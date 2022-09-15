Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447
Арт. X1350293
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|585x595x715
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Уровень шума, дБ
|80
- Бетономешалка СБР-132Н/220В 95447подходит для замешивания подвижных, сухих и тяжелых бетонных смесей при стяжке полов, заливке фундамента, монтаже плитки и укладке кирпича. Эффективно работает в режиме интенсивной нагрузки благодаря мощному приводу и увеличенному ресурсу работы 3000 часов, что позволяет использовать его в коммерческих целях. За счет подвижного барабана с функцией поворота на 360° возможна выгрузка смеси во всех направлениях.
Преимущества
- Прямой привод с редуктором обеспечивает долговечность и надежность конструкции и не требует постоянного обслуживания
- Крепление деталей на крупные болты обеспечивает надежность и прочность сборки
- Стойка и кронштейн выполнены из стали для повышения жесткости и металлоемкости бетономешалки
- Специальная порошковая краска покрывает стойку и бак, что предотвращает образование коррозии
- Электродвигатель со встроенной термозащитой отключается автоматически в случае перегрева
- Привод надежно изолирован металлическим кожухом от попадания пыли, брызг воды и посторонних предметов
- Электробезопасность II класса - электронные компоненты с двойной изоляцией