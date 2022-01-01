Легкие электропилы цепные для женщин
Найдено: 23 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 5 950 ₽2000 Вт, 3.78 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.78
- Персональная скидка
-
- 4 390 ₽1500 Вт, 13 м/с, 3.8 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.8
- 4 990 ₽1600 Вт, 6 м/с, 2.9 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 2.9
- Персональная скидка
-
- 3 910 ₽4 390 ₽1000 Вт, 6 м/с, 3.3 кгМощность двигаделя: 1000 ВтДлина шины, см: 30Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.3
- -480 ₽
- Персональная скидка
- 5 990 ₽6 490 ₽1850 Вт, 12 м/с, 3.88 кгМощность двигаделя: 1850 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.88
- -500 ₽
- Персональная скидка
- 3 572 ₽4 810 ₽1600 Вт, 12 м/с, 3.5 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.5
- -1 238 ₽
-
- 5 590 ₽5 740 ₽1800 Вт, 12 м/с, 3.5 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.5
- -150 ₽
-
- 4 500 ₽2200 Вт, 4 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40.5Напряжение: 220 ВВес, кг: 4
- Персональная скидка
-
- 4 581 ₽5 090 ₽1700 Вт, 12 м/с, 3.5 кгМощность двигаделя: 1700 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220, 240 ВШаг цепи, дюйм: 3/8Вес, кг: 3.5
- -509 ₽
-
- 4 200 ₽1500 Вт, 2.7 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВВес, кг: 2.7
- Персональная скидка
-
- 7 550 ₽2000 Вт, 14 м/с, 4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4
- Персональная скидка
-
- Нет в наличии1600 Вт, 20 м/с, 3.9 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.9
- Нет в наличии1800 Вт, 3.9 кгМощность двигаделя: 1800 ВтНапряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.9
- Нет в наличии1400 Вт, 3.5 кгМощность двигаделя: 1400 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.5
- Нет в наличии1800 Вт, 9 м/с, 4 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4
- Нет в наличии1800 Вт, 3.72 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.72
- Нет в наличии1800 Вт, 13 м/с, 3.4 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.4
- Нет в наличии1800 Вт, 13 м/с, 3.8 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.8
- Нет в наличии2000 Вт, 3.9 кгМощность двигаделя: 2000 ВтНапряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.9
- Нет в наличии14 м/с, 2.5 кгДлина шины, см: 30Напряжение: 36 ВШаг цепи, дюйм: 1/4Вес, кг: 2.5
- Нет в наличии1800 Вт, 13 м/с, 3.4 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 30Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.4
- Нет в наличии2400 Вт, 12 м/с, 3.9 кгМощность двигаделя: 2400 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.9
- Нет в наличии1600 Вт, 4 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4
Легкие электропилы цепные для женщин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 350 рублей до 19 490 рублей. В наличии более 36 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.