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Цепные пилы

Электрические цепные пилы

Найдено: 71 товар
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  • Электрическая цепная пила Makita UC3541A
    11 030 ₽
    12 980 ₽
    4.8
    Электрическая цепная пила Makita UC3541A
    1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.7
    • -1 950 ₽
  • Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
    4 990 ₽
    4.6
    Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
    1500 Вт, 12 м/с, 4.35 кг
    Мощность двигаделя: 1500 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.35
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A
    11 750 ₽
    13 560 ₽
    4.8
    Электрическая цепная пила Makita UC4041A
    1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 40
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.7
    • -1 810 ₽
  • Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
    5 980 ₽
    4.7
    Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
    1800 Вт, 5.5 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 230 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 5.5
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Champion 120-14"
    5 950 ₽
    4.7
    Электрическая цепная пила Champion 120-14"
    2000 Вт, 3.78 кг
    Мощность двигаделя: 2000 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.78
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    4 390 ₽
    5.0
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    1500 Вт, 13 м/с, 3.8 кг
    Мощность двигаделя: 1500 Вт
    Длина шины, см: 30.5
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.8
  • Электрическая цепная пила Sturm CC9916
    4 990 ₽
    4.0
    Электрическая цепная пила Sturm CC9916
    1600 Вт, 6 м/с, 2.9 кг
    Мощность двигаделя: 1600 Вт
    Длина шины, см: 30.5
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 2.9
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Парма М6
    3 910 ₽
    4 390 ₽
    Электрическая цепная пила Парма М6
    1000 Вт, 6 м/с, 3.3 кг
    Мощность двигаделя: 1000 Вт
    Длина шины, см: 30
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.3
    • -480 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
    5 990 ₽
    6 490 ₽
    4.0
    Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
    1850 Вт, 12 м/с, 3.88 кг
    Мощность двигаделя: 1850 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.88
    • -500 ₽
    • Персональная скидка
  • Электропила Champion 118-14"
    6 100 ₽
    4.3
    Электропила Champion 118-14"
    1800 Вт, 4.35 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.35
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Huter ELS-2400
    6 111 ₽
    4.5
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2400
  • Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    4 122 ₽
    4 810 ₽
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    1600 Вт, 12 м/с, 3.5 кг
    Мощность двигаделя: 1600 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.5
    • -688 ₽
  • Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
    5 599 ₽
    5 670 ₽
    Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
    1800 Вт, 15 м/с, 4.6 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.6
    • -71 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрическая пила Al-Ko EKS 2000/35
    8 990 ₽
    Электрическая пила Al-Ko EKS 2000/35
    2000 Вт, 13 м/с, 5.8 кг
    Мощность двигаделя: 2000 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 230 В
    Шаг цепи, дюйм: 3/8
    Вес, кг: 5.8
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    5 590 ₽
    5 740 ₽
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    1800 Вт, 12 м/с, 3.5 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 40
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.5
    • -150 ₽
  • Электрическая пила Al-Ko EKI 2200/40
    11 990 ₽
    Электрическая пила Al-Ko EKI 2200/40
    2200 Вт, 13 м/с, 5.96 кг
    Мощность двигаделя: 2200 Вт
    Длина шины, см: 40
    Напряжение: 230, 240 В
    Шаг цепи, дюйм: 3/8
    Вес, кг: 5.96
  • Электрическая цепная пила Brait BR-1800, 1800 Вт, шина 16' 57 зв. 01.09.002.045
    4 930 ₽
    Электрическая цепная пила Brait BR-1800, 1800 Вт, шина 16' 57 зв. 01.09.002.045
    2200 Вт, 4 кг
    Мощность двигаделя: 2200 Вт
    Длина шины, см: 40.5
    Напряжение: 220 В
    Вес, кг: 4
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
    9 490 ₽
    Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
    2000 Вт, 13 м/с, 4.8 кг
    Мощность двигаделя: 2000 Вт
    Длина шины, см: 45
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.8
    • Персональная скидка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические цепные пилы в городе Ярославль по цене от 1 до 28990 рублей. В наличии более 71 наименования. Электрические цепные пилы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Цепная электрическая пила PATRIOT ES 2016, 2000 Вт
7 300 ₽
Цепная электрическая пила PATRIOT ES 2016, 2000 Вт
Бензопила для дома Huter BS-40, длина шины 40 см
7 199 ₽
Бензопила для дома Huter BS-40, длина шины 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
9 490 ₽
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Makita UC3041A, 1800 Вт
10 999 ₽
Электрическая цепная пила Makita UC3041A, 1800 Вт
Электрическая цепная пила Makita UC3541A
11 030 ₽
Электрическая цепная пила Makita UC3541A
Электропила цепная пила Huter ELS-2000P, масляный индикатор
5 490 ₽
Электропила цепная пила Huter ELS-2000P, масляный индикатор
Электропила цепная Huter ELS-1500P, напряжение электросети 220 В
4 390 ₽
Электропила цепная Huter ELS-1500P, напряжение электросети 220 В
Аккумуляторная цепная мини пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
17 990 ₽
Аккумуляторная цепная мини пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
Электрическая цепная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000ТН, 2000 Вт
9 870 ₽
Электрическая цепная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000ТН, 2000 Вт
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
7 440 ₽
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
5 599 ₽
Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
Профессиональная переносная бензопила HUSQVARNA 365SP
78 990 ₽
Профессиональная переносная бензопила HUSQVARNA 365SP
Бытовая бензопила ECHO CS-3700ES-15", бак 0.41 л
26 490 ₽
Бытовая бензопила ECHO CS-3700ES-15", бак 0.41 л
Ручная пила цепная Greenworks G40CS30, питание от АКБ
100 000 ₽
Ручная пила цепная Greenworks G40CS30, питание от АКБ
Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
6 619 ₽
Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
Пила цепная Greenworks G40CS30 40В 20117, тип аккумулятора Li-ion
6 490 ₽
Пила цепная Greenworks G40CS30 40В 20117, тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторная мини пила Bosch AdvancedCut 18 Set 06033D5101
22 580 ₽
Аккумуляторная мини пила Bosch AdvancedCut 18 Set 06033D5101