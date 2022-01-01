Электрические цепные пилы
Найдено: 71 товар
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 11 030 ₽12 980 ₽1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.7
- -1 950 ₽
-
- 4 990 ₽1500 Вт, 12 м/с, 4.35 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.35
- Персональная скидка
-
- 11 750 ₽13 560 ₽1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.7
- -1 810 ₽
-
- 5 980 ₽1800 Вт, 5.5 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.5
- Персональная скидка
-
- 5 950 ₽2000 Вт, 3.78 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.78
- Персональная скидка
-
- 4 390 ₽1500 Вт, 13 м/с, 3.8 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.8
- 4 990 ₽1600 Вт, 6 м/с, 2.9 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 2.9
- Персональная скидка
-
- 3 910 ₽4 390 ₽1000 Вт, 6 м/с, 3.3 кгМощность двигаделя: 1000 ВтДлина шины, см: 30Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.3
- -480 ₽
- Персональная скидка
- 5 990 ₽6 490 ₽1850 Вт, 12 м/с, 3.88 кгМощность двигаделя: 1850 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.88
- -500 ₽
- Персональная скидка
- 6 100 ₽1800 Вт, 4.35 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.35
- Персональная скидка
-
- 4 122 ₽4 810 ₽1600 Вт, 12 м/с, 3.5 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.5
- -688 ₽
-
- 5 599 ₽5 670 ₽1800 Вт, 15 м/с, 4.6 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.6
- -71 ₽
- Персональная скидка
- 8 990 ₽2000 Вт, 13 м/с, 5.8 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 3/8Вес, кг: 5.8
- Персональная скидка
-
- 5 590 ₽5 740 ₽1800 Вт, 12 м/с, 3.5 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.5
- -150 ₽
-
- 11 990 ₽2200 Вт, 13 м/с, 5.96 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 230, 240 ВШаг цепи, дюйм: 3/8Вес, кг: 5.96
- 4 930 ₽2200 Вт, 4 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40.5Напряжение: 220 ВВес, кг: 4
- Персональная скидка
-
- 9 490 ₽2000 Вт, 13 м/с, 4.8 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.8
- Персональная скидка
-
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические цепные пилы в городе Ярославль по цене от 1 до 28990 рублей. В наличии более 71 наименования. Электрические цепные пилы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж