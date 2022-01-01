Фильтр 1

Оптические и лазерные нивелиры, построители плоскостей используются для обозначения ровных линий и точек. Бывают оптические, лазерные, ручные и автоматические модели. Современные построители могут использоваться на улице при обустройстве ландшафтного дизайна или при выполнении инженерных разметок, а также в помещении для ремонтных работ.