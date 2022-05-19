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Часто во время ремонтных и строительных работ или уборки не обойтись без стремянки. С ее помощью удобно проводить электрику или установку противопожарных систем, заниматься отделкой стен и потолка, чинить скаты крыши дома, собирать урожай с деревьев или просто доставать предметы с высоких полок. Чтобы облегчить поиски подходящего варианта, мы собрали в рейтинге лучшие стремянки для домашнего использования и профессиональных работ.

Стремянку какой фирмы лучше выбрать

Одними из топовых брендов-производителей лестниц для любых задач являются:

Bigmaster. В ассортименте бренда можно найти устойчивые алюминиевые конструкции, состоящие из одной, двух или трех секций.

В ассортименте бренда можно найти устойчивые алюминиевые конструкции, состоящие из одной, двух или трех секций. ELKOP. Фирма, специализирующаяся на производстве лестниц, помостов, строительных лесов. Выпускает стационарные и передвижные устройства, стремянки - трансформеры и комплектующие.

Фирма, специализирующаяся на производстве лестниц, помостов, строительных лесов. Выпускает стационарные и передвижные устройства, стремянки - трансформеры и комплектующие. UFUK. Турецкий производитель стремянок. Товары бренда отличаются легкостью и разнообразием конфигураций.

Турецкий производитель стремянок. Товары бренда отличаются легкостью и разнообразием конфигураций. Алюмет. Российский завод, выпускающий технику для высотных работ под одноименным брендом. Стремянки “Алюмет” отличаются надежностью конструкции и устойчивостью.

Российский завод, выпускающий технику для высотных работ под одноименным брендом. Стремянки “Алюмет” отличаются надежностью конструкции и устойчивостью. ВИХРЬ. Отечественный бренд инструмента и строительного оборудования. Выпускает многосекционные лестницы для любых работ.

Отечественный бренд инструмента и строительного оборудования. Выпускает многосекционные лестницы для любых работ. СИБРТЕХ. Стремянки от бренда “Сибтех” можно устанавливать в нескольких рабочих положениях. В ассортименте как небольшие лестницы для гаража, так и высокие конструкции для строительных работ.

Как выбрать стремянку

Прежде чем перейти к просмотру конкретных моделей лестниц, стоит определиться где и для чего будет использоваться конструкция. От этого в свою очередь будут зависеть:

Высота. Этот параметр больше известен как рабочая высота и подразумевает максимальное расстояние от опоры лестницы до места, куда необходимо дотянуться оператору. Для ремонта в квартире или гараже достаточно высоты в 3 м, а для строительных и отделочных работ в коммунальном хозяйстве, частном доме необходима конструкция до 6-7 м. Материал. Чаще всего устройства такого рода делают из металла (алюминия или стали), дерева или стреклопластика. Какую стремянку лучше выбрать: стальную или алюминиевую, а может деревянную? - Разберем достоинства и недостатки каждого материала. Материал Плюсы Минусы Алюминий Устойчив к ржавчине;

Легок. Стоит с осторожностью использовать при работе с электрикой. Сталь Надежность;

Устойчивость. Больший вес;

Подвержен коррозии. Дерево Простота конструкции;

Экологичность материала. Неустойчив к перепадам температур и влаге. Стеклопластик (фиберглас) Безопасен при работах с электричеством;

Влагостоек. Высокая стоимость. Прочность. Является важным фактором, когда необходимо удерживать тяжелые грузы. Самыми прочными являются стремянки из металла и фибергласа, которые способны выдержать до 150 кг, что удобно при размещении на площадке инструмента, емкости для жидкостей, сборе урожая. Размер ступеней. Важен для большей устойчивости при работе или отсутствии у конструкции площадки. Широкие ступени удобны при длительном использовании устройства, а также для размещения на них инструмента или емкостей. Конфигурация. Для удобства пользования и выполнения разных задач производители выпускают лестницы с разным количеством секций, стремянки - трансформеры, конструкции с одной или двумя рабочими сторонами. Наличие лотка для инструментов. Дополнительная опция, которая избавляет оператора от необходимости спускаться вниз за инструментом, оснасткой и расходными материалами. Но стоит учитывать, что грузоподъемность лотка небольшая, и класть в него тяжелый инструмент не желательно.

Рейтинг лучших односторонних стремянок

Стремянка Алюмет (металлическая, 4 ступени, 820 мм), бытовая

Лучшая универсальная конструкция для использования в квартире, доме, гараже.

Достоинства:

Надежность и ударопрочность металлического каркаса;

Удобная ручка в верхней части для лучшего сохранения равновесия во время использования;

Площадка для комфортной длительной работы или размещения необходимого инструмента и оборудования;

Выдерживает вес до 150 кг;

Рифленые ступени позволяют обуви не скользить;

Благодаря весу в 5 кг устройство легко переносить в разные помещения;

Идеально подойдет для операций на высоте до 3 м, что удобно при ремонте в комнатах.

Недостатки:

Высокая электропроводность;

Неустойчивость к ржавчине.

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 4 ступени, 820 мм)

Какая хорошая металлическая стремянка для дома? - Конечно, с широкой площадкой и легкая, как данная модель от Алюмет.

Достоинства:

Небольшой вес в 4 кг;

Каркас из алюминия делает устройство устойчивым к коррозийным повреждениям и позволяет выдерживать вес до 150 кг;

На ножках предусмотрены пластиковые накладки;

Ручка в верхней части облегчает подъем и спуск;

Площадка способна разместить оператора или необходимые при работе устройства.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 5 ступеней, 1030 мм)

Достойный вариант вспомогательного устройства для ремонта или работ в саду.

Достоинства:

Пластиковые накладки на ножках помогают не конструкции не скользить на любых напольных покрытиях;

Дополнительные тросы для лучшей страховки;

Алюминиевый каркас устойчив к ржавчине;

Позволяет с комфортом работать на высоте до 3 м;

Выдерживает вес до 150 кг, что удобно при размещении на площадке инструмента или емкостей;

Легкий вес позволяет легко переносить устройство по квартире или дому.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка Алюмет (металлическая, 5 ступеней, 1030 мм)



Неплохая вспомогательная конструкция с рифлеными ступенями и площадкой, которая подойдет для монтажных и ремонтных работ.

Достоинства:

Комфортная работа на высоте до 3 м;

Рифленый материал ступеней способствует меньшему скольжению обуви;

Небольшой вес позволяет переносить конструкцию в руках или перевозить в легковом автомобиле;

Грузоподъемность в 150 кг позволяет выдерживать высокую нагрузку;

Надежная благодаря металлическому каркасу.

Недостатки:

Неустойчивость к ржавчине.

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 6 ступеней, 1240 мм)

Самый высокий представитель этой категории рейтинга с лучшей фиксацией направляющих и страховочными тросами.

Достоинства:

Шесть ступеней позволяют пользователю с комфортом работать на высоте до 3,2 м;

На площадке при желании можно разместить инструмент и емкости;

Небольшой вес в 5 кг при высоте почти в 2 м;

Накладки на ножках придают большую устойчивость и увеличивают площадь опоры;

Для удобства работы оператора в верхней части каркаса есть ручка;

Сделана из алюминия, поэтому устойчива к ржавению.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Лучшие телескопические стремянки



Телескопическая лестница АЛЮМЕТ 4,1 м

Телескопические стремянки, которые входят в наш рейтинг помогают легко проводить ремонт фасада и кровли дома.

Достоинства:

Малые габариты в сложенном положении позволяют хранить лестницу в кладовой или гараже;

Позволяет выполнять операции на высоте до 5 м, что удобно при монтаже или ремонте кровельного покрытия, помещений с высоким потолком;

Удобный телескопический многоуровневый механизм помогает разложить лестницу даже невысокому пользователю;

На ножках предусмотрены накладки, препятствующие скольжению.

Недостатки:

Узкие ступени.

Лестница телескопическая Алюмет 4.4 м TLS 4.4

Какие хорошие стремянки для частного дома и дачи? - Определенно, устойчивые к влажности и простые в эксплуатации, как эта модель от “Алюмет”.

Достоинства:

Алюминиевый каркас делает устройство надежным и стойким к коррозии;

Малые габариты в сложенном положении для удобства хранения;

Позволяет с комфортом работать на высоте до 5,4 м;

На траверсе предусмотрены пластиковые упоры, снижающие скольжение и увеличивающие площадь опоры;

Удобно раскладывать благодаря многоступенчатой телескопической конструкции.

Недостатки:

Узкие ступени.

Телескопическая лестница АЛЮМЕТ TLS 3.8 м

Удобное устройство для небольших работ в частном доме, на даче или в гараже.

Достоинства:

Максимальная высота для работы в 4,8 м позволяет производить монтаж систем, ремонт и уборку на крыше дома или в гараже;

В сложенном виде лестница не займет много места;

Удобный механизм складывания/раскладывания;

Выдерживает объекты с суммарным весом до 150 кг;

Изготовлена из алюминия, поэтому надежна и устойчива к образованию ржавчины.

Недостатки:

Узкие ступени.

Лучшие стремянки-стулья

Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая

Лучший вариант для использования дома, в гараже или магазине с высокими стеллажами.

Достоинства:

Дополнительные страховочные тросы защищают от расхождения ножек при нагрузке;

Материал устойчив к ржавчине и надежен;

Небольшой вес в 2 кг и малые габариты способствуют легкой переноске и компактному хранению;

На площадке можно разместить инструменты или хозяйственную утварь для удобства при работе.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка Алюмет АМ703 алюминиевая, 600 мм

Надежная алюминиевая конструкция, которую можно принести в гараж или взять с собой на дачу.

Достоинства:

Пластиковые накладки на ножках препятствуют скольжению и увеличивают площадь соприкосновения с поверхностью;

Удобная ручка помогает оператору сохранить равновесие во время работы;

На площадку можно поставить емкость, что удобно при уборке и сборе урожая, или положить инструмент;

Рабочая высота в 2,6 м позволяет дотянуться до высоких шкафов или полок стеллажа;

Вес в 3 кг способствует легкой переноске конструкции.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая, бытовая



Невысокое вспомогательное устройство с дополнительными страховочными тросами и малым весом.

Достоинства:

Алюминиевый каркас защищен от ржавчины и выдерживает вес до 150 кг;

Широкая площадка позволяет работать сидя или разместить на ней необходимые устройства;

Небольшой вес в 3 кг удобен для переноски конструкции в другие помещения, по территории участка или объекта;

Ножки защищены от повреждений и более устойчивы благодаря пластиковым накладкам.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка АЛЮМЕТ МК804С

Лучшие стремянки для дома с широкими ступенями должны быть устойчивыми и надежными, как эта конструкция.

Достоинства:

Устойчивость и надежность конструкции обеспечивается несколькими креплениями на направляющих и ступенях;

Позволяет с комфортом работать на высоте в 3 м;

Широкие ступени будут удобны для работы сидя, размещения инструментов и утвари;

В верхней части каркаса есть ручка, которую можно использовать для сохранения равновесия при работе или хранения конструкции на стене.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка стальная Алюмет МК803С, широкая ступень, 3 ступени



Лучшие бытовые стремянки, которые представлены в нашем рейтинге, подойдут как для работы дома и в саду, так и для мелкого ремонта. Эта модель - не исключение.

Достоинства:

Дополнительная страховка от расхождения направляющих;

Широкие ступени с рифлением для работы в сидячем положении или размещения необходимых приспособлений;

Накладки на ножках для увеличения площади соприкосновения с поверхностью и повышения устойчивости;

Выдерживает нагрузку до 150 кг.

Недостатки:

Направляющие более подвержены коррозии, чем у моделей из алюминия.

Лучшие стремянки-трансформеры

Лестница-трансформер Алюмет TL4033 (4 секции по 3 ступени)

Многофункциональное устройство, которое можно хранить в кладовой или перевозить в легковой машине.

Достоинства:

4 секции закреплены надежным механизмом и легко фиксируются в необходимом положении;

Широкие накладки на опорах повышают устойчивость;

Предельная высота 3,4 м удобна для бытовых работ;

Может использоваться как стремянка и как лестница:

Изготовлена из алюминия, поэтому не подвержена коррозии.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Лестница-трансформер Алюмет TL4044

В рейтинг алюминиевых стремянок для дома можно включить эту модель - трансформер.

Достоинства:

Наибольшая высота в разложенной конфигурации в 5,5 м удобна для кровельных работ;

Прочные шарнирные крепления между секциями, которые можно быстро зафиксировать в желаемом положении;

Изготовлена из алюминия, поэтому отличается надежностью и стойкостью к образованию ржавчины;

В сложенном состоянии устройство удобно хранить и перевозить.

Недостатки:

Узкие ступени.

Лестница-трансформер Алюмет Т433 (4 секции по 3 ступени)

Стремянка алюминиевая, которая входит рейтинг лучших устройств для высотных работ, должна быстро собираться и иметь высокую грузоподъемность.

Достоинства:

4 секции могут легко фиксироваться в нужном положении благодаря шарнирным соединениям;

Устойчивые пластиковые опоры позволяют лестнице не скользить по поверхности;

Выдерживает самую большую нагрузку для этой категории рейтинга - 150 кг;

Легко транспортируется благодаря малым габаритам в сложенном состоянии;

Материал устойчив к образованию ржавчина.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Алюминиевая лестница-трансформер Алюмет 4х5 ТL 4055

Один из лучших вариантов для работы как в помещении, так и на улице.

Достоинства:

Может использоваться в разных конфигурациях (лестницы, стремянки, помоста и пр.);

Самая лучшая в этой категории рейтинга рабочая высота в режиме приставной лестницы - 6,6 м;

Компактный размер в сложенном положении для удобства переноски и транспортировки;

Быстрая фиксация за счет шарнирных креплений.

Недостатки:

Узкие ступени.

Лестница-трансформер Алюмет Т444 (4 секции по 4 ступени)

Устройство - трансформер, которое пригодится для ремонта, работ в саду или доме.

Достоинства:

Одна из моделей с самым большим количеством ступеней в рейтинге (16);

Пластиковые упоры способствуют устойчивости устройства в любом положении;

Материал каркаса устойчив к коррозии и ударам;

Выдерживает грузы весом до 150 кг;

Удобна для транспортировки в сложенном состоянии.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Лучшая алюминиевая стремянка

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 7 ступеней, 1450 мм)

Лучшая универсальная конструкция с рифлеными ступенями и оптимальной рабочей высотой.

Достоинства:

Рабочая высота более 3 м удобна для кровельных работ или монтажа водостока под крышу дома;

Широкие ступени с рефлением обеспечивают большую устойчивость оператора;

В верхней части каркаса есть ручка, которая позволяет не потерять равновесие во время высотных работ или хранить устройство на крюке в гараже или бытовке;

Площадка удобна как для длительной работы оператора на ней, так и размещения инструмента.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 9 ступеней, 1870 мм)

Один из лучших вариантов вспомогательной конструкции для работы на улице.

Достоинства:

Максимальная высота, комфортная для работы - 3,8 м;

Направляющие соединены двумя металлическими перемычками, а тросы фиксируют раскладной механизм под максимально допустимым углом;

Для работы на высоте для сохранения равновесия оператором предусмотрена ручка в верхней части конструкции;

Пластиковые упоры на ножках.

Недостатки:

Высокая теплопроводность.

Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 5 ступеней)

Какую стремянку лучше купить для гаража и дома? - Устойчивую и компактную, как эта.

Достоинства:

Материал легок и устойчив к образованию ржавчины;

Рабочая высота в 3 м оптимальна для работ в саду, доме, квартире;

Способна выдержать вес оператора и инструмента с максимальной нагрузкой в 150 кг;

Небольшой вес в 4 кг делает устройство удобным в переноске;

Пластиковые накладки на ножках препятствуют скольжению по напольным покрытиям;

Недостатки:

Нет опоры для сохранения равновесия.

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 8 ступеней, 1660 мм) АM708

Хорошая стремянка для квартиры и дома с рабочей высотой 3,6 м.

Достоинства:

Изготовлена из алюминия, поэтому подойдет для хранения во влажном помещении и использования при дождливой погоде;

Рабочей высоты в 3,6 м достаточно как для замены лампочки в квартире, так и сбора урожая с деревьев;

Конструкция способна выдержать оператора и приспособления для работы с суммарным весом до 150 кг;

Вес устройства в 6 кг позволяет переносить устройство по квартире или территории участка.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 4 ступени) AD7204

Устойчивая небольшая конструкция, которая выдержит нагрузку до 150 кг.

Достоинства:

Компактная конструкция с весом в 3 кг поместится на кухне в доме, в гараже или кладовой;

Дополнительные страховочные тросы для лучшей безопасности во время работы;

Устойчивые ножки с пластиковыми, препятствующими скольжению накладками;

Удобство работы с объектом за счет двухсторонней конструкции;

Широкая площадка позволяет комфортно работать как в стоячем, так и в сидячем положении.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Лучшие недорогие стремянки до 3000 рублей

Стремянка Алюмет ZZ 404, бытовая

Какую стремянку лучше купить для квартиры? - Ту, которая будет полезна для выполнения любых бытовых задач: ремонта, уборки, простого доступа к высоким полкам шкафов и стеллажей.

Достоинства:

Максимальной высоты с учетом роста пользователя (около 3 м) достаточно для выполнения большого количества бытовых работ;

На ножках предусмотрены пластиковые накладки, которые способствуют устойчивости;

На площадке можно работать стоя или размещать инструмент;

Ручка в верхней части корпуса удобна как для сохранения равновесия при работе, так и для хранения конструкции в подвешенном виде;

Максимальная грузоподъемность - 150 кг.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Лестница универсальная Алюмет ZZ 405 (5 ступеней)

Какие стремянки лучше выбрать для гаража? - Лучшие по устойчивости и грузоподъемности, как эта модель.

Достоинства:

Дополнительные страховочные тросы защищают направляющие при работе под нагрузкой;

Грузоподъемность до 150 кг позволяет разместиться на устройстве оператору, положить на площадку инструмент или другой необходимый инвентарь;

Универсальная для выполнения большинства бытовых операций рабочая высота (3,1 м);

Небольшой вес (6 кг) позволяет переносить конструкция из одного помещения в другое;

Защитные накладки на ножках предотвращают образование вмятин и способствуют большей устойчивости устройства.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка Алюмет (металлическая, 3 ступени, 600 мм)

Компактное и легковесное устройство, которое можно хранить в квартире или перевезти при необходимости на дачный участок.

Достоинства:

Металлический ударопрочный каркас;

Площадка для работы оператора или размещения необходимого инвентаря;

Выдерживает нагрузку до 150 кг;

Небольшие габариты и вес позволяют легко переносить и хранить устройство.

Недостатки:

Небольшая устойчивость к коррозии.

Стремянка 4 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех

Оптимальный вариант стремянки для мелкого ремонта дома.

Достоинства:

Грузоподъемности устройства достаточно, чтобы выдержать оператора, емкости для жидкости или сбора, необходимый инструмент;

Лучшие широкие ступени (81 см) удобны для людей с большим размером ноги;

Рабочей высоты вполне достаточно для замены ламп, уборки, небольших работ под потолком в квартире;

Металлическая рама устойчива к ударам и нагрузке.

Недостатки:

Большой вес для компактного устройства в 5,8 кг.

Стремянка 3 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех

Недорогая и хорошая стремянка для квартиры или магазина с высокими стеллажами.

Достоинства:

Рифленые ступени затрудняют скольжение обуви;

Пластиковые накладки на ножках увеличивают площадь опоры;

Рабочей высоты достаточно, чтобы доставать предметы с полок и стеллажей;

Выдержит оператора и инвентарь с суммарным весом до 150 кг;

Широкая площадка и ручка для комфортной работы.

Недостатки:

Большой вес - 4,7 кг при малой рабочей высоте.

Лучшие стремянки средней ценовой категории

Стремянка Алюмет (металлическая, 6 ступеней, 1240 мм) М8406, бытовая

Многие стремянки надежные и лучшие по устойчивости мы включили в этот рейтинг. Устройство от “Алюмет” не стало исключением.

Достоинства:

Максимальная высота с учетом роста оператора до 3,2 м;

Ширина ступеней - 80 см удобна для операторов с большим размером ноги или для размещения на ступенях инструмента;

На площадке с рифлением удобно размещать мелкий крепеж без риска падения;

Дополнительные страховочные тросы для работы под нагрузкой.

Недостатки:

Низкая устойчивость материала к коррозии.

Стремянка Алюмет (металлическая, 7 ступеней, 1450 мм)

Конструкция с большой рабочей высотой и 7-ю ступенями, которая лучше всего подходит для ремонта фасада и кровли дома.

Достоинства:

Дополнительные страховочные тросы для лучшей защиты при работе под нагрузкой;

Максимальная грузоподъемность в 150 кг позволяет устройству выдерживать оператора и инструмент;

Устойчивая к ударам стальная рама;

Ножки с пластиковыми накладками и ручка в верхней части рамы для большей устойчивости.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка Алюмет (металлическая, 8 ступеней, 1660 мм)

Лучший вариант стремянки для работы с фасадом, кровлей и ремонта высоких потолков.

Достоинства:

Наибольшая высота с учетом роста оператора 3,6 м - явное преимущество при креплении вывесок и ремонте кровли;

Страховочные тросы не позволяют направляющим разойтись под большой нагрузкой;

На площадке можно разместить инструмент или емкости;

Широкая ручка в верхней части рамы для сохранения равновесия при высотных работах.

Недостатки:

При высоте 2,4 м требует много места для хранения.

Стремянка Алюмет (металлическая, 9 ступеней, 1870 мм)

Конструкция, которая лучше всего поможет справиться с монтажными и ремонтными работами на большой высоте.

Достоинства:

Наибольшая рабочая высота в 3,8 м и 9 ступеней делают конструкцию удобной для операторов любого роста;

Дополнительное крепление направляющих и страховочные тросы защитят направляющие от поломки при работе с большой нагрузкой;

Благодаря ручке в верхней части рамы снижается риск потерять равновесие при высотных работах.

Недостатки:

Требует много места для хранения.

Лучшие качественные стремянки для квартиры и дома

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 10 ступеней, 2080 мм)

Устройство с лучшей рабочей высотой и наибольшим количеством ступеней для складных моделей в нашем рейтинге.

Достоинства:

Выполнена из алюминия, поэтому устойчива к высокой влажности и работе в дождливую погоду;

Безопасность при работе благодаря страховочным тросам;

4 м рабочей высоты и 10 ступеней удобны для работы оператора с любым ростом и на любой высоте;

Пластиковые защитные колпаки на ножках.

Недостатки:

Требует много места для хранения.

Стремянка Bigmaster A03 (алюминиевая, 3 ступени)

Самые лучшие по компактности и надежные стремянки представлены в этой части рейтинга. Вот, например, прекрасная модель для дачи.

Достоинства:

Алюминиевая рама устойчива к ударам, нагрузкам и образованию коррозии;

Средняя рабочая высота в 2,6 м удобна как для домашних дел, так и для обработки деревьев и кустарников на придомовом участке;

Выдерживает нагрузку в 150 кг, поэтому на нее можно встать самому и поставить на площадку необходимый инвентарь;

Края ступеней оснащены пластиковыми накладками, что предотвращает травмы и порчу одежды при контакте.

Недостатки:

Стоит с осторожностью использовать при работах с электрикой.

Стремянка 8 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех

Устройство, которое будет полезно для ремонта, работ в гараже и на дачном участке.

Достоинства:

Рабочая высота 3,1 м оптимальная для большинства небольших задач в доме;

Способна выдержать оператора и инструмент с суммарным весом до 150 кг;

Металлическая рама устойчива к ударам;

Рифленые ступени и площадка не позволяют обуви соскальзывать.

Недостатки:

Большой вес в 9,4 кг.

Стремянка UFUK, металлическая, 7 ступеней

Неплохое вспомогательное устройство для повседневных задач и ремонта.

Достоинства:

Металлическая рама отличается ударопрочностью;

Небольшой вес (5,3 кг) позволяет легко переносить устройство внутри дома и по территории участка;

Для безопасности при работе предусмотрены страховочные тросы, а на краях ступеней - накладки из пластика;

Ручка наверху рамы помогает сохранять равновесие при работе.

Недостатки:

Высокая электропроводность.

Стремянка 3 ступени металлическая комбинированная STAIRS C03

Какие самые хорошие стремянки для дачи? - Те, которые удобно хранить в кладовой или хозяйственной постройке.

Достоинства:

Металлический ударопрочный корпус;

Максимальной высоты с учетом роста оператора в 2,7 достаточно для мелкого ремонта в квартире и доме;

Выдерживает вес до 150 кг, что удобно для установки емкостей и инструмента на площадку;

Пластиковые накладки на ножках для большей устойчивости.

Недостатки: