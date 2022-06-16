Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-10
Арт. 704236140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Объем бака для топлива, л
|12
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Расход топлива, л/ч
|0.952
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- Дизельная пушка прямого нагрева BHDP-10 применяется для обогрева нежилых помещений или помещений с хорошей вентиляцией площадью до 100 кв.м. Корпус выполнен из металла и имеет теплоотражающий экран. Пушка работает на дизельном топливе. Встроенный термостат позволяет поддерживать заданную температуру. Пушка обладает многоуровневой системой защиты. Удобная ручка предназначена для транспортировки пушки.
Преимущества
- Низкотемпературный кожух специальной формы
- Высокий уровень КПД близкий к 100%
- Мощная трансформаторная система розжига 12 kV с электронным управлением
- Дополнительная защита от высекания пламени
- Встроенный термостат повышенной чувствительности ( позволяет поддерживать установленную температуру в обогреваемом помещении)
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Многоуровневая система безопасности с электронным управлением
- Минимальное потребление электроэнергии (только на работу вентилятора и автоматики)
- Металлический корпус с теплоотражающим экраном
- Двухстороннее антикоррозионное покрытие корпуса
- Топливный бак увеличенного объема
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Встроенный датчик уровня топлива
- Вентиляционные отверстия в блоке управления
- Встроенный топливный фильтр грубой очистки
- Фильтр очистки воздуха