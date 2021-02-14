Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
Арт. О00000012952
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|13.6
- Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К используется для обогрева нежилых помещений или гаражей. Предусмотрена ручка для удобной переноски пушки. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН круглой формы - для быстрого нагрева воздуха до необходимой температуры. Предусмотрено два режима работы пушки: вентиляция без обогрева и вентиляция с полным обогревом. Металлическая решетка предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов.
Преимущества
- Ступенчатая регулировка мощности: 30/3000 Вт
- Металлическая решетка предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов
- Пушка оснащена ручкой для удобной транспортировки
- Встроенная защита от перегрева
- Низкий уровень шума
- Защита корпуса от коррозии
- Безопасность эксплуатации