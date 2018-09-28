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Вертикальный дровокол Champion LSV6000
5.0
1
53 200 ₽
Дровоколы
  • Персональная скидка
Вертикальный дровокол Champion LSV6000
Арт. X1314011611
5.0
1
Вертикальный дровокол Champion LSV6000
  • Персональная скидка

Вертикальный дровокол Champion LSV6000

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53 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1314011611
5.0
1

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Особенности
колеса, подставка
Тип резьбы дровокола
однозаходная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
53 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дровокол CHAMPION LSV6000 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 13 до 30 см и длиной до 107 см. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует сложного технического обслуживания

    Преимущества

    • Значительное усилие раскола
    • Устойчивая конструкция
    • Качественное исполнение
    • Продолжительность нагрузки - 40%
    • Электрический асинхронный двигатель
    • Высота станины - 530 мм
    • Объем масла в гидросистеме - 4л
    • Долгий срок службы