Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
Арт. О00000037366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Объем бака для топлива, л
|12
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Расход топлива, л/ч
|0.79
- Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31 предназначена для отопления больших строительных, складских и других помещений. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Прибор оснащен защитой от угасания пламени и защитой от воспламенения - для безопасной эксплуатации.
Преимущества
- Высокая производительность
- Простое и эффективное управление температурным режимом
- Простота подключения и установки
- Высокая пожарная безопасность (защита от перегрева)
- Защита от угасания пламени
- Защита от воспламенения
- Очень высокая скорость нагрева
- Экономичность и длительное время работы на одном баке топлива