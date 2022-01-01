Увлажнители, осушители, очистители
36 товаров
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- Нет в наличии28 Вт, Емкость 7.5 лМощность, Вт: 28Рекомендуемая площадь, м²: 30Габариты, мм: 230х230х620Тип установки: напольныйЦвет: белый, черный
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии16 Вт, Емкость 1.8 лМощность, Вт: 16Рекомендуемая площадь, м²: 25Габариты, мм: 260x155x240Тип установки: настольныйЦвет: белый
- Нет в наличии95 Вт, Емкость 2.4 лМощность, Вт: 95Рекомендуемая площадь, м²: 42Габариты, мм: 450х198х430Тип установки: напольныйЦвет: белый
- Нет в наличииГабариты, мм: 110х80х30
- Нет в наличии25 Вт, Емкость 1.4 лМощность, Вт: 25Рекомендуемая площадь, м²: 35Габариты, мм: 255х193х312Тип установки: настольныйЦвет: черный
- Нет в наличии
- Нет в наличии12 Вт, Емкость 0.12 лМощность, Вт: 12Рекомендуемая площадь, м²: 8Габариты, мм: 160х160х84Тип установки: настольныйЦвет: черный
- Нет в наличииГабариты, мм: 72х72х75Цвет: белый, голубой
- Нет в наличии30 Вт, Емкость 2.5 лМощность, Вт: 30Рекомендуемая площадь, м²: 20Габариты, мм: 200х270х200Тип установки: настольныйЦвет: красный
- Нет в наличии12 Вт, Емкость 0.12 лМощность, Вт: 12Рекомендуемая площадь, м²: 8Габариты, мм: 160х160х84Тип установки: настольныйЦвет: белый
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличииГабариты, мм: 80x110x65
- Нет в наличииГабариты, мм: 80x110x65
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии20 Вт, Емкость 7 лМощность, Вт: 20Габариты, мм: 380x320x425Емкость бака, л: 7
- Нет в наличии
- Нет в наличииГабариты, мм: 80x110x65
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить увлажнители, осушители, очистители в городе Ярославль по цене от 255 до 47430 рублей. В наличии более 36 наименований. Увлажнители, осушители, очистители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.