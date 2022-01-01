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Бетономешалки

Бетономешалки на 190 литров

  • Объем барабана, л: от 180 до 190
Найдено: 17 товаров
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Бетономешалки на 190 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 10 072 рубля до 34 200 рублей. В наличии более 30 наименований. Купить бетоносмеситель на 190л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.