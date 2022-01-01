Бетономешалка CM180 95492, 180 л, мощность 800 Вт
Арт. mir-instrumenta_43066
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|820x670x490
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка CM180 95492 предназначена для приготовления строительных бетонных смесей.
Преимущества
- Оптимальная форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес
- Чугунный зубчатый венец - гарант длительной эксплуатации в тяжелых условиях работы
- Защита двигателя от перегрузки и дополнительный кожух на зубчатом зацеплении станут залогом безопасного использования смесителя