Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K
Арт. О00000012948
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Термостат
|Да
|
Макс. ток, А
|13.6
- Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭПК-3000K служит для вентиляции и быстрого нагрева воздуха в жилых, производственных помещениях, гаражах, на складах. Модель устанавливается на полу. Благодаря небольшим габаритам, высокой производительности, надежности и долговечности прибор выгодно выделяется среди аналогов. При достижении заданной температуры отключается и нагревательный элемент, и вентилятор, что является спецификой работы всех тепловых пушек, оборудованных керамическим нагревательным элементом.
Преимущества
- Терморегулятор для регулировки температуры
- Режим выключения
- Режим вентилятора
- Режим работы на 70% мощности
- Режим работы на 100% мощности
- Тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K устанавливается на полу