Бетономешалки на 190 литров
Найдено: 17 товаров
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- 29 190 ₽34 200 ₽Напряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 110
- -5 010 ₽
- Персональная скидка
- 22 999 ₽24 260 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- -1 261 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 96
Бетономешалки на 190 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 10 072 рубля до 34 200 рублей. В наличии более 30 наименований. Купить бетоносмеситель на 190л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.