Алюминиевая профессиональная четырехсекционная шарнирная лестница Алюмет Т444 (4 секции по 4 ступени) применима в любой сфере жизни. Она удобна, мало весит, легко складывается, а при необходимости трансформируется в надежный ступенчатый трап. Лестница-трансформер Алюмет Т444 не займет много места в кладовой или подсобном хранилище, а также может без труда перевозиться в багажном отсеке автомобиля. Суммарная высота такой стремянки составляет более двух метров, что позволяет достать что угодно с большого вертикального расстояния, или работать на высоте. Лестница имеет специальные насадки на ножках, которые предотвращают скольжение и делают эксплуатацию стремянки-трансформера еще более безопасным. Инструмент выполнен из прочного сплава, который выдерживает до ста пятидесяти килограмм. Не ржавеет и не боится холода и зноя, поэтому может использоваться при любых условиях

Преимущества алюминиевой четырехсекционной лестницы Алюмет Т444

Прочная

Легкая

Портативная

Высокая

Универсальная

Безопасная

Комплектация