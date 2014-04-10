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Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.5/220 В
4.5
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.5/220 В
    Арт. X1350209
    4.5
    2
    Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.5/220 В

      Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.5/220 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1350209
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1140x740x1290
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.5/220 В используется для быстрого приготовления бетона и бетонной смеси с крупностью частиц не более 40 мм. Данная модель перемешивает 64 литра раствора в течение 120 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором помогает контролировать выход раствора. Болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции бетономешалки.

        Преимущества

        • Чугунный венец
        • Электрический привод
        • Высокая скорость перемешивания