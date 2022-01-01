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Строительная техника

Бетономешалки

136 товаров
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Бетономешалки применяются в основном в строительной области, бывают модели как для бытовых нужд, так и для промышленных. Основное предназначение – смешивание компонентов для получения качественного раствора. Использование бетоносмесителя помогает экономить время и силы, раствор будет более качественным, чем при ручном способе.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бетономешалки в городе Ярославль по цене от 1 до 110250 рублей. В наличии более 136 наименований. Бетономешалки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Бетоносмеситель СБР-132А.3 /220В 95443
24 276 ₽
Бетоносмеситель СБР-132А.3 /220В 95443
Бетоносмеситель СБР-150 А
27 738 ₽
Бетоносмеситель СБР-150 А
Бетоносмеситель МТХ СМ-120К 95481
18 900 ₽
Бетоносмеситель МТХ СМ-120К 95481
Бетоносмеситель Mtx СМ-140К 95482, 550 вт
20 200 ₽
Бетоносмеситель Mtx СМ-140К 95482, 550 вт
Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-180 95474
22 999 ₽
Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-180 95474
Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-160 95473
22 890 ₽
Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-160 95473
Бетоносмеситель Лебедянь СБР-190 95452
29 190 ₽
Бетоносмеситель Лебедянь СБР-190 95452
Бетоносмеситель Sturm CM20070RF
13 600 ₽
Бетоносмеситель Sturm CM20070RF
Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 вт
22 700 ₽
Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 вт
Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-140 95472
20 270 ₽
Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-140 95472
Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-200 95475
24 899 ₽
Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-200 95475
Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б 120 полиамидный венец
14 590 ₽
Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б 120 полиамидный венец
Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б 120
21 812 ₽
Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б 120
Бетоносмеситель Профмаш Б 140, 600 вт
24 100 ₽
Бетоносмеситель Профмаш Б 140, 600 вт
Бетоносмеситель Профмаш Б 160, 375 вт
22 260 ₽
Бетоносмеситель Профмаш Б 160, 375 вт
Бетоносмеситель Belamos BX65, 220 вт
9 720 ₽
Бетоносмеситель Belamos BX65, 220 вт
Бетоносмеситель Лебедянь СБР-170А.3
28 104 ₽
Бетоносмеситель Лебедянь СБР-170А.3
Бетоносмеситель Denzel B-200 95424
28 299 ₽
Бетоносмеситель Denzel B-200 95424
Бетоносмеситель Вихрь БМ-160, 650 вт
11 416 ₽
Бетоносмеситель Вихрь БМ-160, 650 вт
Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б 200 полиамидный венец
23 039 ₽
Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б 200 полиамидный венец
Бетоносмеситель Sturm CM20130RF, 650 вт
22 190 ₽
Бетоносмеситель Sturm CM20130RF, 650 вт
Бетономешалка Sturm CM20200RF, 1200 вт
26 200 ₽
Бетономешалка Sturm CM20200RF, 1200 вт
Бетоносмеситель Caiman S140HDPE, 300 вт
1 ₽
Бетоносмеситель Caiman S140HDPE, 300 вт
Бетоносмеситель Caiman SPIN15A, 1400 вт
1 ₽
Бетоносмеситель Caiman SPIN15A, 1400 вт