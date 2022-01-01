Дровокол – устройство для быстрого, легкого и безопасного раскроя бревен, заготовки дров для камина, печи или твердотопливного котла. Такое оборудование используют в промышленных масштабах (на лесопильнях) и в домашнем хозяйстве, придя на смену тяжелому ручному труду. Главное преимущество современных дровоколов – высокая степень безопасности оператора, так как контакт с режущими частями сведен к минимуму.

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