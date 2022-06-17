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Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Арт. О00000012948
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K

      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012948
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		13.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭПК-3000K служит для вентиляции и быстрого нагрева воздуха в жилых, производственных помещениях, гаражах, на складах. Модель устанавливается на полу. Благодаря небольшим габаритам, высокой производительности, надежности и долговечности прибор выгодно выделяется среди аналогов. При достижении заданной температуры отключается и нагревательный элемент, и вентилятор, что является спецификой работы всех тепловых пушек, оборудованных керамическим нагревательным элементом.

        Преимущества

        • Терморегулятор для регулировки температуры
        • Режим выключения
        • Режим вентилятора
        • Режим работы на 70% мощности
        • Режим работы на 100% мощности
        • Тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K устанавливается на полу