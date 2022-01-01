Электропилы с продольным расположением двигателя
Найдено: 22 товара
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- 11 990 ₽2200 Вт, 13 м/с, 5.96 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 230, 240 ВШаг цепи, дюйм: 3/8Вес, кг: 5.96
- 7 570 ₽2200 Вт, 4.15 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40.5Напряжение: 220 ВВес, кг: 4.15
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- 7 800 ₽2200 Вт, 14 м/с, 4.1 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.1
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- 7 550 ₽2000 Вт, 14 м/с, 4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4
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- Нет в наличии2400 Вт, 4.66 кгМощность двигаделя: 2400 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.66
- Нет в наличии2200 Вт, 4.44 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.44
- Нет в наличии2200 Вт, 6 м/с, 6.42 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 6.42
- Нет в наличии2200 Вт, 13 м/с, 5.2 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.2
- Нет в наличии2000 Вт, 6 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 6
- Нет в наличии2200 Вт, 13 м/с, 6.6 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 6.6
- Нет в наличии2000 Вт, 4.4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
- Нет в наличии2400 Вт, 14 м/с, 7.5 кгМощность двигаделя: 2400 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 7.5
- Нет в наличии2000 Вт, 13 м/с, 4.4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
- Нет в наличии2200 Вт, 13 м/с, 4.4 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
- Нет в наличии2800 Вт, 14 м/с, 5.1 кгМощность двигаделя: 2800 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.1
- Нет в наличии2000 Вт, 13 м/с, 4.4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
- Нет в наличии2000 Вт, 3.9 кгМощность двигаделя: 2000 ВтНапряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.9
- Нет в наличии2600 Вт, 14 м/с, 4.4 кгМощность двигаделя: 2600 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВВес, кг: 4.4
- Нет в наличии2400 Вт, 15 м/с, 5.3 кгМощность двигаделя: 2400 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.3
- Нет в наличии2000 Вт, 4.1 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.1
- Нет в наличии1800 Вт, 13 м/с, 3.4 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 30Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.4
- Нет в наличии2400 Вт, 11 м/с, 4.4 кгМощность двигаделя: 2400 ВтНапряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
Электропилы с продольным расположением двигателя в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 638 рублей до 24 990 рублей. В наличии более 31 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.