Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч

Преимущества

Высокий класс пыле- и влагозащиты IP54

Простота эксплуатации и широкий функционал

Ударопрочный корпус устойчив к механическим повреждениям

Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не позволят нивелиру выскользнуть из рук

Возможность установки прибора на штатив (резьба 1/4") для работы на различной высоте

Специальный паз в корпусе для крепления с помощью обычного хомута на немагнитных конструкциях

Петля на корпусе под саморез для простого крепления на стену или фирменный аксессуар CONDTROL Clamp

Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221 пригодится при ремонтных, строительных и монтажных работах. Проецирует три яркие линии: две вертикальные с углом 90 градусов и одну горизонтальную. Зеленый луч обеспечивает отличную видимость в любой точке. Функция построения наклонных линий помогает при укладке напольных покрытий, плитки, декорировании помещений. Корпус модели оснащен магнитами - для надежного крепления к металлическим конструкциям