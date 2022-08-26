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Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
5.0
1
4 990 ₽
5 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
    Арт. О00000039224
    5.0
    1
    Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
    Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
    Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
    Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
      Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
      Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
      Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
      Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090

      Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090

      • -1 000 ₽
      4 990 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039224
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		120х75х105
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      • -1 000 ₽
      4 990 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отличительной особенностью лазерного нивелира NEO G100 является применение зеленых лазеров с длиной волны 532нм, которые в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Внутренняя структура нивелира G100 имеет металлическую раму, которая гарантирует стабильную геометрию подвеса и защиту оптики. Лазерный уровень NEO G100 имеет функцию проекции наклонных плоскостей, достаточно активировать режим наклона и задать нужный угол. 

        Преимущества

        • Многообразие вариантов крепления
        • Корпус надежно защищен по всему периметру фирменным демпфером
        •  Угол развертки лазерных плоскостей достигает 140°. Рабочий диапазон NEO G100 - до 20м., с детектором - до 40м (в зависимости от условий освещения)