Польские бетономешалки
Найдено: 9 товаров
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 350
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 250
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 250
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 350
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 300
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 200
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 300
Польские бетономешалки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 65 989 рублей до 100 089 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить бетоносмеситель из Польши вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.