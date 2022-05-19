Оглавление
- Стремянку какой фирмы лучше выбрать
- Как выбрать стремянку
- Рейтинг лучших односторонних стремянок
- Стремянка Алюмет (металлическая, 4 ступени, 820 мм), бытовая
- Стремянка Алюмет (алюминиевая, 4 ступени, 820 мм)
- Стремянка Алюмет (алюминиевая, 5 ступеней, 1030 мм)
- Стремянка Алюмет (металлическая, 5 ступеней, 1030 мм)
- Стремянка Алюмет (алюминиевая, 6 ступеней, 1240 мм)
- Лучшие телескопические стремянки
- Лучшие стремянки-стулья
- Лучшие стремянки-трансформеры
- Лучшая алюминиевая стремянка
- Стремянка Алюмет (алюминиевая, 7 ступеней, 1450 мм)
- Стремянка Алюмет (алюминиевая, 9 ступеней, 1870 мм)
- Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 5 ступеней)
- Стремянка Алюмет (алюминиевая, 8 ступеней, 1660 мм) АM708
- Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 4 ступени) AD7204
- Лучшие недорогие стремянки до 3000 рублей
- Лучшие стремянки средней ценовой категории
- Лучшие качественные стремянки для квартиры и дома
Часто во время ремонтных и строительных работ или уборки не обойтись без стремянки. С ее помощью удобно проводить электрику или установку противопожарных систем, заниматься отделкой стен и потолка, чинить скаты крыши дома, собирать урожай с деревьев или просто доставать предметы с высоких полок. Чтобы облегчить поиски подходящего варианта, мы собрали в рейтинге лучшие стремянки для домашнего использования и профессиональных работ.
Стремянку какой фирмы лучше выбрать
Одними из топовых брендов-производителей лестниц для любых задач являются:
- Bigmaster. В ассортименте бренда можно найти устойчивые алюминиевые конструкции, состоящие из одной, двух или трех секций.
- ELKOP. Фирма, специализирующаяся на производстве лестниц, помостов, строительных лесов. Выпускает стационарные и передвижные устройства, стремянки - трансформеры и комплектующие.
- UFUK. Турецкий производитель стремянок. Товары бренда отличаются легкостью и разнообразием конфигураций.
- Алюмет. Российский завод, выпускающий технику для высотных работ под одноименным брендом. Стремянки “Алюмет” отличаются надежностью конструкции и устойчивостью.
- ВИХРЬ. Отечественный бренд инструмента и строительного оборудования. Выпускает многосекционные лестницы для любых работ.
- СИБРТЕХ. Стремянки от бренда “Сибтех” можно устанавливать в нескольких рабочих положениях. В ассортименте как небольшие лестницы для гаража, так и высокие конструкции для строительных работ.
Как выбрать стремянку
Прежде чем перейти к просмотру конкретных моделей лестниц, стоит определиться где и для чего будет использоваться конструкция. От этого в свою очередь будут зависеть:
- Высота. Этот параметр больше известен как рабочая высота и подразумевает максимальное расстояние от опоры лестницы до места, куда необходимо дотянуться оператору. Для ремонта в квартире или гараже достаточно высоты в 3 м, а для строительных и отделочных работ в коммунальном хозяйстве, частном доме необходима конструкция до 6-7 м.
- Материал. Чаще всего устройства такого рода делают из металла (алюминия или стали), дерева или стреклопластика. Какую стремянку лучше выбрать: стальную или алюминиевую, а может деревянную? - Разберем достоинства и недостатки каждого материала.
|
Материал
|
Плюсы
|
Минусы
|
Алюминий
|
- Устойчив к ржавчине;
- Легок.
|
- Стоит с осторожностью использовать при работе с электрикой.
|
Сталь
|
- Надежность;
- Устойчивость.
|
- Больший вес;
- Подвержен коррозии.
|
Дерево
|
- Простота конструкции;
- Экологичность материала.
|
- Неустойчив к перепадам температур и влаге.
|
Стеклопластик (фиберглас)
|
- Безопасен при работах с электричеством;
- Влагостоек.
|
- Прочность. Является важным фактором, когда необходимо удерживать тяжелые грузы. Самыми прочными являются стремянки из металла и фибергласа, которые способны выдержать до 150 кг, что удобно при размещении на площадке инструмента, емкости для жидкостей, сборе урожая.
- Размер ступеней. Важен для большей устойчивости при работе или отсутствии у конструкции площадки. Широкие ступени удобны при длительном использовании устройства, а также для размещения на них инструмента или емкостей.
- Конфигурация. Для удобства пользования и выполнения разных задач производители выпускают лестницы с разным количеством секций, стремянки - трансформеры, конструкции с одной или двумя рабочими сторонами.
- Наличие лотка для инструментов. Дополнительная опция, которая избавляет оператора от необходимости спускаться вниз за инструментом, оснасткой и расходными материалами. Но стоит учитывать, что грузоподъемность лотка небольшая, и класть в него тяжелый инструмент не желательно.
Рейтинг лучших односторонних стремянок
|
Модель/Характеристика
|
Рабочая высота (м)
|
Количество секций
|
Грузоподъемность (кг)
|
Материал
|
Вес (кг)
|
Стоимость
|
Алюмет (металлическая, 4 ступени, 820 мм), бытовая
|
2,9
|
1
|
150
|
Сталь
|
5
|
1 950
|
Алюмет (алюминиевая, 4 ступени, 820 мм)
|
2,8
|
1
|
150
|
Алюминий
|
4
|
2 190
|
Алюмет (алюминиевая, 5 ступеней, 1030 мм)
|
3,03
|
1
|
150
|
Алюминий
|
5
|
3 450
|
Алюмет (металлическая, 5 ступеней, 1030 мм)
|
3,03
|
1
|
150
|
Сталь
|
6
|
2 510
|
Алюмет (алюминиевая, 6 ступеней, 1240 мм)
|
3,2
|
1
|
150
|
Алюминий
|
5
|
4 380
Лучшая универсальная конструкция для использования в квартире, доме, гараже.
Достоинства:
- Надежность и ударопрочность металлического каркаса;
- Удобная ручка в верхней части для лучшего сохранения равновесия во время использования;
- Площадка для комфортной длительной работы или размещения необходимого инструмента и оборудования;
- Выдерживает вес до 150 кг;
- Рифленые ступени позволяют обуви не скользить;
- Благодаря весу в 5 кг устройство легко переносить в разные помещения;
- Идеально подойдет для операций на высоте до 3 м, что удобно при ремонте в комнатах.
Недостатки:
- Высокая электропроводность;
- Неустойчивость к ржавчине.
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 4 ступени, 820 мм)
Какая хорошая металлическая стремянка для дома? - Конечно, с широкой площадкой и легкая, как данная модель от Алюмет.
Достоинства:
- Небольшой вес в 4 кг;
- Каркас из алюминия делает устройство устойчивым к коррозийным повреждениям и позволяет выдерживать вес до 150 кг;
- На ножках предусмотрены пластиковые накладки;
- Ручка в верхней части облегчает подъем и спуск;
- Площадка способна разместить оператора или необходимые при работе устройства.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 5 ступеней, 1030 мм)
Достойный вариант вспомогательного устройства для ремонта или работ в саду.
Достоинства:
- Пластиковые накладки на ножках помогают не конструкции не скользить на любых напольных покрытиях;
- Дополнительные тросы для лучшей страховки;
- Алюминиевый каркас устойчив к ржавчине;
- Позволяет с комфортом работать на высоте до 3 м;
- Выдерживает вес до 150 кг, что удобно при размещении на площадке инструмента или емкостей;
- Легкий вес позволяет легко переносить устройство по квартире или дому.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Неплохая вспомогательная конструкция с рифлеными ступенями и площадкой, которая подойдет для монтажных и ремонтных работ.
Достоинства:
- Комфортная работа на высоте до 3 м;
- Рифленый материал ступеней способствует меньшему скольжению обуви;
- Небольшой вес позволяет переносить конструкцию в руках или перевозить в легковом автомобиле;
- Грузоподъемность в 150 кг позволяет выдерживать высокую нагрузку;
- Надежная благодаря металлическому каркасу.
Недостатки:
- Неустойчивость к ржавчине.
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 6 ступеней, 1240 мм)
Самый высокий представитель этой категории рейтинга с лучшей фиксацией направляющих и страховочными тросами.
Достоинства:
- Шесть ступеней позволяют пользователю с комфортом работать на высоте до 3,2 м;
- На площадке при желании можно разместить инструмент и емкости;
- Небольшой вес в 5 кг при высоте почти в 2 м;
- Накладки на ножках придают большую устойчивость и увеличивают площадь опоры;
- Для удобства работы оператора в верхней части каркаса есть ручка;
- Сделана из алюминия, поэтому устойчива к ржавению.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Лучшие телескопические стремянки
Телескопическая лестница АЛЮМЕТ 4,1 м
Телескопические стремянки, которые входят в наш рейтинг помогают легко проводить ремонт фасада и кровли дома.
Достоинства:
- Малые габариты в сложенном положении позволяют хранить лестницу в кладовой или гараже;
- Позволяет выполнять операции на высоте до 5 м, что удобно при монтаже или ремонте кровельного покрытия, помещений с высоким потолком;
- Удобный телескопический многоуровневый механизм помогает разложить лестницу даже невысокому пользователю;
- На ножках предусмотрены накладки, препятствующие скольжению.
Недостатки:
Лестница телескопическая Алюмет 4.4 м TLS 4.4
Какие хорошие стремянки для частного дома и дачи? - Определенно, устойчивые к влажности и простые в эксплуатации, как эта модель от “Алюмет”.
Достоинства:
- Алюминиевый каркас делает устройство надежным и стойким к коррозии;
- Малые габариты в сложенном положении для удобства хранения;
- Позволяет с комфортом работать на высоте до 5,4 м;
- На траверсе предусмотрены пластиковые упоры, снижающие скольжение и увеличивающие площадь опоры;
- Удобно раскладывать благодаря многоступенчатой телескопической конструкции.
Недостатки:
Телескопическая лестница АЛЮМЕТ TLS 3.8 м
Удобное устройство для небольших работ в частном доме, на даче или в гараже.
Достоинства:
- Максимальная высота для работы в 4,8 м позволяет производить монтаж систем, ремонт и уборку на крыше дома или в гараже;
- В сложенном виде лестница не займет много места;
- Удобный механизм складывания/раскладывания;
- Выдерживает объекты с суммарным весом до 150 кг;
- Изготовлена из алюминия, поэтому надежна и устойчива к образованию ржавчины.
Недостатки:
Лучшие стремянки-стулья
|
Модель/Характеристика
|
Рабочая высота (м)
|
Количество секций
|
Грузоподъемность (кг)
|
Материал
|
Вес (кг)
|
Стоимость
|
Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая
|
2,4
|
1
|
150
|
Алюминий
|
2
|
2 240
|
Стремянка Алюмет АМ703 алюминиевая, 600 мм
|
2,6
|
1
|
150
|
Алюминий
|
3
|
2 460
|
Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая, бытовая
|
2,6
|
1
|
150
|
Алюминий
|
3
|
2 682
|
Стремянка АЛЮМЕТ МК804С
|
3
|
1
|
150
|
Сталь
|
7,05
|
3 930
|
Стремянка стальная Алюмет МК803С, широкая ступень, 3 ступени
|
2,8
|
1
|
150
|
Сталь
|
5,7
|
3 045
Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая
Лучший вариант для использования дома, в гараже или магазине с высокими стеллажами.
Достоинства:
- Дополнительные страховочные тросы защищают от расхождения ножек при нагрузке;
- Материал устойчив к ржавчине и надежен;
- Небольшой вес в 2 кг и малые габариты способствуют легкой переноске и компактному хранению;
- На площадке можно разместить инструменты или хозяйственную утварь для удобства при работе.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Стремянка Алюмет АМ703 алюминиевая, 600 мм
Надежная алюминиевая конструкция, которую можно принести в гараж или взять с собой на дачу.
Достоинства:
- Пластиковые накладки на ножках препятствуют скольжению и увеличивают площадь соприкосновения с поверхностью;
- Удобная ручка помогает оператору сохранить равновесие во время работы;
- На площадку можно поставить емкость, что удобно при уборке и сборе урожая, или положить инструмент;
- Рабочая высота в 2,6 м позволяет дотянуться до высоких шкафов или полок стеллажа;
- Вес в 3 кг способствует легкой переноске конструкции.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая, бытовая
Невысокое вспомогательное устройство с дополнительными страховочными тросами и малым весом.
Достоинства:
- Алюминиевый каркас защищен от ржавчины и выдерживает вес до 150 кг;
- Широкая площадка позволяет работать сидя или разместить на ней необходимые устройства;
- Небольшой вес в 3 кг удобен для переноски конструкции в другие помещения, по территории участка или объекта;
- Ножки защищены от повреждений и более устойчивы благодаря пластиковым накладкам.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Стремянка АЛЮМЕТ МК804С
Лучшие стремянки для дома с широкими ступенями должны быть устойчивыми и надежными, как эта конструкция.
Достоинства:
- Устойчивость и надежность конструкции обеспечивается несколькими креплениями на направляющих и ступенях;
- Позволяет с комфортом работать на высоте в 3 м;
- Широкие ступени будут удобны для работы сидя, размещения инструментов и утвари;
- В верхней части каркаса есть ручка, которую можно использовать для сохранения равновесия при работе или хранения конструкции на стене.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Стремянка стальная Алюмет МК803С, широкая ступень, 3 ступени
Лучшие бытовые стремянки, которые представлены в нашем рейтинге, подойдут как для работы дома и в саду, так и для мелкого ремонта. Эта модель - не исключение.
Достоинства:
- Дополнительная страховка от расхождения направляющих;
- Широкие ступени с рифлением для работы в сидячем положении или размещения необходимых приспособлений;
- Накладки на ножках для увеличения площади соприкосновения с поверхностью и повышения устойчивости;
- Выдерживает нагрузку до 150 кг.
Недостатки:
- Направляющие более подвержены коррозии, чем у моделей из алюминия.
Лучшие стремянки-трансформеры
Лестница-трансформер Алюмет TL4033 (4 секции по 3 ступени)
Многофункциональное устройство, которое можно хранить в кладовой или перевозить в легковой машине.
Достоинства:
- 4 секции закреплены надежным механизмом и легко фиксируются в необходимом положении;
- Широкие накладки на опорах повышают устойчивость;
- Предельная высота 3,4 м удобна для бытовых работ;
- Может использоваться как стремянка и как лестница:
- Изготовлена из алюминия, поэтому не подвержена коррозии.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Лестница-трансформер Алюмет TL4044
В рейтинг алюминиевых стремянок для дома можно включить эту модель - трансформер.
Достоинства:
- Наибольшая высота в разложенной конфигурации в 5,5 м удобна для кровельных работ;
- Прочные шарнирные крепления между секциями, которые можно быстро зафиксировать в желаемом положении;
- Изготовлена из алюминия, поэтому отличается надежностью и стойкостью к образованию ржавчины;
- В сложенном состоянии устройство удобно хранить и перевозить.
Недостатки:
Лестница-трансформер Алюмет Т433 (4 секции по 3 ступени)
Стремянка алюминиевая, которая входит рейтинг лучших устройств для высотных работ, должна быстро собираться и иметь высокую грузоподъемность.
Достоинства:
- 4 секции могут легко фиксироваться в нужном положении благодаря шарнирным соединениям;
- Устойчивые пластиковые опоры позволяют лестнице не скользить по поверхности;
- Выдерживает самую большую нагрузку для этой категории рейтинга - 150 кг;
- Легко транспортируется благодаря малым габаритам в сложенном состоянии;
- Материал устойчив к образованию ржавчина.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Алюминиевая лестница-трансформер Алюмет 4х5 ТL 4055
Один из лучших вариантов для работы как в помещении, так и на улице.
Достоинства:
- Может использоваться в разных конфигурациях (лестницы, стремянки, помоста и пр.);
- Самая лучшая в этой категории рейтинга рабочая высота в режиме приставной лестницы - 6,6 м;
- Компактный размер в сложенном положении для удобства переноски и транспортировки;
- Быстрая фиксация за счет шарнирных креплений.
Недостатки:
Лестница-трансформер Алюмет Т444 (4 секции по 4 ступени)
Устройство - трансформер, которое пригодится для ремонта, работ в саду или доме.
Достоинства:
- Одна из моделей с самым большим количеством ступеней в рейтинге (16);
- Пластиковые упоры способствуют устойчивости устройства в любом положении;
- Материал каркаса устойчив к коррозии и ударам;
- Выдерживает грузы весом до 150 кг;
- Удобна для транспортировки в сложенном состоянии.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Лучшая алюминиевая стремянка
|
Модель/Характеристика
|
Рабочая высота (м)
|
Количество секций
|
Грузоподъемность (кг)
|
Материал
|
Вес (кг)
|
Стоимость
|
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 7 ступеней, 1450 мм)
|
3,4
|
1
|
150
|
Алюминий
|
5
|
3 694
|
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 9 ступеней, 1870 мм)
|
3,8
|
1
|
150
|
Алюминий
|
7
|
7 440
|
Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 5 ступеней)
|
3
|
1
|
150
|
Алюминий
|
4
|
4 925
|
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 8 ступеней, 1660 мм) АM708
|
3,6
|
1
|
150
|
Алюминий
|
6
|
5 939
|
Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 4 ступени) AD7204
|
2,8
|
1
|
150
|
Алюминий
|
3
|
3 968
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 7 ступеней, 1450 мм)
Лучшая универсальная конструкция с рифлеными ступенями и оптимальной рабочей высотой.
Достоинства:
- Рабочая высота более 3 м удобна для кровельных работ или монтажа водостока под крышу дома;
- Широкие ступени с рефлением обеспечивают большую устойчивость оператора;
- В верхней части каркаса есть ручка, которая позволяет не потерять равновесие во время высотных работ или хранить устройство на крюке в гараже или бытовке;
- Площадка удобна как для длительной работы оператора на ней, так и размещения инструмента.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 9 ступеней, 1870 мм)
Один из лучших вариантов вспомогательной конструкции для работы на улице.
Достоинства:
- Максимальная высота, комфортная для работы - 3,8 м;
- Направляющие соединены двумя металлическими перемычками, а тросы фиксируют раскладной механизм под максимально допустимым углом;
- Для работы на высоте для сохранения равновесия оператором предусмотрена ручка в верхней части конструкции;
- Пластиковые упоры на ножках.
Недостатки:
- Высокая теплопроводность.
Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 5 ступеней)
Какую стремянку лучше купить для гаража и дома? - Устойчивую и компактную, как эта.
Достоинства:
- Материал легок и устойчив к образованию ржавчины;
- Рабочая высота в 3 м оптимальна для работ в саду, доме, квартире;
- Способна выдержать вес оператора и инструмента с максимальной нагрузкой в 150 кг;
- Небольшой вес в 4 кг делает устройство удобным в переноске;
- Пластиковые накладки на ножках препятствуют скольжению по напольным покрытиям;
Недостатки:
- Нет опоры для сохранения равновесия.
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 8 ступеней, 1660 мм) АM708
Хорошая стремянка для квартиры и дома с рабочей высотой 3,6 м.
Достоинства:
- Изготовлена из алюминия, поэтому подойдет для хранения во влажном помещении и использования при дождливой погоде;
- Рабочей высоты в 3,6 м достаточно как для замены лампочки в квартире, так и сбора урожая с деревьев;
- Конструкция способна выдержать оператора и приспособления для работы с суммарным весом до 150 кг;
- Вес устройства в 6 кг позволяет переносить устройство по квартире или территории участка.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 4 ступени) AD7204
Устойчивая небольшая конструкция, которая выдержит нагрузку до 150 кг.
Достоинства:
- Компактная конструкция с весом в 3 кг поместится на кухне в доме, в гараже или кладовой;
- Дополнительные страховочные тросы для лучшей безопасности во время работы;
- Устойчивые ножки с пластиковыми, препятствующими скольжению накладками;
- Удобство работы с объектом за счет двухсторонней конструкции;
- Широкая площадка позволяет комфортно работать как в стоячем, так и в сидячем положении.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Лучшие недорогие стремянки до 3000 рублей
|
Модель/Характеристика
|
Рабочая высота (м)
|
Количество секций
|
Грузоподъемность (кг)
|
Материал
|
Вес (кг)
|
Стоимость
|
Стремянка Алюмет ZZ 404, бытовая
|
2,9
|
1
|
150
|
Сталь
|
5
|
2 060
|
Лестница универсальная Алюмет ZZ 405 (5 ступеней)
|
3,1
|
1
|
150
|
Сталь
|
6
|
2 460
|
Стремянка Алюмет (металлическая, 3 ступени, 600 мм)
|
2,6
|
1
|
150
|
Сталь
|
4
|
1 700
|
Стремянка 4 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех
|
2,3
|
1
|
150
|
Сталь
|
5,8
|
2 241
|
Стремянка 3 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех
|
2,1
|
1
|
150
|
Сталь
|
4,7
|
1 929
Стремянка Алюмет ZZ 404, бытовая
Какую стремянку лучше купить для квартиры? - Ту, которая будет полезна для выполнения любых бытовых задач: ремонта, уборки, простого доступа к высоким полкам шкафов и стеллажей.
Достоинства:
- Максимальной высоты с учетом роста пользователя (около 3 м) достаточно для выполнения большого количества бытовых работ;
- На ножках предусмотрены пластиковые накладки, которые способствуют устойчивости;
- На площадке можно работать стоя или размещать инструмент;
- Ручка в верхней части корпуса удобна как для сохранения равновесия при работе, так и для хранения конструкции в подвешенном виде;
- Максимальная грузоподъемность - 150 кг.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Лестница универсальная Алюмет ZZ 405 (5 ступеней)
Какие стремянки лучше выбрать для гаража? - Лучшие по устойчивости и грузоподъемности, как эта модель.
Достоинства:
- Дополнительные страховочные тросы защищают направляющие при работе под нагрузкой;
- Грузоподъемность до 150 кг позволяет разместиться на устройстве оператору, положить на площадку инструмент или другой необходимый инвентарь;
- Универсальная для выполнения большинства бытовых операций рабочая высота (3,1 м);
- Небольшой вес (6 кг) позволяет переносить конструкция из одного помещения в другое;
- Защитные накладки на ножках предотвращают образование вмятин и способствуют большей устойчивости устройства.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Компактное и легковесное устройство, которое можно хранить в квартире или перевезти при необходимости на дачный участок.
Достоинства:
- Металлический ударопрочный каркас;
- Площадка для работы оператора или размещения необходимого инвентаря;
- Выдерживает нагрузку до 150 кг;
- Небольшие габариты и вес позволяют легко переносить и хранить устройство.
Недостатки:
- Небольшая устойчивость к коррозии.
Стремянка 4 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех
Оптимальный вариант стремянки для мелкого ремонта дома.
Достоинства:
- Грузоподъемности устройства достаточно, чтобы выдержать оператора, емкости для жидкости или сбора, необходимый инструмент;
- Лучшие широкие ступени (81 см) удобны для людей с большим размером ноги;
- Рабочей высоты вполне достаточно для замены ламп, уборки, небольших работ под потолком в квартире;
- Металлическая рама устойчива к ударам и нагрузке.
Недостатки:
- Большой вес для компактного устройства в 5,8 кг.
Стремянка 3 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех
Недорогая и хорошая стремянка для квартиры или магазина с высокими стеллажами.
Достоинства:
- Рифленые ступени затрудняют скольжение обуви;
- Пластиковые накладки на ножках увеличивают площадь опоры;
- Рабочей высоты достаточно, чтобы доставать предметы с полок и стеллажей;
- Выдержит оператора и инвентарь с суммарным весом до 150 кг;
- Широкая площадка и ручка для комфортной работы.
Недостатки:
- Большой вес - 4,7 кг при малой рабочей высоте.
Лучшие стремянки средней ценовой категории
|
Модель/Характеристика
|
Рабочая высота (м)
|
Количество секций
|
Грузоподъемность (кг)
|
Материал
|
Вес (кг)
|
Стоимость
|
Стремянка Алюмет (металлическая, 6 ступеней, 1240 мм) М8406, бытовая
|
3,2
|
1
|
150
|
Сталь
|
7
|
3 017
|
Стремянка Алюмет (металлическая, 7 ступеней, 1450 мм)
|
3,4
|
1
|
150
|
Сталь
|
8
|
3 470
|
Стремянка Алюмет (металлическая, 8 ступеней, 1660 мм)
|
3,6
|
1
|
150
|
Сталь
|
8
|
4 177
|
Стремянка Алюмет (металлическая, 9 ступеней, 1870 мм)
|
3,8
|
1
|
150
|
Сталь
|
9
|
4 741
Многие стремянки надежные и лучшие по устойчивости мы включили в этот рейтинг. Устройство от “Алюмет” не стало исключением.
Достоинства:
- Максимальная высота с учетом роста оператора до 3,2 м;
- Ширина ступеней - 80 см удобна для операторов с большим размером ноги или для размещения на ступенях инструмента;
- На площадке с рифлением удобно размещать мелкий крепеж без риска падения;
- Дополнительные страховочные тросы для работы под нагрузкой.
Недостатки:
- Низкая устойчивость материала к коррозии.
Конструкция с большой рабочей высотой и 7-ю ступенями, которая лучше всего подходит для ремонта фасада и кровли дома.
Достоинства:
- Дополнительные страховочные тросы для лучшей защиты при работе под нагрузкой;
- Максимальная грузоподъемность в 150 кг позволяет устройству выдерживать оператора и инструмент;
- Устойчивая к ударам стальная рама;
- Ножки с пластиковыми накладками и ручка в верхней части рамы для большей устойчивости.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Лучший вариант стремянки для работы с фасадом, кровлей и ремонта высоких потолков.
Достоинства:
- Наибольшая высота с учетом роста оператора 3,6 м - явное преимущество при креплении вывесок и ремонте кровли;
- Страховочные тросы не позволяют направляющим разойтись под большой нагрузкой;
- На площадке можно разместить инструмент или емкости;
- Широкая ручка в верхней части рамы для сохранения равновесия при высотных работах.
Недостатки:
- При высоте 2,4 м требует много места для хранения.
Конструкция, которая лучше всего поможет справиться с монтажными и ремонтными работами на большой высоте.
Достоинства:
- Наибольшая рабочая высота в 3,8 м и 9 ступеней делают конструкцию удобной для операторов любого роста;
- Дополнительное крепление направляющих и страховочные тросы защитят направляющие от поломки при работе с большой нагрузкой;
- Благодаря ручке в верхней части рамы снижается риск потерять равновесие при высотных работах.
Недостатки:
- Требует много места для хранения.
Лучшие качественные стремянки для квартиры и дома
|
Модель/Характеристика
|
Рабочая высота (м)
|
Количество секций
|
Грузоподъемность (кг)
|
Материал
|
Вес (кг)
|
Стоимость
|
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 10 ступеней, 2080 мм)
|
4
|
1
|
150
|
Алюминий
|
8
|
8 190
|
Стремянка Bigmaster A03 (алюминиевая, 3 ступени)
|
2,6
|
1
|
150
|
Алюминий
|
3
|
-
|
Стремянка 8 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех
|
3,1
|
1
|
150
|
Сталь
|
9,4
|
3 837
|
Стремянка UFUK, металлическая, 7 ступеней
|
-
|
1
|
150
|
Металл
|
5,3
|
-
|
Стремянка 3 ступени металлическая комбинированная STAIRS C03
|
2,7
|
1
|
150
|
Металл
|
-
|
-
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 10 ступеней, 2080 мм)
Устройство с лучшей рабочей высотой и наибольшим количеством ступеней для складных моделей в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Выполнена из алюминия, поэтому устойчива к высокой влажности и работе в дождливую погоду;
- Безопасность при работе благодаря страховочным тросам;
- 4 м рабочей высоты и 10 ступеней удобны для работы оператора с любым ростом и на любой высоте;
- Пластиковые защитные колпаки на ножках.
Недостатки:
- Требует много места для хранения.
Стремянка Bigmaster A03 (алюминиевая, 3 ступени)
Самые лучшие по компактности и надежные стремянки представлены в этой части рейтинга. Вот, например, прекрасная модель для дачи.
Достоинства:
- Алюминиевая рама устойчива к ударам, нагрузкам и образованию коррозии;
- Средняя рабочая высота в 2,6 м удобна как для домашних дел, так и для обработки деревьев и кустарников на придомовом участке;
- Выдерживает нагрузку в 150 кг, поэтому на нее можно встать самому и поставить на площадку необходимый инвентарь;
- Края ступеней оснащены пластиковыми накладками, что предотвращает травмы и порчу одежды при контакте.
Недостатки:
- Стоит с осторожностью использовать при работах с электрикой.
Стремянка 8 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех
Устройство, которое будет полезно для ремонта, работ в гараже и на дачном участке.
Достоинства:
- Рабочая высота 3,1 м оптимальная для большинства небольших задач в доме;
- Способна выдержать оператора и инструмент с суммарным весом до 150 кг;
- Металлическая рама устойчива к ударам;
- Рифленые ступени и площадка не позволяют обуви соскальзывать.
Недостатки:
Неплохое вспомогательное устройство для повседневных задач и ремонта.
Достоинства:
- Металлическая рама отличается ударопрочностью;
- Небольшой вес (5,3 кг) позволяет легко переносить устройство внутри дома и по территории участка;
- Для безопасности при работе предусмотрены страховочные тросы, а на краях ступеней - накладки из пластика;
- Ручка наверху рамы помогает сохранять равновесие при работе.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.
Какие самые хорошие стремянки для дачи? - Те, которые удобно хранить в кладовой или хозяйственной постройке.
Достоинства:
- Металлический ударопрочный корпус;
- Максимальной высоты с учетом роста оператора в 2,7 достаточно для мелкого ремонта в квартире и доме;
- Выдерживает вес до 150 кг, что удобно для установки емкостей и инструмента на площадку;
- Пластиковые накладки на ножках для большей устойчивости.
Недостатки:
- Высокая электропроводность.