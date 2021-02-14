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Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
5.0
2
2 691 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
    Арт. О00000012952
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К

      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К

      2 691 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012952
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		13.6
      Все характеристики
      2 691 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К используется для обогрева нежилых помещений или гаражей. Предусмотрена ручка для удобной переноски пушки. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН круглой формы - для быстрого нагрева воздуха до необходимой температуры. Предусмотрено два режима работы пушки: вентиляция без обогрева и вентиляция с полным обогревом. Металлическая решетка предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов.

        Преимущества

        • Ступенчатая регулировка мощности: 30/3000 Вт
        • Металлическая решетка предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов
        • Пушка оснащена ручкой для удобной транспортировки
        • Встроенная защита от перегрева
        • Низкий уровень шума
        • Защита корпуса от коррозии
        • Безопасность эксплуатации