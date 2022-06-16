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Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10
    Арт. 704236140
    5.0
    2
    Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10
    Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10
    Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10
      Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10
      Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10
      Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10

      Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Объем бака для топлива, л
      		12
      Расход топлива, л/ч
      		0.952
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дизельная пушка прямого нагрева BHDP-10 применяется для обогрева нежилых помещений или помещений с хорошей вентиляцией площадью до 100 кв.м. Корпус выполнен из металла и имеет теплоотражающий экран. Пушка работает на дизельном топливе. Встроенный термостат позволяет поддерживать заданную температуру. Пушка обладает многоуровневой системой защиты. Удобная ручка предназначена для транспортировки пушки.

        Преимущества 

        • Низкотемпературный кожух специальной формы
        • Высокий уровень КПД близкий к 100%
        • Мощная трансформаторная система розжига 12 kV с электронным управлением
        • Дополнительная защита от высекания пламени
        • Встроенный термостат повышенной чувствительности ( позволяет поддерживать установленную температуру в обогреваемом помещении)
        • Система контроля пламени с фотоэлементом
        • Многоуровневая система безопасности с электронным управлением
        • Минимальное потребление электроэнергии (только на работу вентилятора и автоматики)
        • Металлический корпус с теплоотражающим экраном
        • Двухстороннее антикоррозионное покрытие корпуса
        • Топливный бак увеличенного объема
        • Автоматическое поддержание заданной температуры
        • Встроенный датчик уровня топлива
        • Вентиляционные отверстия в блоке управления
        • Встроенный топливный фильтр грубой очистки
        • Фильтр очистки воздуха