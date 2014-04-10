Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.5/220 В используется для быстрого приготовления бетона и бетонной смеси с крупностью частиц не более 40 мм. Данная модель перемешивает 64 литра раствора в течение 120 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором помогает контролировать выход раствора. Болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции бетономешалки.

Преимущества

Чугунный венец

Электрический привод

Высокая скорость перемешивания



