Воздуходувка – оборудование для уборки различного мусора, снега, листвы, скошенной травы с участка. Также используется на лесоперерабатывающих предприятиях и в особо пыльных местах, где необходима регулярная уборка. Отличается простотой в применении, мобильностью, экологичностью, низким уровнем вибрации и шума.

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