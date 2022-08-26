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Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221, зеленый луч
Арт. О00000033249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|97x50x85
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221 пригодится при ремонтных, строительных и монтажных работах. Проецирует три яркие линии: две вертикальные с углом 90 градусов и одну горизонтальную. Зеленый луч обеспечивает отличную видимость в любой точке. Функция построения наклонных линий помогает при укладке напольных покрытий, плитки, декорировании помещений. Корпус модели оснащен магнитами - для надежного крепления к металлическим конструкциям
Преимущества
- Высокий класс пыле- и влагозащиты IP54
- Простота эксплуатации и широкий функционал
- Ударопрочный корпус устойчив к механическим повреждениям
- Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не позволят нивелиру выскользнуть из рук
- Возможность установки прибора на штатив (резьба 1/4") для работы на различной высоте
- Специальный паз в корпусе для крепления с помощью обычного хомута на немагнитных конструкциях
- Петля на корпусе под саморез для простого крепления на стену или фирменный аксессуар CONDTROL Clamp