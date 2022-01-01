Преимущества

Высокая производительность

Простое и эффективное управление температурным режимом

Простота подключения и установки

Высокая пожарная безопасность (защита от перегрева)

Защита от угасания пламени

Защита от воспламенения

Очень высокая скорость нагрева

Экономичность и длительное время работы на одном баке топлива

Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-10000 67/1/31 предназначена для отопления больших строительных, складских и других помещений. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Прибор оснащен защитой от угасания пламени и защитой от воспламенения - для безопасной эксплуатации.