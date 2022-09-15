Бетономешалка СБР-132 Н/220В 95447

Бетономешалка СБР-132Н/220В 95447подходит для замешивания подвижных, сухих и тяжелых бетонных смесей при стяжке полов, заливке фундамента, монтаже плитки и укладке кирпича. Эффективно работает в режиме интенсивной нагрузки благодаря мощному приводу и увеличенному ресурсу работы 3000 часов, что позволяет использовать его в коммерческих целях. За счет подвижного барабана с функцией поворота на 360° возможна выгрузка смеси во всех направлениях.

Преимущества

Прямой привод с редуктором обеспечивает долговечность и надежность конструкции и не требует постоянного обслуживания

Крепление деталей на крупные болты обеспечивает надежность и прочность сборки

Стойка и кронштейн выполнены из стали для повышения жесткости и металлоемкости бетономешалки

Специальная порошковая краска покрывает стойку и бак, что предотвращает образование коррозии

Электродвигатель со встроенной термозащитой отключается автоматически в случае перегрева

Привод надежно изолирован металлическим кожухом от попадания пыли, брызг воды и посторонних предметов

Электробезопасность II класса - электронные компоненты с двойной изоляцией



