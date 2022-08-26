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Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
5.0
1
11 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Арт. О00000033249
5.0
1
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч

Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч

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11 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033249
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
97x50x85
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221 пригодится при ремонтных, строительных и монтажных работах. Проецирует три яркие линии: две вертикальные с углом 90 градусов и одну горизонтальную. Зеленый луч обеспечивает отличную видимость в любой точке. Функция построения наклонных линий помогает при укладке напольных покрытий, плитки, декорировании помещений. Корпус модели оснащен магнитами - для надежного крепления к металлическим конструкциям

    Преимущества

    • Высокий класс пыле- и влагозащиты IP54
    • Простота эксплуатации и широкий функционал
    • Ударопрочный корпус устойчив к механическим повреждениям
    • Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не позволят нивелиру выскользнуть из рук
    • Возможность установки прибора на штатив (резьба 1/4") для работы на различной высоте
    • Специальный паз в корпусе для крепления с помощью обычного хомута на немагнитных конструкциях
    • Петля на корпусе под саморез для простого крепления на стену или фирменный аксессуар CONDTROL Clamp