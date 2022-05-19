Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статьи
Рейтинг стремянок
19.05.2022

Рейтинг стремянок

Оглавление

Часто во время ремонтных и строительных работ или уборки не обойтись без стремянки. С ее помощью удобно проводить электрику или установку противопожарных систем, заниматься отделкой стен и потолка, чинить скаты крыши дома, собирать урожай с деревьев или просто доставать предметы с высоких полок. Чтобы облегчить поиски подходящего варианта, мы собрали в рейтинге лучшие стремянки для домашнего использования и профессиональных работ.

Стремянку какой фирмы лучше выбрать

Одними из топовых брендов-производителей лестниц для любых задач являются:

  • Bigmaster. В ассортименте бренда можно найти устойчивые алюминиевые конструкции, состоящие из одной, двух или трех секций.
  • ELKOP. Фирма, специализирующаяся на производстве лестниц, помостов, строительных лесов. Выпускает стационарные и передвижные устройства, стремянки - трансформеры и комплектующие.
  • UFUK. Турецкий производитель стремянок. Товары бренда отличаются легкостью и разнообразием конфигураций.
  • Алюмет. Российский завод, выпускающий технику для высотных работ под одноименным брендом. Стремянки “Алюмет” отличаются надежностью конструкции и устойчивостью.
  • ВИХРЬ. Отечественный бренд инструмента и строительного оборудования. Выпускает многосекционные лестницы для любых работ.
  • СИБРТЕХ. Стремянки от бренда “Сибтех” можно устанавливать в нескольких рабочих положениях. В ассортименте как небольшие лестницы для гаража, так и высокие конструкции для строительных работ.

Как выбрать стремянку

Прежде чем перейти к просмотру конкретных моделей лестниц, стоит определиться где и для чего будет использоваться конструкция. От этого в свою очередь будут зависеть:

  1. Высота. Этот параметр больше известен как рабочая высота и подразумевает максимальное расстояние от опоры лестницы до места, куда необходимо дотянуться оператору. Для ремонта в квартире или гараже достаточно высоты в 3 м, а для строительных и отделочных работ в коммунальном хозяйстве, частном доме необходима конструкция до 6-7 м.
  2. Материал. Чаще всего устройства такого рода делают из металла (алюминия или стали), дерева или стреклопластика. Какую стремянку лучше выбрать: стальную или алюминиевую, а может деревянную? - Разберем достоинства и недостатки каждого материала.
    3. Материал Плюсы Минусы
    Алюминий
    • Устойчив к ржавчине;
    • Легок.
    • Стоит с осторожностью использовать при работе с электрикой.
    Сталь
    • Надежность;
    • Устойчивость.
    • Больший вес;
    • Подвержен коррозии.
    Дерево
    • Простота конструкции;
    • Экологичность материала.
    • Неустойчив к перепадам температур и влаге.
    Стеклопластик (фиберглас)
    • Безопасен при работах с электричеством;
    • Влагостоек.
    • Высокая стоимость.
  3. Прочность. Является важным фактором, когда необходимо удерживать тяжелые грузы. Самыми прочными являются стремянки из металла и фибергласа, которые способны выдержать до 150 кг, что удобно при размещении на площадке инструмента, емкости для жидкостей, сборе урожая.
  4. Размер ступеней. Важен для большей устойчивости при работе или отсутствии у конструкции площадки. Широкие ступени удобны при длительном использовании устройства, а также для размещения на них инструмента или емкостей.
  5. Конфигурация. Для удобства пользования и выполнения разных задач производители выпускают лестницы с разным количеством секций, стремянки - трансформеры, конструкции с одной или двумя рабочими сторонами.
  6. Наличие лотка для инструментов. Дополнительная опция, которая избавляет оператора от необходимости спускаться вниз за инструментом, оснасткой и расходными материалами. Но стоит учитывать, что грузоподъемность лотка небольшая, и класть в него тяжелый инструмент не желательно.
 3-s.jpg     2-s.jpeg

Рейтинг лучших односторонних стремянок

Модель/Характеристика Рабочая высота (м) Количество секций Грузоподъемность (кг) Материал Вес (кг) Стоимость
Алюмет (металлическая, 4 ступени, 820 мм), бытовая 2,9 1 150 Сталь 5 1 950
Алюмет (алюминиевая, 4 ступени, 820 мм) 2,8 1 150 Алюминий 4 2 190
Алюмет (алюминиевая, 5 ступеней, 1030 мм) 3,03 1 150 Алюминий 5 3 450
Алюмет (металлическая, 5 ступеней, 1030 мм) 3,03 1 150 Сталь 6 2 510
Алюмет (алюминиевая, 6 ступеней, 1240 мм) 3,2 1 150 Алюминий 5 4 380

Стремянка Алюмет (металлическая, 4 ступени, 820 мм), бытовая

Лучшая универсальная конструкция для использования в квартире, доме, гараже.

Достоинства:

  • Надежность и ударопрочность металлического каркаса;
  • Удобная ручка в верхней части для лучшего сохранения равновесия во время использования;
  • Площадка для комфортной длительной работы или размещения необходимого инструмента и оборудования;
  • Выдерживает вес до 150 кг;
  • Рифленые ступени позволяют обуви не скользить;
  • Благодаря весу в 5 кг устройство легко переносить в разные помещения;
  • Идеально подойдет для операций на высоте до 3 м, что удобно при ремонте в комнатах.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность;
  • Неустойчивость к ржавчине.
4-s.jpg

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 4 ступени, 820 мм)

Какая хорошая металлическая стремянка для дома? - Конечно, с широкой площадкой и легкая, как данная модель от Алюмет.

Достоинства:

  • Небольшой вес в 4 кг;
  • Каркас из алюминия делает устройство устойчивым к коррозийным повреждениям и позволяет выдерживать вес до 150 кг;
  • На ножках предусмотрены пластиковые накладки;
  • Ручка в верхней части облегчает подъем и спуск;
  • Площадка способна разместить оператора или необходимые при работе устройства.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
5-s.jpg

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 5 ступеней, 1030 мм)

Достойный вариант вспомогательного устройства для ремонта или работ в саду.

Достоинства:

  • Пластиковые накладки на ножках помогают не конструкции не скользить на любых напольных покрытиях;
  • Дополнительные тросы для лучшей страховки;
  • Алюминиевый каркас устойчив к ржавчине;
  • Позволяет с комфортом работать на высоте до 3 м;
  • Выдерживает вес до 150 кг, что удобно при размещении на площадке инструмента или емкостей;
  • Легкий вес позволяет легко переносить устройство по квартире или дому.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
6-s.jpg

Стремянка Алюмет (металлическая, 5 ступеней, 1030 мм)

Неплохая вспомогательная конструкция с рифлеными ступенями и площадкой, которая подойдет для монтажных и ремонтных работ.

Достоинства:

  • Комфортная работа на высоте до 3 м;
  • Рифленый материал ступеней способствует меньшему скольжению обуви;
  • Небольшой вес позволяет переносить конструкцию в руках или перевозить в легковом автомобиле;
  • Грузоподъемность в 150 кг позволяет выдерживать высокую нагрузку;
  • Надежная благодаря металлическому каркасу.

Недостатки:

  • Неустойчивость к ржавчине.
7-s.jpg

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 6 ступеней, 1240 мм)

Самый высокий представитель этой категории рейтинга с лучшей фиксацией направляющих и страховочными тросами.

Достоинства:

  • Шесть ступеней позволяют пользователю с комфортом работать на высоте до 3,2 м;
  • На площадке при желании можно разместить инструмент и емкости;
  • Небольшой вес в 5 кг при высоте почти в 2 м;
  • Накладки на ножках придают большую устойчивость и увеличивают площадь опоры;
  • Для удобства работы оператора в верхней части каркаса есть ручка;
  • Сделана из алюминия, поэтому устойчива к ржавению.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
8-s.jpg

Лучшие телескопические стремянки

Модель/Характеристика Рабочая высота (м) Количество секций Грузоподъемность (кг) Материал Вес (кг) Стоимость
Телескопическая лестница АЛЮМЕТ 4,1 м 5 1 150 Алюминий 12,6 15 620
Лестница телескопическая Алюмет 4.4 м TLS 4.4 5,4 1

150

Алюминий 12,4 16 750
Телескопическая лестница АЛЮМЕТ TLS 3.8 м 4,8 1 150 Алюминий 11,4 14 500

Телескопическая лестница АЛЮМЕТ 4,1 м

Телескопические стремянки, которые входят в наш рейтинг помогают легко проводить ремонт фасада и кровли дома.

Достоинства:

  • Малые габариты в сложенном положении позволяют хранить лестницу в кладовой или гараже;
  • Позволяет выполнять операции на высоте до 5 м, что удобно при монтаже или ремонте кровельного покрытия, помещений с высоким потолком;
  • Удобный телескопический многоуровневый механизм помогает разложить лестницу даже невысокому пользователю;
  •  На ножках предусмотрены накладки, препятствующие скольжению.

Недостатки:

  • Узкие ступени.
9-s.jpg

Лестница телескопическая Алюмет 4.4 м TLS 4.4

Какие хорошие стремянки для частного дома и дачи? - Определенно, устойчивые к влажности и простые в эксплуатации, как эта модель от “Алюмет”.

Достоинства:

  • Алюминиевый каркас делает устройство надежным и стойким к коррозии;
  • Малые габариты в сложенном положении для удобства хранения;
  • Позволяет с комфортом работать на высоте до 5,4 м;
  • На траверсе предусмотрены пластиковые упоры, снижающие скольжение и увеличивающие площадь опоры;
  • Удобно раскладывать благодаря многоступенчатой телескопической конструкции.

Недостатки:

  • Узкие ступени.
10-s.jpg

Телескопическая лестница АЛЮМЕТ TLS 3.8 м

Удобное устройство для небольших работ в частном доме, на даче или в гараже.

Достоинства:

  • Максимальная высота для работы в 4,8 м позволяет производить монтаж систем, ремонт и уборку на крыше дома или в гараже;
  • В сложенном виде лестница не займет много места;
  • Удобный механизм складывания/раскладывания;
  • Выдерживает объекты с суммарным весом до 150 кг;
  • Изготовлена из алюминия, поэтому надежна и устойчива к образованию ржавчины.

Недостатки:

  • Узкие ступени.
11-s.jpg

Лучшие стремянки-стулья

Модель/Характеристика Рабочая высота (м) Количество секций Грузоподъемность (кг) Материал Вес (кг) Стоимость
Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая 2,4 1 150 Алюминий 2 2 240
Стремянка Алюмет АМ703 алюминиевая, 600 мм 2,6 1 150 Алюминий 3 2 460
Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая, бытовая 2,6 1 150 Алюминий 3 2 682
Стремянка АЛЮМЕТ МК804С 3 1 150 Сталь 7,05 3 930
Стремянка стальная Алюмет МК803С, широкая ступень, 3 ступени 2,8 1 150 Сталь 5,7 3 045

Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая

Лучший вариант для использования дома, в гараже или магазине с высокими стеллажами.

Достоинства:

  • Дополнительные страховочные тросы защищают от расхождения ножек при нагрузке;
  • Материал устойчив к ржавчине и надежен;
  • Небольшой вес в 2 кг и малые габариты способствуют легкой переноске и компактному хранению;
  • На площадке можно разместить инструменты или хозяйственную утварь для удобства при работе.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
12-s.jpg

Стремянка Алюмет АМ703 алюминиевая, 600 мм

Надежная алюминиевая конструкция, которую можно принести в гараж или взять с собой на дачу.

Достоинства:

  • Пластиковые накладки на ножках препятствуют скольжению и увеличивают площадь соприкосновения с поверхностью;
  • Удобная ручка помогает оператору сохранить равновесие во время работы;
  • На площадку можно поставить емкость, что удобно при уборке и сборе урожая, или положить инструмент;
  • Рабочая высота в 2,6 м позволяет дотянуться до высоких шкафов или полок стеллажа;
  • Вес в 3 кг способствует легкой переноске конструкции.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
13-s.jpg

Двусторонняя стремянка Алюмет алюминиевая, бытовая

Невысокое вспомогательное устройство с дополнительными страховочными тросами и малым весом.

Достоинства:

  • Алюминиевый каркас защищен от ржавчины и выдерживает вес до 150 кг;
  • Широкая площадка позволяет работать сидя или разместить на ней необходимые устройства;
  • Небольшой вес в 3 кг удобен для переноски конструкции в другие помещения, по территории участка или объекта;
  • Ножки защищены от повреждений и более устойчивы благодаря пластиковым накладкам.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
14-s.jpg

Стремянка АЛЮМЕТ МК804С

Лучшие стремянки для дома с широкими ступенями должны быть устойчивыми и надежными, как эта конструкция.

Достоинства:

  • Устойчивость и надежность конструкции обеспечивается несколькими креплениями на направляющих и ступенях;
  • Позволяет с комфортом работать на высоте в 3 м;
  • Широкие ступени будут удобны для работы сидя, размещения инструментов и утвари;
  • В верхней части каркаса есть ручка, которую можно использовать для сохранения равновесия при работе или хранения конструкции на стене.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
15-s.jpg

Стремянка стальная Алюмет МК803С, широкая ступень, 3 ступени

Лучшие бытовые стремянки, которые представлены в нашем рейтинге, подойдут как для работы дома и в саду, так и для мелкого ремонта. Эта модель - не исключение.

Достоинства:

  • Дополнительная страховка от расхождения направляющих;
  • Широкие ступени с рифлением для работы в сидячем положении или размещения необходимых приспособлений;
  • Накладки на ножках для увеличения площади соприкосновения с поверхностью и повышения устойчивости;
  • Выдерживает нагрузку до 150 кг.

Недостатки:

  • Направляющие более подвержены коррозии, чем у моделей из алюминия.
16-s.jpg

Лучшие стремянки-трансформеры

Модель/Характеристика Рабочая высота (м) Количество секций Грузоподъемность (кг) Материал Вес (кг) Стоимость
Лестница-трансформер Алюмет TL4033 (4 секции по 3 ступени) Зависит от выбранной конфигурации 4 100 Алюминий 11 10 430
Лестница-трансформер Алюмет TL4044 Зависит от выбранной конфигурации 4 100 Алюминий 12 12 010
Лестница-трансформер Алюмет Т433 (4 секции по 3 ступени) Зависит от выбранной конфигурации 4 150 Алюминий 13 13 840
Алюминиевая лестница-трансформер Алюмет 4х5 ТL 4055 Зависит от выбранной конфигурации 4 100 Алюминий 15 14 207
Лестница-трансформер Алюмет Т444 (4 секции по 4 ступени) Зависит от выбранной конфигурации 4 150 Алюминий 15 15 741

Лестница-трансформер Алюмет TL4033 (4 секции по 3 ступени)

Многофункциональное устройство, которое можно хранить в кладовой или перевозить в легковой машине.

Достоинства:

  • 4 секции закреплены надежным механизмом и легко фиксируются в необходимом положении;
  • Широкие накладки на опорах повышают устойчивость;
  • Предельная высота 3,4 м удобна для бытовых работ;
  • Может использоваться как стремянка и как лестница:
  • Изготовлена из алюминия, поэтому не подвержена коррозии.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
17-s.jpg

Лестница-трансформер Алюмет TL4044

В рейтинг алюминиевых стремянок для дома можно включить эту модель - трансформер.

Достоинства:

  • Наибольшая высота в разложенной конфигурации в 5,5 м удобна для кровельных работ;
  • Прочные шарнирные крепления между секциями, которые можно быстро зафиксировать в желаемом положении;
  • Изготовлена из алюминия, поэтому отличается надежностью и стойкостью к образованию ржавчины;
  • В сложенном состоянии устройство удобно хранить и перевозить.

Недостатки:

  • Узкие ступени.
18-s.jpg

Лестница-трансформер Алюмет Т433 (4 секции по 3 ступени)

Стремянка алюминиевая, которая входит рейтинг лучших устройств для высотных работ, должна быстро собираться и иметь высокую грузоподъемность.

Достоинства:

  • 4 секции могут легко фиксироваться в нужном положении благодаря шарнирным соединениям;
  • Устойчивые пластиковые опоры позволяют лестнице не скользить по поверхности;
  • Выдерживает самую большую нагрузку для этой категории рейтинга - 150 кг;
  • Легко транспортируется благодаря малым габаритам в сложенном состоянии;
  • Материал устойчив к образованию ржавчина.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
19-s.jpg

Алюминиевая лестница-трансформер Алюмет 4х5 ТL 4055

Один из лучших вариантов для работы как в помещении, так и на улице.

Достоинства:

  • Может использоваться в разных конфигурациях (лестницы, стремянки, помоста и пр.);
  • Самая лучшая в этой категории рейтинга рабочая высота в режиме приставной лестницы - 6,6 м;
  • Компактный размер в сложенном положении для удобства переноски и транспортировки;
  • Быстрая фиксация за счет шарнирных креплений.

Недостатки:

  • Узкие ступени.
20-s.jpg

Лестница-трансформер Алюмет Т444 (4 секции по 4 ступени)

Устройство - трансформер, которое пригодится для ремонта, работ в саду или доме.

Достоинства:

  • Одна из моделей с самым большим количеством ступеней в рейтинге (16);
  • Пластиковые упоры способствуют устойчивости устройства в любом положении;
  • Материал каркаса устойчив к коррозии и ударам;
  • Выдерживает грузы весом до 150 кг;
  • Удобна для транспортировки в сложенном состоянии.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
22-s.jpeg

Лучшая алюминиевая стремянка

Модель/Характеристика Рабочая высота (м) Количество секций Грузоподъемность (кг) Материал Вес (кг) Стоимость
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 7 ступеней, 1450 мм) 3,4 1 150 Алюминий 5 3 694
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 9 ступеней, 1870 мм) 3,8 1 150 Алюминий 7 7 440
Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 5 ступеней) 3 1 150 Алюминий 4 4 925
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 8 ступеней, 1660 мм) АM708 3,6 1 150 Алюминий 6 5 939
Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 4 ступени) AD7204 2,8 1 150 Алюминий 3 3 968

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 7 ступеней, 1450 мм)

Лучшая универсальная конструкция с рифлеными ступенями и оптимальной рабочей высотой.

Достоинства:

  • Рабочая высота более 3 м удобна для кровельных работ или монтажа водостока под крышу дома;
  • Широкие ступени с рефлением обеспечивают большую устойчивость оператора;
  • В верхней части каркаса есть ручка, которая позволяет не потерять равновесие во время высотных работ или хранить устройство на крюке в гараже или бытовке;
  • Площадка удобна как для длительной работы оператора на ней, так и размещения инструмента.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
21-s.jpg

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 9 ступеней, 1870 мм)

Один из лучших вариантов вспомогательной конструкции для работы на улице.

Достоинства:

  • Максимальная высота, комфортная для работы - 3,8 м;
  • Направляющие соединены двумя металлическими перемычками, а тросы фиксируют раскладной механизм под максимально допустимым углом;
  • Для работы на высоте для сохранения равновесия оператором предусмотрена ручка в верхней части конструкции;
  • Пластиковые упоры на ножках.

Недостатки:

  • Высокая теплопроводность.
23-s.jpg

Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 5 ступеней)

Какую стремянку лучше купить для гаража и дома? - Устойчивую и компактную, как эта.

Достоинства:

  • Материал легок и устойчив к образованию ржавчины;
  • Рабочая высота в 3 м оптимальна для работ в саду, доме, квартире;
  • Способна выдержать вес оператора и инструмента с максимальной нагрузкой в 150 кг;
  • Небольшой вес в 4 кг делает устройство удобным в переноске;
  • Пластиковые накладки на ножках препятствуют скольжению по напольным покрытиям;

Недостатки:

  • Нет опоры для сохранения равновесия.
24-s.jpg

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 8 ступеней, 1660 мм) АM708

Хорошая стремянка для квартиры и дома с рабочей высотой 3,6 м.

Достоинства:

  • Изготовлена из алюминия, поэтому подойдет для хранения во влажном помещении и использования при дождливой погоде;
  • Рабочей высоты в 3,6 м достаточно как для замены лампочки в квартире, так и сбора урожая с деревьев;
  • Конструкция способна выдержать оператора и приспособления для работы с суммарным весом до 150 кг;
  • Вес устройства в 6 кг позволяет переносить устройство по квартире или территории участка.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
25-s.jpg

Стремянка Алюмет (алюминий, двусторонняя, 4 ступени) AD7204

Устойчивая небольшая конструкция, которая выдержит нагрузку до 150 кг.

Достоинства:

  • Компактная конструкция с весом в 3 кг поместится на кухне в доме, в гараже или кладовой;
  • Дополнительные страховочные тросы для лучшей безопасности во время работы;
  • Устойчивые ножки с пластиковыми, препятствующими скольжению накладками;
  • Удобство работы с объектом за счет двухсторонней конструкции;
  • Широкая площадка позволяет комфортно работать как в стоячем, так и в сидячем положении. 

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
26-s.jpg

Лучшие недорогие стремянки до 3000 рублей

Модель/Характеристика Рабочая высота (м) Количество секций Грузоподъемность (кг) Материал Вес (кг) Стоимость
Стремянка Алюмет ZZ 404, бытовая 2,9 1 150 Сталь 5 2 060
Лестница универсальная Алюмет ZZ 405 (5 ступеней) 3,1 1 150 Сталь 6 2 460
Стремянка Алюмет (металлическая, 3 ступени, 600 мм) 2,6 1 150 Сталь 4 1 700
Стремянка 4 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех 2,3 1 150 Сталь 5,8 2 241
Стремянка 3 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех 2,1 1 150 Сталь 4,7 1 929

Стремянка Алюмет ZZ 404, бытовая

Какую стремянку лучше купить для квартиры? - Ту, которая будет полезна для выполнения любых бытовых задач: ремонта, уборки, простого доступа к высоким полкам шкафов и стеллажей.

Достоинства:

  • Максимальной высоты с учетом роста пользователя (около 3 м) достаточно для выполнения большого количества бытовых работ;
  • На ножках предусмотрены пластиковые накладки, которые способствуют устойчивости;
  • На площадке можно работать стоя или размещать инструмент;
  • Ручка в верхней части корпуса удобна как для сохранения равновесия при работе, так и для хранения конструкции в подвешенном виде;
  • Максимальная грузоподъемность - 150 кг.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
27-s.jpg

Лестница универсальная Алюмет ZZ 405 (5 ступеней)

Какие стремянки лучше выбрать для гаража? - Лучшие по устойчивости и грузоподъемности, как эта модель.

Достоинства:

  • Дополнительные страховочные тросы защищают направляющие при работе под нагрузкой;
  • Грузоподъемность до 150 кг позволяет разместиться на устройстве оператору, положить на площадку инструмент или другой необходимый инвентарь;
  • Универсальная для выполнения большинства бытовых операций рабочая высота (3,1 м);
  • Небольшой вес (6 кг) позволяет переносить конструкция из одного помещения в другое;
  • Защитные накладки на ножках предотвращают образование вмятин и способствуют большей устойчивости устройства.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
28-s.jpg

Стремянка Алюмет (металлическая, 3 ступени, 600 мм)

Компактное и легковесное устройство, которое можно хранить в квартире или перевезти при необходимости на дачный участок.

Достоинства:

  • Металлический ударопрочный каркас;
  • Площадка для работы оператора или размещения необходимого инвентаря;
  • Выдерживает нагрузку до 150 кг;
  • Небольшие габариты и вес позволяют легко переносить и хранить устройство.

Недостатки:

  • Небольшая устойчивость к коррозии.
29-s.jpg

Стремянка 4 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех

Оптимальный вариант стремянки для мелкого ремонта дома.

Достоинства:

  • Грузоподъемности устройства достаточно, чтобы выдержать оператора, емкости для жидкости или сбора, необходимый инструмент;
  • Лучшие широкие ступени (81 см) удобны для людей с большим размером ноги;
  • Рабочей высоты вполне достаточно для замены ламп, уборки, небольших работ под потолком в квартире;
  • Металлическая рама устойчива к ударам и нагрузке.

Недостатки:

  • Большой вес для компактного устройства в 5,8 кг.
30-s.jpg

Стремянка 3 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех

Недорогая и хорошая стремянка для квартиры или магазина с высокими стеллажами.

Достоинства:

  • Рифленые ступени затрудняют скольжение обуви;
  • Пластиковые накладки на ножках увеличивают площадь опоры;
  • Рабочей высоты достаточно, чтобы доставать предметы с полок и стеллажей;
  • Выдержит оператора и инвентарь с суммарным весом до 150 кг;
  • Широкая площадка и ручка для комфортной работы.

Недостатки:

  • Большой вес - 4,7 кг при малой рабочей высоте.
31-s.jpg

Лучшие стремянки средней ценовой категории

Модель/Характеристика Рабочая высота (м) Количество секций Грузоподъемность (кг) Материал Вес (кг) Стоимость
Стремянка Алюмет (металлическая, 6 ступеней, 1240 мм) М8406, бытовая 3,2 1 150 Сталь 7 3 017
Стремянка Алюмет (металлическая, 7 ступеней, 1450 мм) 3,4 1 150 Сталь 8 3 470
Стремянка Алюмет (металлическая, 8 ступеней, 1660 мм) 3,6 1 150 Сталь 8 4 177
Стремянка Алюмет (металлическая, 9 ступеней, 1870 мм) 3,8 1 150 Сталь 9 4 741

Стремянка Алюмет (металлическая, 6 ступеней, 1240 мм) М8406, бытовая

Многие стремянки надежные и лучшие по устойчивости мы включили в этот рейтинг. Устройство от “Алюмет” не стало исключением.

Достоинства:

  • Максимальная высота с учетом роста оператора до 3,2 м;
  • Ширина ступеней - 80 см удобна для операторов с большим размером ноги или для размещения на ступенях инструмента;
  • На площадке с рифлением удобно размещать мелкий крепеж без риска падения;
  • Дополнительные страховочные тросы для работы под нагрузкой.

Недостатки:

  • Низкая устойчивость материала к коррозии.
32-s.jpg

Стремянка Алюмет (металлическая, 7 ступеней, 1450 мм)

Конструкция с большой рабочей высотой и 7-ю ступенями, которая лучше всего подходит для ремонта фасада и кровли дома.

Достоинства:

  • Дополнительные страховочные тросы для лучшей защиты при работе под нагрузкой;
  • Максимальная грузоподъемность в 150 кг позволяет устройству выдерживать оператора и инструмент;
  • Устойчивая к ударам стальная рама;
  • Ножки с пластиковыми накладками и ручка в верхней части рамы для большей устойчивости.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
33-s.jpg

Стремянка Алюмет (металлическая, 8 ступеней, 1660 мм)

Лучший вариант стремянки для работы с фасадом, кровлей и ремонта высоких потолков.

Достоинства:

  • Наибольшая высота с учетом роста оператора 3,6 м - явное преимущество при креплении вывесок и ремонте кровли;
  • Страховочные тросы не позволяют направляющим разойтись под большой нагрузкой;
  • На площадке можно разместить инструмент или емкости;
  • Широкая ручка в верхней части рамы для сохранения равновесия при высотных работах.

Недостатки:

  • При высоте 2,4 м требует много места для хранения.
34-s.jpg

Стремянка Алюмет (металлическая, 9 ступеней, 1870 мм)

Конструкция, которая лучше всего поможет справиться с монтажными и ремонтными работами на большой высоте.

Достоинства:

  • Наибольшая рабочая высота в 3,8 м и 9 ступеней делают конструкцию удобной для операторов любого роста;
  • Дополнительное крепление направляющих и страховочные тросы защитят направляющие от поломки при работе с большой нагрузкой;
  • Благодаря ручке в верхней части рамы снижается риск потерять равновесие при высотных работах.

Недостатки:

  • Требует много места для хранения.
35-s.jpg

Лучшие качественные стремянки для квартиры и дома

Модель/Характеристика Рабочая высота (м) Количество секций Грузоподъемность (кг) Материал Вес (кг) Стоимость
Стремянка Алюмет (алюминиевая, 10 ступеней, 2080 мм)

4

1 150

Алюминий

8 8 190
Стремянка Bigmaster A03 (алюминиевая, 3 ступени) 2,6 1 150 Алюминий 3 -
Стремянка 8 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех 3,1 1 150 Сталь 9,4 3 837
Стремянка UFUK, металлическая, 7 ступеней -

1

150 Металл 5,3 -
Стремянка 3 ступени металлическая комбинированная STAIRS C03 2,7 1 150 Металл - -

Стремянка Алюмет (алюминиевая, 10 ступеней, 2080 мм)

Устройство с лучшей рабочей высотой и наибольшим количеством ступеней для складных моделей в нашем рейтинге.

Достоинства:

  • Выполнена из алюминия, поэтому устойчива к высокой влажности и работе в дождливую погоду;
  • Безопасность при работе благодаря страховочным тросам;
  • 4 м рабочей высоты и 10 ступеней удобны для работы оператора с любым ростом и на любой высоте;
  • Пластиковые защитные колпаки на ножках.

Недостатки:

  • Требует много места для хранения.
36-s.jpg

Стремянка Bigmaster A03 (алюминиевая, 3 ступени)

Самые лучшие по компактности и надежные стремянки представлены в этой части рейтинга. Вот, например, прекрасная модель для дачи.

Достоинства:

  • Алюминиевая рама устойчива к ударам, нагрузкам и образованию коррозии;
  • Средняя рабочая высота в 2,6 м удобна как для домашних дел, так и для обработки деревьев и кустарников на придомовом участке;
  • Выдерживает нагрузку в 150 кг, поэтому на нее можно встать самому и поставить на площадку необходимый инвентарь;
  • Края ступеней оснащены пластиковыми накладками, что предотвращает травмы и порчу одежды при контакте.

Недостатки:

  • Стоит с осторожностью использовать при работах с электрикой.

Стремянка 8 ступени, компактная, стальная Россия. Сибртех

Устройство, которое будет полезно для ремонта, работ в гараже и на дачном участке.

Достоинства:

  • Рабочая высота 3,1 м оптимальная для большинства небольших задач в доме;
  • Способна выдержать оператора и инструмент с суммарным весом до 150 кг;
  • Металлическая рама устойчива к ударам;
  • Рифленые ступени и площадка не позволяют обуви соскальзывать.

Недостатки:

  • Большой вес в 9,4 кг.
37-s.jpg

Стремянка UFUK, металлическая, 7 ступеней

Неплохое вспомогательное устройство для повседневных задач и ремонта.

Достоинства:

  • Металлическая рама отличается ударопрочностью;
  • Небольшой вес (5,3 кг) позволяет легко переносить устройство внутри дома и по территории участка;
  • Для безопасности при работе предусмотрены страховочные тросы, а на краях ступеней -  накладки из пластика;
  • Ручка наверху рамы помогает сохранять равновесие при работе. 

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
38-s.jpg

Стремянка 3 ступени металлическая комбинированная STAIRS C03

Какие самые хорошие стремянки для дачи? - Те, которые удобно хранить в кладовой или хозяйственной постройке.

Достоинства:

  • Металлический ударопрочный корпус;
  • Максимальной высоты с учетом роста оператора в 2,7 достаточно для мелкого ремонта в квартире и доме;
  • Выдерживает вес до 150 кг, что удобно для установки емкостей и инструмента на площадку;
  • Пластиковые накладки на ножках для большей устойчивости.

Недостатки:

  • Высокая электропроводность.
39-s.jpg
К списку статей Следующая
Еще статьи