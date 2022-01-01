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Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
    Арт. О00000037366
    Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
    Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
    Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
    Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
    Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
      Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
      Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
      Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
      Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31
      Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31

      Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000037366

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Объем бака для топлива, л
      		12
      Расход топлива, л/ч
      		0.79
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31 предназначена для отопления больших строительных, складских и других помещений. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Прибор оснащен защитой от угасания пламени и защитой от воспламенения - для безопасной эксплуатации.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Простое и эффективное управление температурным режимом
        • Простота подключения и установки
        • Высокая пожарная безопасность (защита от перегрева)
        • Защита от угасания пламени
        • Защита от воспламенения
        • Очень высокая скорость нагрева
        • Экономичность и длительное время работы на одном баке топлива