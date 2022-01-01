Тепловое оборудование
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- 1 490 ₽Мощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
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- 6 480 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 560Вес нетто, кг: 3.9
- 17 599 ₽18 590 ₽
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Тепловое оборудование – широкая группа устройств, предназначенных для обеспечения комфортного микроклимата в помещении. Вы можете приобрести и компактные бытовые приборы, масляные радиаторы и тепловентиляторы, и промышленные установки, тепловые пушки и завесы, способные справиться с отоплением крупных помещений.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тепловое оборудование в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 829 наименований. Тепловое оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.