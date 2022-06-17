Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K

Преимущества

Терморегулятор для регулировки температуры

Режим выключения

Режим вентилятора

Режим работы на 70% мощности

Режим работы на 100% мощности

Тепловая пушка Ресанта ТЭПК-3000K устанавливается на полу

Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭПК-3000K служит для вентиляции и быстрого нагрева воздуха в жилых, производственных помещениях, гаражах, на складах. Модель устанавливается на полу. Благодаря небольшим габаритам, высокой производительности, надежности и долговечности прибор выгодно выделяется среди аналогов. При достижении заданной температуры отключается и нагревательный элемент, и вентилятор, что является спецификой работы всех тепловых пушек, оборудованных керамическим нагревательным элементом.