Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.5/220 В
Арт. X1350209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1140x740x1290
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.5/220 В используется для быстрого приготовления бетона и бетонной смеси с крупностью частиц не более 40 мм. Данная модель перемешивает 64 литра раствора в течение 120 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором помогает контролировать выход раствора. Болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции бетономешалки.
Преимущества
- Чугунный венец
- Электрический привод
- Высокая скорость перемешивания