Тепловая пушка используется в самых различных сферах. Она предназначена для нагрева каких-либо материалов или обогрева помещений. Тепловые пушки стоит применять только в проветриваемом помещении. Пушки просты в управлении, могут использоваться в разных сферах.

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