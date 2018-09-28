Вертикальный дровокол Champion LSV6000

Преимущества

Значительное усилие раскола

Устойчивая конструкция

Качественное исполнение

Продолжительность нагрузки - 40%

Электрический асинхронный двигатель

Высота станины - 530 мм

Объем масла в гидросистеме - 4л

Долгий срок службы

Дровокол CHAMPION LSV6000 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 13 до 30 см и длиной до 107 см. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует сложного технического обслуживания