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Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
5.0
1
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
    Арт. X1350293
    5.0
    1
    Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
    Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
    Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
    Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
    Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
      Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
      Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
      Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
      Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
      Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447

      Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1350293
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Габариты, мм
      		585x595x715
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Уровень шума, дБ
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка СБР-132Н/220В 95447подходит для замешивания подвижных, сухих и тяжелых бетонных смесей при стяжке полов, заливке фундамента, монтаже плитки и укладке кирпича. Эффективно работает в режиме интенсивной нагрузки благодаря мощному приводу и увеличенному ресурсу работы 3000 часов, что позволяет использовать его в коммерческих целях. За счет подвижного барабана с функцией поворота на 360° возможна выгрузка смеси во всех направлениях.

        Преимущества

        • Прямой привод с редуктором обеспечивает долговечность и надежность конструкции и не требует постоянного обслуживания
        • Крепление деталей на крупные болты обеспечивает надежность и прочность сборки
        • Стойка и кронштейн выполнены из стали для повышения жесткости и металлоемкости бетономешалки
        • Специальная порошковая краска покрывает стойку и бак, что предотвращает образование коррозии
        • Электродвигатель со встроенной термозащитой отключается автоматически в случае перегрева
        • Привод надежно изолирован металлическим кожухом от попадания пыли, брызг воды и посторонних предметов
        • Электробезопасность II класса - электронные компоненты с двойной изоляцией