкость для чистящего средства со встроенным вспенивателем для лучшей очистки стойких загрязнений. Двигатель мойки DAEWOO DAW500 защищен от перегрева и способен питаться от сети 220 В. Для отсеивания мелкого мусора мини-мойка оборудована фильтром тонкой очистки.
|
Преимущества:
Недостатки:
Маловесная мини-мойка Huter M135-PW удобна в транспортировке и не занимает много места. Ее мощности достаточно, чтобы отчистить от грязного налета автомобили, фасады, террасы и ограждения. Алюминиевая помпа аппарата устойчива к большим нагрузкам и позволяет дольше поддерживать его в работоспособном состоянии. Забор воды Huter M135-PW осуществляет из емкостей любой высоты, а также из водопроводной системы. К устройству прилагаются две насадки: веерная и грязевая, предусмотрен и фильтр грубой очистки.
|
Преимущества:
Недостатки:
Моечный аппарат Karcher K 2 EU 1.673-220 оснащен фильтром для очищения воды от крупных частиц. Грязевая фреза в комплекте поможет удалять засохшие пятна с садовой техники и рабочей обуви. Малый вес в 6 кг и колеса в нижней части корпуса позволяют транспортировать мойку по придомовой территории. Помпа мини-мойки берет воду из низкой емкости или водопровода. Благодаря функции Quick Connect шланг можно без усилий снимать и подключать. На корпусе мойки есть крючок для хранения шланга.
|
Преимущества:
Недостатки:
Модель Huter W195-PRO 70/8/15 имеет в комплекте пеногенератор для эффективной чистки стойких загрязнений. Максимально возможное давление в 195 бар увеличивает резервы аппарата и делает его более износоустойчивым. Встроенная катушка для шланга и держатель пистолета способствуют удобному и компактному хранению. Мини-мойка оснащена встроенной защитой от сильного нагрева двигателя. Забор воды Huter W195-PRO 70/8/15 осуществляет из любых источников.
|
Преимущества:
Недостатки:
|
Модель мойки высокого давления
|
Мощность (кВт)
|
Производительность
(литров в час)
|
Максимальное давление (бар)
|
Рабочее давление
(бар)
|
Материал помпы
|
Забор воды
|
400
|
90
|
90
|
металл
|
из бочки
|
2,1
|
500
|
155
|
155
|
алюминий
|
универсальный
|
1,65
|
360
|
135
|
90
|
алюминий
|
универсальный
|
1,4
|
360
|
110
|
74
|
пластик
|
из канистры
|
2,5
|
420
|
195
|
130
|
металл
|
универсальный