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Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
5.0
3
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
    Арт. X1903957705
    5.0
    3
    Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
    Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
    Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
    Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
    Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
    Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
      Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
      Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
      Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
      Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
      Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164
      Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164

      Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1903957705
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1600
      Длина шины, дюйм
      		14
      Количество звеньев, шт
      		52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая цепная пила Maxcut MCE 164 - удобный инструмент для распиловки древесины. Пила оснащена электрическим двигателем, поэтому не загрязняет окружающую среду. Благодаря системе автоматической смазки цепь эффективно защищена от преждевременного истирания, ржавления, излишнего нагрева. Для безопасной работы оператора предусматривается возможность экстренной остановки цепи.

        Преимущества

        • Тормоз цепи - для защиты от травм
        • Автоматическая смазка цепи
        • Уверенная работа как в помещении, так и на открытом пространстве
        • Не требует частого и сложного технического обслуживания