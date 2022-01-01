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Бетономешалка CM180 95492, 180 л, мощность 800 Вт
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Бетономешалки
    Бетономешалка CM180 95492, 180 л, мощность 800 Вт
    Арт. mir-instrumenta_43066
    Бетономешалка CM180 95492, 180 л, мощность 800 Вт

      Бетономешалка CM180 95492, 180 л, мощность 800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_43066

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		820x670x490
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка CM180 95492 предназначена для приготовления строительных бетонных смесей.

        Преимущества

        • Оптимальная форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес
        • Чугунный зубчатый венец - гарант длительной эксплуатации в тяжелых условиях работы
        • Защита двигателя от перегрузки и дополнительный кожух на зубчатом зацеплении станут залогом безопасного использования смесителя