Преимущества

Тормоз цепи - для защиты от травм

Автоматическая смазка цепи

Уверенная работа как в помещении, так и на открытом пространстве

Не требует частого и сложного технического обслуживания

Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164 - удобный инструмент для распиловки древесины. Пила оснащена электрическим двигателем, поэтому не загрязняет окружающую среду. Благодаря системе автоматической смазки цепь эффективно защищена от преждевременного истирания, ржавления, излишнего нагрева. Для безопасной работы оператора предусматривается возможность экстренной остановки цепи.