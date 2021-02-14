Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К используется для обогрева нежилых помещений или гаражей. Предусмотрена ручка для удобной переноски пушки. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН круглой формы - для быстрого нагрева воздуха до необходимой температуры. Предусмотрено два режима работы пушки: вентиляция без обогрева и вентиляция с полным обогревом. Металлическая решетка предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов.

Преимущества