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Лестница-трансформер Алюмет Т444
4.0
12
13 550 ₽
Лестницы трансформеры
    Лестница-трансформер Алюмет Т444
    Арт. X1350314125
    4.0
    12
    Лестница-трансформер Алюмет Т444
    Лестница-трансформер Алюмет Т444
    Лестница-трансформер Алюмет Т444
    Лестница-трансформер Алюмет Т444
    Лестница-трансформер Алюмет Т444
    Лестница-трансформер Алюмет Т444
      Лестница-трансформер Алюмет Т444
      Лестница-трансформер Алюмет Т444
      Лестница-трансформер Алюмет Т444
      Лестница-трансформер Алюмет Т444
      Лестница-трансформер Алюмет Т444
      Лестница-трансформер Алюмет Т444

      Лестница-трансформер Алюмет Т444

      13 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X1350314125
      4.0
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1260х330
      Помост
      		Да
      Все характеристики
      13 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевая профессиональная четырехсекционная шарнирная лестница Алюмет Т444 (4 секции по 4 ступени) применима в любой сфере жизни. Она удобна, мало весит, легко складывается, а при необходимости трансформируется в надежный ступенчатый трап. Лестница-трансформер Алюмет Т444 не займет много места в кладовой или подсобном хранилище, а также может без труда перевозиться в багажном отсеке автомобиля. Суммарная высота такой стремянки составляет более двух метров, что позволяет достать что угодно с большого вертикального расстояния, или работать на высоте. Лестница имеет специальные насадки на ножках, которые предотвращают скольжение и делают эксплуатацию стремянки-трансформера еще более безопасным. Инструмент выполнен из прочного сплава, который выдерживает до ста пятидесяти килограмм. Не ржавеет и не боится холода и зноя, поэтому может использоваться при любых условиях

        Преимущества алюминиевой четырехсекционной лестницы Алюмет Т444

        • Прочная
        • Легкая
        • Портативная
        • Высокая
        • Универсальная
        • Безопасная

        Комплектация

        • Лестница
        • Упаковка