Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090

Преимущества

Многообразие вариантов крепления

Корпус надежно защищен по всему периметру фирменным демпфером

Угол развертки лазерных плоскостей достигает 140°. Рабочий диапазон NEO G100 - до 20м., с детектором - до 40м (в зависимости от условий освещения)



Отличительной особенностью лазерного нивелира NEO G100 является применение зеленых лазеров с длиной волны 532нм, которые в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Внутренняя структура нивелира G100 имеет металлическую раму, которая гарантирует стабильную геометрию подвеса и защиту оптики. Лазерный уровень NEO G100 имеет функцию проекции наклонных плоскостей, достаточно активировать режим наклона и задать нужный угол.