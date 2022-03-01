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Мойки высокого давления широко применяются для проведения клининговых работ как в быту (на дачных участках и в гаражах), так и в производственных целях, строительстве и обслуживании автотранспорта.

Посетителей сайтов и магазинов порой удивляет ассортимент и ценовой диапазон подобной техники. Стоимость варьируется от 6000 и до 100 000 рублей за единицу. Поэтому, для совершения выгодной покупки мини-мойки, которая будет отвечать вашим требованиям, необходимо обратить внимание на ключевые характеристики устройства и цель его приобретения.

Чтобы помочь определить, какая мойка высокого давления лучше подойдет для вас, предлагаем посмотреть на перечень с основными параметрами агрегата.

На что нужно обратить внимание при выборе мини-мойки

Тип питания

Мини-мойки могут питаться от сети с напряжением от 220 В, аккумулятора или топлива.

Мойки, работающие через сеть, одни из самых экономичных за счет дешевизны энергии. В сравнении с аналогами они имеют меньшую массу и габариты, поэтому их можно переносить в руках, возить с собой в машине и хранить в небольших помещениях. Удобство использования здесь будет напрямую зависеть от длины шнура. Оборудование с длинным шнуром можно будет перемещать на большие расстояния от источника питания. На торце или в задней части корпуса есть специальный отсек для его хранения.





Мойка электрического типа питания

Преимущество аккумуляторных моек заключается в независимости от источника энергии, поэтому они будут полезны для работы на больших площадях и участках. Но нужно учесть, что вес и габариты у такого устройства больше, чем у энергозависимых моделей. Они требуют больше места для хранения и сложнее в транспортировке. Такая мойка более подходит для малоинтенсивного использования, так как в противном случае аккумулятору будет требоваться частая зарядка.





Аккумуляторная мойка высокого давления

Топливные модели моек, в отличие от аккумуляторных и электрических, обладают большей мощностью двигателя, высокопрочными комплектующими и автономностью. Они вполне могут возглавить рейтинг моек высокого давления по надежности. Их применяют для интенсивной работы и отчистки стойких загрязнений в промышленности. Минусы такого оборудования - высокая стоимость топлива, выхлопные газы, большие габариты.





Бензиновая мойка высокого давления

Детали

Насос

Насос осуществляет забор воды из приемника в область подачи с высоким давлением. Чтобы насос прослужил долго и был устойчив к сильному напору воды, стоит уделить внимание материалу, из которого сделана головка. Самой непрочной является деталь из пластмассы. Композитная или силуминовая головка гораздо прочнее, но при этом тяжелее. Самой стойкой считается деталь, изготовленная из латуни. При этом латунь имеет антикоррозийные свойства.

Шланг высокого давления

Шланг высокого давления осуществляет подачу воды из бака в насадку-распылитель. Поэтому шланг мойки должен быть устойчивым к большим перепадам давления. Немалую роль играет и длина: чем длиннее шланг, тем удобнее оператору будет мыть большие объекты и площади. На корпусе мойки как правило имеется приспособление для хранения шланга, для длинного устройства более удобным вариантом является катушка.

Насадки

Насадки предназначены для регулирования направления и изменния площади воздействия струи воды. Обычно к устройству прилагается одна или несколько насадок. Чаще всего в быту применяются веерные насадки и «грязевые фрезы». Веерные насадки более полезны при мытье дорожек, окон, несильно загрязненных поверхностей. «Грязевые фрезы» помогают убирать застарелую и налипшую плотным слоем грязь.

Технические характеристики и функции

Мощность

От мощности напрямую зависит сила и стабильность забора и подачи воды, а также ее расход. Чем выше мощность, тем быстрее мойка справится со своей задачей, но для такой силы работы требуется большее количество воды. Наибольшей мощностью по типу питания обладают мойки, работающие от сети высокого напряжения или топлива. Средний показатель мощности моек для дома и дачи около 2000 Вт.

Производительность

Производительность напрямую зависит от мощности. Показателем производительности для моек высокого давления является расход воды за час или минуту непрерывной работы. Большее количество воды способно быстрее отчистить загрязнение. Для бытовых моек средним показателем будет производительность 400 литров в час.

Давление

Давление, создаваемое насосом при подаче воды в шланг, влияет на эффективность и скорость отчистки загрязнения. Для бытовых целей достаточным будет давление от 110 до 150 бар, для промышленности требуется уже больше 160 бар.

Забор воды

Мойки высокого давления могут набирать воду из водопроводных труб или емкостей. При выборе модели стоит учитывать мощность насоса. Не у всех помп хватает мощности, чтобы забирать воду из емкости, расположенной ниже уровня мойки, а это бывает важно при отсутствии альтернативных вариантов или в походных условиях. Поэтому в рейтинг лучших моек высокого давления по отзывам часто включают мини-мойки с универсальной возможностью забора воды.

Нагрев воды

Некоторые мини-мойки оснащены функцией нагрева воды и пара. Теплая вода лучше смывает загрязнения, особенно жировые. Такая функция очень полезна в пищевой промышленности.

Температура воды на входе

В мойках есть обязательный максимальный уровень температуры воды, которая поступает из источника к насосу. Поскольку комплектующие могут пострадать при долгом воздействии горячей воды, производитель выставляет на конкретных моделях допустимый уровень нагрева воды. В среднем температура воды на входе должна быть до 50 градусов.

Бак для моющего средства

Бак может быть встроенным и крепящимся на пистолет для разбрызгивания жидкости. При первом типе средство смешивается с водой в водоприемном баке, во втором – подается с выходящей струей. Для удаления сильных загрязнений рекомендуется использовать второй тип устройства.

Какие бывают мойки высокого давления по назначению

По сферам применения выделяют три типа моек:

Делаются из самых простых комплектующих, имеют минимальную мощность и производительность. Такие мойки подойдут для нечастой эксплуатации и мелких бытовых задач. Часто бюджетные модели питаются от обычной сети 220 В.

Качество материала в таких устройствах уже выше, чем у бытовых, и прослужит такая мойка дольше. Мощности полупрофессиональной мойки хватит для удаления стойких загрязнений на автомобиле или дачных постройках. Но вот на высокое качество работы полупрофессиональных моек при предельно допустимом давлении лучше не рассчитывать.

Мини-мойки такого класса имеют долгий срок эксплуатации и подходят для длительного и интенсивного использования. Они применяются в промышленности и на автомойках. Такие модели питаются от сети с напряжением от 230 до 380 В или топлива и имеют высокую производительность. Их оснащают возможностью работы с паром высоких температур, несколькими баками для моющих средств и другими дополнительными функциями.

Лучшие профессиональные мойки высокого давления

В рейтинг профессиональных моек высокого давления вошли:

Karcher Hd 6/15 M Eu 1.150-930.0

При средней мощности в 3.1 кВт мойка способна выдавать максимальное давление в 225 бар, что является очень высоким показателем даже для профессиональных устройств. 10-метровый шланг наматывается на катушку и будет удобен для работы на удаленном от корпуса расстоянии. Вес устройства составляет 30 килограммов, поэтому для простоты перемещения производитель оснастил мойку колесами. Помпа выполнена из латуни и ее мощности хватает на забор воды из бака или канистры. В Karcher Hd 6/15 M Eu 1.150-930.0 встроен бак для моющего средства, при желании к мойке можно отдельно приобрести пеногенератор. В приборе также есть фильтр грубой очистки для улучшения качества поступающей воды.

Преимущества: Пистолет EASY!Force для легкости нажатия на спуск

Верхний порог давления - 225 бар

Возможность работы в любом положении

Регулятор давления

Складная рукоятка

Производительность 560 л/ч Недостатки: Высокий уровень шума

Karcher K 7 Compact 1.447-050

Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact 1.447-050 подойдет для очищения кузова автомобиля от сильных загрязнений. Имеет компактный размер и складную ручку, которые делают устройство удобным для транспортировки и хранения. В комплект входит веерная насадка и грязевая фреза для генерации потока воды разной площади и мощности. Мойка может работать от бытового напряжения в 220 В. Небольшой вес Karcher K 7 Compact 1.447-050 позволяет переносить мойку по участку в руках, несмотря на наличие колес. Температура воды, забираемой насосом, должна быть до 60 градусов. Мойка имеет защиту от перегрева, что позволяет повысить ее срок службы.

Преимущества: Водяное охлаждение мотора

Фильтр грубой очистки

Шланг 10 м

Производительность 600 л/ч Недостатки: Верхний порог давления - 150 бар

Шумность

Huter M195-PW-PRO

Huter M195-PW-PRO производительная и недорогая для своего класса мини-мойка. Подходит для чистки автомобиля, придомовой территории и хозяйственной техники. Рекомендуемое давление в 130 бар делает мойку удобной для чистки кузова автомобиля без повреждения краски. В комплектацию устройства входит качественная насадка-пеногенератор, которая поможет равномерно нанести моющее средство на поверхность и сделает чистку более эффективной. Huter M195-PW-PRO не займет много места в машине или гараже, а также легко транспортируется. Прочная алюминиевая помпа мини-мойки устойчива к высокому давлению в водопроводе, а фильтр грубой очистки не пропустит в бак песок и камни.

Преимущества: Верхнее допустимое давление - 195 бар

Шланг длиной 8 м

Бак для моющего средства

Насадка-пеногенератор

Держатель для шланга Недостатки: Низкое рабочее давление

Щеточный двигатель

HUTER W210i PROFESSIONAL 70/8/18

Мойка HUTER W210i PROFESSIONAL 70/8/18 – полезное приобретение для владельцев авто- и мототехники, собственников частных домов и дач. Асинхронный двигатель устройства устойчив к износу, что продлевает срок службы мойки. Максимальный показатель в 210 бар делает шланг способным выдерживать длительный и интенсивный напор. В комплект входит насадка-пеногенератор, которая при давлении в 145 бар будет способствовать быстрой и качественной чистке автомобиля и мотоцикла даже после езды по бездорожью. Простоту хранения и использования обеспечивает компактная регулируемая ручка и катушка для хранения шланга высокого давления.

Преимущества: Шланга 8 м

Предельное давление в шланге 210 бар

Корпус из прочного пластика Недостатки: Большой вес

Отсутствие грязевой фрезы в комплекте



Лучшие полупрофессиональные мойки высокого давления

PATRIOT GT790 Imperial 322306079

Мойка PATRIOT GT790 Imperial 322306079 обладает высокой для класса производительностью 450 л/ч. Устройство работает от сети 220 В и имеет рекомендуемое для работы давление 130 бар, что позволяет ему бережно и качественно удалять наросты и мох с деревьев и загрязнения с садовой техники. Мойка оснащена баком для моющего средства, которое вместе с водой подается в пистолет с веерной насадкой. Насос позволяет забирать воду из емкостей и пропускать через фильтр глубокой очистки. Помпа выполнена из прочного алюминиевого сплава.

Преимущества: Бак для моющего средства

Катушка для шланга

Работа от сети 220 В

Высокая производительность Недостатки: Короткий выводной шланг

Большой вес 20 кг

Температура забираемой воды 40°С

PATRIOT GT970 Imperial 322306097

Мини-мойка PATRIOT GT970 Imperial 322306097 не потребует источников питания высокого напряжения и способна работать от бытовой сети. Большая мощность и производительность 7, 8 л/мин помогут быстро помыть автомобиль, велосипеды и садовый инвентарь. Модель оснащена колесами и широкой ручкой для легкого перемещения по гаражу и придомовой территории. Благодаря встроенной катушке, напорный шланг можно хранить без дополнительных приспособлений. Рекомендуемое давление в 150 бар оптимально для чистки дорожек и фасада дома, а возможность добавления средства в специальный бак сделает процесс мойки эффективным.

Преимущества: Износоустойчивый индукционный двигатель

Работа от сети 220 В

Помпа из алюминиевого сплава

Катушка для шланга Недостатки: Короткий выводной шланг

Отсутствие грязевой фрезы и пеногенератора в комплекте

Вес 20 кг

РЕСАНТА МР-200П 70/8/22

Модель РЕСАНТА МР-200П 70/8/22 подойдет для чистки плитки на участке и стен зданий. Мойку, весом в 10 кг при необходимости будет нетрудно перенести даже на большое расстояние. Мощный двигатель 2,5 кВт и производительность 420 л/ч обеспечат чистоту любых поверхностей за короткое время. Максимально возможное давление в шланге достигает 200 бар, что является высоким показателем для полупрофессиональных устройств. За счет 8-миметрового шланга мойка будет удобна в использовании на больших объектах и отмоет даже крупногабаритный автомобиль без постоянного перемещения аппарата.

Преимущества: Насадка-пеногенератор в комплекте

Наибольшее допустимое давление 200 бар

Универсальность применения

Выводной шланг 8м

Алюминиевая помпа Недостатки: Щеточный двигатель

РЕСАНТА МР-170 70/8/20

РЕСАНТА МР-170 70/8/20 оснащена встроенным бытовым пеногенератором. Шланг для забора воды способен принимать жидкость температурой до 50°С. Помпа мойки может всасывать воду из водопровода и бочки, что будет одинаково удобно при применении на дачных участках и в гаражах. В комплект к мойке прилагаются сменные форсунки и легкий в использовании коннектор для водоподающего шланга. Вес 9 кг и небольшие габариты дают возможность выделить место для хранения мойки в гараже, хозяйственной пристройке или багажнике автомобиля.

Преимущества: Шланг длиной 8 м

Работа от бытовой сети 220 В

Небольшой вес

Насадка-пеногенератор Недостатки: Малая мощность

Рабочее давление 110 бар

Щеточный двигатель

Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300

Производительная мини мойка Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300 имеет оптимальное для чистки давление 110 бар, которого достаточно для устранения небольших загрязнений с автомобилей, велосипедов, мототехники без опасности повреждения краски. Мощность 1,8 кВт позволяет оперативно убирать грязь со ступенек и лавочек на придомовой территории. Би-компонентная помпа Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300 производит забор воды из бочки. При желании для эффективной очистки можно добавить моющее средство во вместительный бак. В комплекте к мойке идет насадка для точечного сбивания грязи.

Преимущества: Производительность 420 л/ч

Точечная насадка в комплекте

Небольшой вес 8 кг

Немецкое качество сборки Недостатки Малая мощность

Большее рекомендуемое давление 130 бар

Шланг длиной 6 метров

Шумность

Huter W165-QL 70/8/12

Шланг полупрофессионального моечного аппарата Huter W165-QL 70/8/12 способен выдержать давление в 165 бар, что делает его практичным при интенсивной эксплуатации. Помпа с прочной алюминиевой головкой может осуществлять забор воды как из низких, так и высоких емкостей. Оптимального для работы давления в 110 бар и производительности 375 л/ч достаточно для удаления пыли с крыльца и мебели на дачной веранде. Насадка с пеногенератором делает устройство удобным для чистки велосипедов и садовых принадлежностей. Мойка компактна и удобна для хранения в небольших помещениях.

Преимущества: Наибольшее давление в шланге - 165 бар

Насадка с пеногенератором

Малый вес

Фильтр грубой очистки Недостатки: Малая мощность

Короткий напорный шланг

Низкое рекомендуемое давление

Лучшие бытовые мойки высокого давления

Какие есть бюджетные мойки высокого давления для автомобиля? Рейтинг, в который вошли небольшие автомойки и не только.

KOLNER KHPW1900SP

Мойку KOLNER KHPW1900SP удобно брать с собой в коттедж или на дачный участок. Вес 6 кг и компактность позволяют хранить аппарат даже в небольшой бытовке. Производительный двигатель поможет быстро справится задачами по очистке пыли на автомобиле и отмыть резиновые сапоги после работы на участке. Устройству вполне достаточно обычной сети с напряжением в 220 В. Для забора воды нужно опустить шланг в высокую емкость, например, бочку. Держатель для шланга и небольшие колеса способствуют более удобному перемещению мойки по территории участка.

Преимущества: Высокая производительность

Работа от сети 220 В

Функция останова мотора

Бак для чистящего средства

Возможность крепления сопутствующих деталей на заднюю часть корпуса Недостатки: Небольшая длина напорного шланга

Нет насадок в комплекте

Рекомендуемое давление 90 бар

РЕСАНТА МР-140 70/8/19

Модель РЕСАНТА МР-140 70/8/19 является оптимальным вариантом мойки для бытового использования. Качественная алюминиевая помпа устройства долго не потребует замены. При шланге длиной 8 м не будет необходимости отодвигать мойку от источника воды или перемещать ее на дальние расстояния по мере выполнения работы. Широкая рукоятка пистолета имеет удобный хват и позволит легко направлять струю воды под нужным углом. Дополнительно в комплекте к РЕСАНТА МР-140 70/8/19 идет насадка-пеногенератор, которая эффективно помогает счищать застарелую грязь с авто- и мототехники.

Преимущества: Шланг высокого давления 8 м

Компактный размер

Универсальность применения

Малый вес Недостатки: Рекомендуемое давление в шланге 90 бар

Низкая производительность

PATRIOT GT620 Imperial

Мойка PATRIOT GT620 Imperial - лучшая мойка высокого давления до 10 000 рублей. Является мощным и производительным представителем бытового класса устройств. Рабочего давления в 115 бар будет достаточно для чистки грязи с разных видов машин, мотоциклов, велосипедов. В комплекте имеются грязевая и веерная насадки. Бак объемом 0,75 литра позволяет использовать моющее средство. Устройство снабжено компактной ручкой и держателем шланга для удобства транспортировки. Прочная алюминиевая помпа и фильтр грубой очистки обезопасят мойку от внутренних повреждений и продлят срок службы.

Преимущества: Производительность 430 л/ч

Работа от сети 220 В

Насадки в комплекте

Бак для моющего средства

Приспособление для хранения аксессуаров Недостатки: Напорный шланг длиной 6 м

Karcher K 2 Universal 1.673-000

Karcher K 2 Universal 1.673-000 - мойка высокого давления до 7000 рублей. Лучшие показатели производительности устройства - 350-360 л/ч. К устройству прилагается фильтр тонкой очистки, который не допускает в водозаборный бак песок и мелкий мусор. Двигатель мойки питается от сети 220 В. Karcher K 2 Universal 1.673-000 – одна из самых компактных моделей в рейтинге. Ее вес составляет 4 кг, что позволяет хранить ее на полке стеллажа в гараже или хозяйственной пристройке, а также возить с собой в автомобиле.

Преимущества: Компактный размер

Грязевая насадка в комплекте

Фильтр тонкой очистки

Система смены насадки Quick Connect Недостатки: Шумность 93 дБ

Длина шланга 3 м

Пластиковая помпа

Рекомендуемое для работы давление 74 бар

Kolner KHPW2600SP

Рейтинг моек высокого давления до 15000 рублей по праву может возглавить Kolner KHPW2600SP. Максимальное давление в шланге мойки составляет 190 бар, что является высоким показателем для бюджетных моделей. Производительность 480 л/ч поможет быстро справится с загрязнениями, а добавление моющего средства в специальный бак усилит эффект чистки. При работе от обычной электросети двигатель Kolner KHPW2600SP развивает мощность 2,6 кВт, что способствует быстрому избавлению от грязевых комков на кузове автомобиля. Пластиковая ручка и колеса делают мини-мойку удобной для использования на большой территории гаража и участка.

Преимущества: Рекомендуемое для операций давление 130 бар

Универсальность использования

Металлическая помпа

Производительность 480 литров в час Недостатки: Шланг 5 м

Лучшие мойки высокого давления с бензиновым двигателем

Lifan Q2265

Бензиновая мини-мойка Lifan Q2265 обладает мощным двигателем 4,8 кВт и может работать долгое время без перерыва. Напорный шланг длиной 7,5 м позволяет не перемещать аппарат при работе с большим объектом или площадью. Широкая ручка и большие колеса позволяют перевозить мойку по дорожкам и газонам. Чтобы смазывать комплектующие и продлить их срок службы, в мойке есть встроенный бак для масла.

Преимущества: Производительность 455 л/ч

Металлическая помпа

Веерная трубка в комплекте Недостатки: Вес 35 кг

STURM PW5020

Мойка STURM PW5020 обладает максимально допустимым давлением в 200 бар, что делает шланг устройства более устойчивым к износу. Аппарат быстро отчистит толстый слой застарелой грязи с автомобиля, мотоцикла или фасада дома за счет производительности в 660 л/ч и насадки для точечного воздействия. Фильтр грубой очистки не пропустит в водозаборный бак камни и мусор. Мойка оснащена прочной и долговечной металлической помпой.

Преимущества: Забор воды из емкости

Веерная и точечная насадки в комплекте

Широкие колеса Недостатки: Вес 31 кг

STURM PW6020

Рабочего давления мойки в 150 бар достаточно для чистки автомобиля и придомовой территории на даче. За счет небольшой высоты ручки аппарат можно хранить под полками в гараже или кладовой. Мощности и производительности STURM PW6020 хватит для очистки нескольких объектов за короткий промежуток времени, что делает ее удобной для использования в автосервисах. В комплект входят веерная и точечная насадки для работы с разными поверхностями.

Преимущества: Производительность 660 л/ч

Металлическая помпа

Индикатор уровня масла Недостатки: Короткий напорный шланг

MERAN MG240-17

Латунная помпа мини-мойки имеет долгий срок службы и защищена от коррозии. Производительность 1020 бар и мощность 9,5 кВТ дает возможность использовать модель MERAN MG240-17 для очистки больших автомобилей и промышленного оборудования. В комплект к устройству идут веерная, грязевая и точечная насадки. Рабочее давление свыше 200 бар делает мойку полезной при чистке сильно загрязненных после езды по бездорожью машин и мотоциклов. Долговечности оборудования способствуют фильтр грубой очистки и прочный каркас.

Преимущества: Высокая мощность и производительность

Стальные комплектующие

Широкие колеса Недостатки: Высокая стоимость

Вес 81 кг

MERAN MG200-12

Моечный аппарат MERAN MG200-12 с латунной помпой и мощностью 4,05 кВт будет удобен для частого мытья автомобиля и садовой техники. Шланг 7,5 м подойдет для очистки крыльца дома и террасы. Кожух из нержавеющего металла делает мойку долговечной. За счет компактного для бензинового агрегата размера мойка MERAN MG200-12 не займет много места в гараже или пристройке. Для удобства перемещения модель оснащена колесами.

Преимущества: Латунная помпа

Высокая мощность

Насадки в комплекте Недостатки: Максимальная температура набираемой воды 45°С

Модель мойки высокого давления Мощность (кВт) Производительность (литров в час) Максимальное давление (бар) Рабочее давление (бар) Материал помпы Расход топлива Lifan Q2265 4,8 445 157 157 металл - STURM PW5020 4,1 660 200 150 алюминий 1,4 л/час STURM PW6020 4,1 660 200 150 силумин 1,4 л/час MERAN MG240-17 9,5 1020 248 248 латунь 3,9 кг/час MERAN MG200-12 4,05 720 206 206 латунь 2,5 кг/час

Лучшие мойки с забором воды из емкостей

KOLNER KHPW1900SP, 1900 Вт

Мини-мойка с рекомендуемым давлением 90 бар подойдет для очищения велосипедов, садовых принадлежностей и резиновой обуви. При небольшой мощности устройство способно перерабатывать 400 литров воды в час и мыть объекты достаточно быстро. В мойке есть встроенная емкость для чистящего средства. KOLNER KHPW1900SP, 1900 Вт способна брать воду из водопровода и бочки.

Преимущества: Высокая производительность Металлическая помпа Вес 6,7 кг Недостатки: Короткий напорный шланг Низкая мощность

DAEWOO DAW500

Мощная мини-мойка DAEWOO DAW500 способна самостоятельно забирать воду из бочки, канистры или водопровода. Производительность устройства 500 л/ч, что является высоким показателем даже для профессиональных моделей. В комплект включена грязевая фреза и емкость для чистящего средства со встроенным вспенивателем для лучшей очистки стойких загрязнений. Двигатель мойки DAEWOO DAW500 защищен от перегрева и способен питаться от сети 220 В. Для отсеивания мелкого мусора мини-мойка оборудована фильтром тонкой очистки.

Преимущества: Производительность 500 л/ч

Мощность 2,1 кВт

Функция остановки двигателя

Малый вес Недостатки: Короткий напорный шланг

Huter M135-PW

Маловесная мини-мойка Huter M135-PW удобна в транспортировке и не занимает много места. Ее мощности достаточно, чтобы отчистить от грязного налета автомобили, фасады, террасы и ограждения. Алюминиевая помпа аппарата устойчива к большим нагрузкам и позволяет дольше поддерживать его в работоспособном состоянии. Забор воды Huter M135-PW осуществляет из емкостей любой высоты, а также из водопроводной системы. К устройству прилагаются две насадки: веерная и грязевая, предусмотрен и фильтр грубой очистки.

Преимущества: Прочная помпа

Универсальный забор воды

Низкая стоимость Недостатки: Щеточный двигатель

Низкое рабочее давление

Karcher K 2 EU 1.673-220

Моечный аппарат Karcher K 2 EU 1.673-220 оснащен фильтром для очищения воды от крупных частиц. Грязевая фреза в комплекте поможет удалять засохшие пятна с садовой техники и рабочей обуви. Малый вес в 6 кг и колеса в нижней части корпуса позволяют транспортировать мойку по придомовой территории. Помпа мини-мойки берет воду из низкой емкости или водопровода. Благодаря функции Quick Connect шланг можно без усилий снимать и подключать. На корпусе мойки есть крючок для хранения шланга.

Преимущества: Малые габариты

Немецкое производство

Насадки в комплекте

Фильтр грубой очистки

Защита при высоком нагреве Недостатки: Длина шланга 3 м



Huter W195-PRO 70/8/15

Модель Huter W195-PRO 70/8/15 имеет в комплекте пеногенератор для эффективной чистки стойких загрязнений. Максимально возможное давление в 195 бар увеличивает резервы аппарата и делает его более износоустойчивым. Встроенная катушка для шланга и держатель пистолета способствуют удобному и компактному хранению. Мини-мойка оснащена встроенной защитой от сильного нагрева двигателя. Забор воды Huter W195-PRO 70/8/15 осуществляет из любых источников.