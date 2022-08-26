Нивелир лазерный (зелёный) Condtrol Neo G100 1-5-090
Арт. О00000039224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|120х75х105
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Степень защиты
|IP 54
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- Отличительной особенностью лазерного нивелира NEO G100 является применение зеленых лазеров с длиной волны 532нм, которые в 4 раза ярче красных при одинаковой мощности излучателя. Внутренняя структура нивелира G100 имеет металлическую раму, которая гарантирует стабильную геометрию подвеса и защиту оптики. Лазерный уровень NEO G100 имеет функцию проекции наклонных плоскостей, достаточно активировать режим наклона и задать нужный угол.
Преимущества
- Многообразие вариантов крепления
- Корпус надежно защищен по всему периметру фирменным демпфером
- Угол развертки лазерных плоскостей достигает 140°. Рабочий диапазон NEO G100 - до 20м., с детектором - до 40м (в зависимости от условий освещения)