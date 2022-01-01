Нивелир – это измерительное устройство, которое применяется в процессе ремонтных и строительных работ. Прибор востребован не только среди строителей, но и топографов, проектировщиков, геодезистов. С его помощью можно откорректировать фундаменты и полы, проложить дренажную систему, смонтировать каркасные конструкции, а также разметить земельный участок.

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