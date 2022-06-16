Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10

Преимущества

Низкотемпературный кожух специальной формы

Высокий уровень КПД близкий к 100%

Мощная трансформаторная система розжига 12 kV с электронным управлением

Дополнительная защита от высекания пламени

Встроенный термостат повышенной чувствительности ( позволяет поддерживать установленную температуру в обогреваемом помещении)

Система контроля пламени с фотоэлементом

Многоуровневая система безопасности с электронным управлением

Минимальное потребление электроэнергии (только на работу вентилятора и автоматики)

Металлический корпус с теплоотражающим экраном

Двухстороннее антикоррозионное покрытие корпуса

Топливный бак увеличенного объема

Автоматическое поддержание заданной температуры

Встроенный датчик уровня топлива

Вентиляционные отверстия в блоке управления

Встроенный топливный фильтр грубой очистки

Фильтр очистки воздуха

Дизельная пушка прямого нагрева BHDP-10 применяется для обогрева нежилых помещений или помещений с хорошей вентиляцией площадью до 100 кв.м. Корпус выполнен из металла и имеет теплоотражающий экран. Пушка работает на дизельном топливе. Встроенный термостат позволяет поддерживать заданную температуру. Пушка обладает многоуровневой системой защиты. Удобная ручка предназначена для транспортировки пушки.