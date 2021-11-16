Потребность в быстром обогреве возникает у хозяев квартир и частных домов, владельцев гаражей, складских помещений и производственных цехов. Наиболее эффективно с этой задачей справляются теплопушки – агрегаты, которые нагревают воздух и распространяют его с помощью встроенного вентилятора. Но как понять, какая тепловая пушка лучшая, если на прилавке можно встретить такой обширный выбор? Мы составили рейтинг, в который вошли наиболее удачные на 2021 год электрические, газовые и дизельные модели. Большой разброс мощности (от 2 до 50 кВт) облегчит подбор техники под индивидуальные потребности.

Какого типа выбрать тепловую пушку

Теплопушки делятся на 4 вида, главное различие между которыми – источник питания. Он влияет на ряд аспектов в работе приборов. Чтобы помочь разобраться, какая именно вам подойдет тепловая пушка, обзор начнется с того, что мы дадим характеристику каждой разновидности.

Электрическая теплопушка. Как понятно из названия, в качестве источника питания вид использует электроэнергию. Подключаются такие устройства к стандартной сети с напряжением 220В. Это хорошая тепловая пушка для дома, офиса, гаража или мастерской – рекомендуем обратить внимание на соответствующий рейтинг, если технику вы ищете под бытовые и административные нужды. Преимущество электротеплопушек — надежность. Ввиду простоты конструкции вероятность поломки минимальна. Слабыми сторонами можно назвать требовательность к электросети, энергопотребление и низкую по сравнению с аналогами мощность тепла. Газовая пушка. Подобные приборы в зависимости от модели используют пропан, бутан, сжиженный газ. Это самые экономные модели: они обеспечивают максимальную мощность при минимальных затратах на топливо. Но к соответствующему рейтингу стоит обращаться, только если помещение, в котором планируется установить агрегат, качественно вентилируется. Это необходимо, потому что данная разновидность сушит кислород. Дизельная пушка. Обеспечивает наиболее высокую тепловую мощность (в нашем рейтинге представлены модели до 50 кВт). Характерна сложностью технического обслуживания (в частности, необходимостью очищать горелку) и неприятным запахом. Возможна установка только в вентилируемых помещениях. Высокая цена и прочие недостатки компенсируются производительностью, достаточной для обогрева обширного пространства. Тепловые пушки на отработанном масле. Такие приборы ощутимо дороже, чем их газовые и дизельные аналоги, но для владельцев автосервисов это весьма выгодное вложение – у них-то бесплатный источник топлива всегда под рукой. В рейтинг тепловых пушек не вошла ни одна модель из данной разновидности: это обусловлено узкой сферой эксплуатации.

Критерии выбора тепловых пушек

Рассмотрим важные аспекты, которые обязательно учитывать при выборе теплопушек. Мы составили максимально подробный список, так что после прочтения вам не составит труда определить, какие модели наиболее хорошо подойдут под ваши условия.

Потребляемая мощность электрической пушки. Слабой стороной электропушек является высокое потребление энергии. Если в здании нестабильная сеть, могут возникнуть проблемы с подключением. В то же время, характеристика влияет и на производительность: стоит понимать, что тепловая пушка с самым экономичным потреблением электроэнергии обеспечит наименьшую силу нагрева. Безопасность пушки в закрытом пространстве. Если электрические модели получится без проблем использовать дома или в офисе, а соблюдение дополнительных условий не требуется, с дизельными и газовыми приборами дела обстоят сложнее: они выбрасывают вредные вещества в воздух, так что устанавливать их нужно только в вентилируемых закрытых пространствах. Тип нагревательного элемента. Электрические модели с разными показателями мощности используют керамические пластины и ТЭНы. Первые безопаснее и эффективнее, но дороже; вторые более доступны. В нашем рейтинге нашлось место обеим разновидностям. Мощность при обогреве. Характеристика, с которой должен начинаться выбор тепловой пушки. Варьируется от 1 до 50 кВт. От нее зависят расход топлива (или энергопотребление) и максимальная площадь обогрева. В среднем считается, что 1 кВт достаточно для обслуживания 10 м2 (если высота потолка – не больше 3 метров). Расход воздуха. Указывает на производительность вентилятора: чем выше характеристика, тем мощнее создаваемый поток. Тепловая пушка, обладающая самыми лучшими характеристиками нагрева, должна также иметь достаточно эффективный вентилятор: это необходимо, чтобы обеспечить максимально эффективное распределение воздуха. Способ нагрева пушки. Дизельные модели обладают прямым или непрямым нагревом. Он указывает на направление выброса отработанных продуктов сгорания. В случае прямого нагрева выхлоп оказывается прямо в отапливаемом помещении. Это обеспечивает простоту монтажа и максимальный КПД, но сужает сферу эксплуатации: использовать такие приборы в жилых зданиях недопустимо. Непрямой нагрев подразумевает, что продукты сгорания отводятся через дымоход: так они попадают в открытое пространство или вентиляционную систему. Это позволит установить теплопушку в цехе или магазине, но снизит ее эффективность. Наличие вилки в комплектации. Такой, казалось бы, незначительный аспект позволит запустить электрическую теплопушку «из коробки». В то же время, не все модели из рейтинга поставляются с вилкой для подключения к сети электроснабжения. Защита от перегрева. Электронный предохранитель продлит срок эксплуатации агрегата: он автоматически отключит двигатель, если мощность обогрева превысит допустимую норму. Термостат. Чтобы у пользователя была возможность устанавливать наиболее комфортные температурные значения, самые лучшие тепловые пушки оснащены термостатом. Это устройство автоматически поддерживает уровень обогрева, выбранный вами. Термостатом оснащены почти все модели, вошедшие в топ. Расход топлива. Характеристика, актуальная для дизельных и газовых моделей (в случае с последними мы указали расход для каждой модели в сравнительной таблице перед рейтингом). Она дает понять, как часто вам предстоит обновлять запас топлива, чтобы поддерживать работоспособность. Очевидно, чем больше кВт тепла вырабатывает устройство, тем выше расход. Длина кабеля. Провода используются не только электрическими моделями: ими оснащены также газовые и дизельные аналоги. В последних двух разновидностях электрокабель нужен только для функционирования вентилятора. Чем провод длиннее, тем шире доступная рабочая область. Форма пушки. В рейтинг электрических моделей вошли образцы круглой и прямоугольной формы. Круглые хороши тем, что большая их часть размещена на специальном подвижном каркасе: он позволяет задавать направление воздушного потока. Прямоугольные отличаются компактностью и удобством транспортировки. Наличие рукоятки. Если вам требуется предельно компактное и быстрое приспособление для обогрева, оптимальным решением станет тепловая пушка, лучшие из которых наиболее удобны за счет ручки для переноски. Она размещена на верхней части корпуса и облегчает транспортировку аппарата по рабочей области. В нашем рейтинге нашлось место множеству моделей с ручкой для переноски: обратите на них внимание, если цените мобильность. Задержка отключения нагрева. Некоторые теплопушки после выключения сначала останавливают работу ТЭНа, и только потом – вентилятора. Это позволяет распространить по помещению оставшийся нагретый воздух, что обеспечит максимально равномерное отопление. Данная опция встречается редко, поэтому в нашем рейтинге ее наличие не является приоритетным критерием выбора. Несколько режимов мощности. Чтобы обеспечить наиболее эффективный расход энергии и добиться комфортной температуры, ряд устройств оснащается двумя режимами мощности. Многие тепловые пушки, попавшие в данный рейтинг, обладают этой особенностью: она будет полезна, если требуется обогревать некрупное помещение, или оборудование используется в качестве побочного средства отопления. Вентиляция без нагрева. Для расширения сферы эксплуатации многие модели из рейтинга способны вентилировать пространство с выключенным отопителем. Само собой, в таком режиме потребляемая прибором мощность становится ощутимо ниже. Шумность пушки. Если технику планируется использовать в жилом помещении, создаваемый уровень шума является важным аспектом: чрезмерно громкий аппарат помешает отдыху или офисной работе. Самая тихая тепловая пушка в рейтинге будет обладать небольшой производительностью: если обогревать требуется небольшое помещение, присмотритесь к маломощным моделям. Возможность настенного монтажа. Большинство теплопушек рассчитано на напольный монтаж, но редкие образцы получится устанавливать на вертикальные поверхности: для этого используются специальные крепления. Настенная фиксация сэкономит полезное пространство и повысит безопасность, потому как снизит вероятность столкновения с прибором. Максимальная площадь обогрева. В описании некоторых моделей указывается, в помещении с какой максимальной площадью рекомендуется их эксплуатировать. Данный параметр зависит от мощности оборудования (1 кВт приблизительно равен 10 квадратным метрам) и производительности вентилятора. Корпус. Лучшая тепловая пушка, которая может применяться в промышленных условиях, оснащена плотным корпусом: в случае падений и ударов он защитит внутренние узлы от механических повреждений. В то же время, для домашней эксплуатации устройство с тонкими стенками подойдет больше: оно дешевле и легче. Защита при опрокидывании. Прибор с данной функцией автоматически отключится, если завалится на бок. Электроподжиг. Если тепловая пушка использует дизельное топливо в качестве источника питания, зажигание ее горелки может привести к травмам. Сделать начало обогрева проще и безопаснее способна опция электрического поджига. Мобильность. Пушки промышленного типа характерны крупными размерами. Облегчить их транспортировку до места работы способны такие элементы конструкции, как пара колес, подставка и поручень для переноски. Представленные в рейтинге изделия с мощностью 20 кВт и выше оснащены всеми перечисленными деталями.

Тепловая пушка какой фирмы лучше

Мы составили список, в который вошли лучшие производители тепловых пушек. Ознакомившись с ним, вы получите краткую характеристику каждой компании, продукция которой представлена в статье.

Ballu. Техника компании считается одной из лучших в сферах отопления и климата. Фирма производит оборудование для бытового и коммерческого сегмента. В наш обзор наиболее удачных моделей попала не одна тепловая пушка данной торговой марки, причем мы захватили модели для обогрева как дома, так и крупных промышленных объектов. Ресанта. Российский производитель, продукция которого считается хорошим выбором для различных сфер: от частных жилищ до строительных объектов и производственных цехов. Мощность устройств, вошедших в рейтинг, варьируется от 3 до 30 кВт. Oasis. Под торговой маркой выпускаются хорошие электрические теплопушки бытового сегмента. Помимо них, фирма выпускает радиаторы отопления, конвекторы, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы и т.д. Patriot. Российская фирма, которая производит электроинструмент, строительную и садовую технику, а также отопительное и климатическое оборудование. Модели компании хороши надежностью и доступной стоимостью в бытовом сегменте. Master. Американская компания ориентирована на выпуск профессиональной техники, среди которой можно выделить дизельные, электрические и газовые теплопушки. Кроме того, под данным брендом выходят образцы, в качестве топлива использующие отработанное масло. NeoClima. В каталоге международного производителя получится найти технику для домашнего и административного применения. Ряд моделей подойдет для установки на промышленных объектах.

Рейтинг электрических тепловых пушек

Начнем с устройств, использующих электроэнергию для работы нагревателя. Они просты в обслуживании и экологичны. В рейтинг электрических тепловых пушек вошли модели, мощность которых варьируется от 2 до 5 кВт. Этого достаточно, чтобы отапливать квартиры, дачи и офисы с небольшой площадью.

Ballu BKN-3 (2.2 кВт)

Бюджетная бытовая пушка, которая хороша в создании уюта небольших квартир и домов. Занимает мало места. Корпус обладает небольшим весом.

Преимущества:

Ввиду совокупности доступной стоимости и качества исполнения можно сказать, что это лучшая недорогая тепловая пушка среди электрических моделей.

Теплопушка хороша тем, что в качестве нагревателей используются керамические пластины.

Эргономичная форма изделия. Есть рукоятка для переноски.

Недостатки:

Невысокая производительность: 2.2 кВт достаточно только для малых помещений.

Покупатели жалуются на недостаточно мощный вентилятор.

РЕСАНТА ТЭП-3000К (3 кВт)

Продолжит рейтинг устройство, оптимально подходящее для обогрева компактных нежилых помещений: боксов, складов, подсобок.

Преимущества:

Панель управления хороша устойчивостью к высокой температуре: ее элементы выполнены из пластика, не деформирующегося в условиях нагрева.

Тепловая пушка, топ которых составлен в статье, оснащена защитой от перегрева. Она продлит срок эксплуатации оборудования.

Корпус устойчив к коррозии.

В качестве теплоисточника используется ТЭН.

Недостатки:

Многие образцы в рейтинге оснащены ручкой для переноски. У этой модели она достаточно маленькая, за счет чего может показаться неудобной.

Производительности недостаточно для обогрева помещений площадью 25 м2 и больше.

Oasis TPK-20R (2 кВт)

Пушка мощностью 2 кВт имеет круглую форму и размещена на каркасе. Последний обеспечивает устойчивость и позволяет менять направление воздушного потока.

Преимущества:

Мини теплопушка имеет два режима нагрева: в полную и половинчатую силу. Также есть функция вентилирования без отопления.

Как и многие лучшие тепловые пушки бытового назначения, модель использует для обогрева керамические пластины.

Возможность поворачивать основание для изменения направления воздушного потока.

Недостатки:

Многие модели в рейтинге обладают рукояткой для переноски. В данном образце она не предусмотрена.

Если использовать в крупных помещениях, устройство можно рассматривать как дополнительный источник тепла. В противном случае силы нагрева может оказаться недостаточно.

Ballu BHP-P2-3 (3 кВт)

За счет продуманного корпуса, надежной сборки и достаточной теплопроизводительности модель входит в каждый рейтинг тепловых электрических пушек для гаража. Также подойдет для бытовок, мастерских, строящихся объектов.

Преимущества:

Тепловая пушка заслуживает место в нашем топе за счет эргономичности: она установлена на каркасе с противоскользящими ножками, обладает ручкой для переноски и сеткой, защищающей от попадания посторонних предметов на ТЭН.

Теплопушка хороша при просушке в процессе ремонтных работ.

Недостатки:

Высокий уровень энергопотребления.

Короткий шнур электропитания.

Кабель дубеет в условиях сурового русского климата.

Ballu BHP-P-3 (3 кВт)

Функциональная теплопушка, которая станет удачным выбором для гаражей, малых комнат. Также подойдет, если необходимо ускорить высыхание штукатурки.

Преимущества:

Пушка мощностью 3 кВт имеет три рабочих режима: 100% и 50% от силы обогрева, а также работа вентилятора без ТЭНа.

Нескользящие накладки на каркасе, обеспечивающие устойчивость и упрощающие транспортировку.

Присутствует защита от перегрева.

Недостатки:

Слабой стороной устройства является отсутствие термостата.

Длина шнура питания.

РЕСАНТА ТЭП-5000К1 (5 кВт)

Теплопушка для бытовых задач: прогреет гараж, поможет просушить подвал после затопления, осенью и ранней зимой станет полезным источником тепла на даче в дополнение к печке-буржуйке.

Преимущества:

Пушка круглая, что позволит выбрать направление потока.

Механическое управление повысит надежность конструкции.

Высокий КПД.

Недостатки:

Вес оборудования превышает 5 кг.

Высокое энергопотребление.

Поставляется без вилки.

Ballu BKX-7 (5 кВт)

Если многие лучшие тепловые пушки для квартиры и частного дома рассчитаны на обогрев 20—30 м2, характеристик этого устройства достаточно для более крупного пространства (до 50 м2).

Преимущества:

Мощность составляет 5 кВт: этого хватит, чтобы обогревать достаточно крупные помещения.

Есть регулировка силы обогрева.

Несмотря на свои возможности, изделие характерно компактными габаритами.

Недостатки:

Производительность в 5 кВт подразумевает высокое потребление электричества и необходимость в стабильной энергосети.

В комплекте с устройством нет вилки.

Лучшая газовая тепловая пушка

Сравнение тепловых пушек проведем среди моделей, работающих на пропане, бутане и сжиженном газе. Мощность варьируется от 10 до 50 кВт, чего достаточно для обслуживания большинства производственных предприятий. В то же время, стоит помнить о необходимости в качественной вентиляции.

Модель Мощность при обогреве (кВт) Расход воздуха (м3/ч) Топливо Термостат Расход топлива (кг/ч) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) РЕСАНТА ТГП-10000 10 300 Пропан / бутан Нет 0.81 4.1 6 690 BALLU BHG-10 10 270 Пропан Есть 0.8 5.3 7 190 РЕСАНТА ТГП-30000 30 1000 Сжиженный газ Есть 2.4 7.5 9 990 BALLU BHG-40 33 720 Пропан Есть 2.6 8.3 11 799 Patriot GS-50 50 950 Пропан / бутан Есть 3.63 7.5 11 190 РЕСАНТА ТГП-50000 50 1500 Сжиженный газ Есть 3.7 9.2 12 490 Master BLP53M 4015.201 46 1450 Пропан / бутан Есть 3.29 12.4 32 500

РЕСАНТА ТГП-10000 (10 кВт)

Бытовая пушка пригодится в строительстве и ремонте дачи зимой. Также облегчит высушивание поверхностей.

Преимущества:

Теплопроизводительность составляет 10 кВт.

Пластиковая крышка на выключателе защищает прибор от случайного запуска или прекращения работы.

Модель работает на пропане/бутане. Для вращения вентилятора требуется подключение к сети.

Отсоединяемая транспортировочная рукоять.

Недостатки:

Лучшие модели для бытовой эксплуатации мало шумят. Данная модель, если верить мнению клиентов, достаточно громкая во время работы.

Высокий расход газа.

BALLU BHG-10 (10 кВт)

Пропановую теплопушку можно назвать лучшей по критерию расхода топлива. При 0.8 кг/ч производительность агрегата составляет 10 кВт.

Преимущества:

В случае отключения электричества подача топлива автоматически прекращается.

Корпус оснащен покрытием, защищающим изделие от коррозии.

Мини пушка хороша сравнительно небольшим (для теплопроизводительности 10 кВт) весом – 5.3 кг.

Недостатки:

Поставляется с редуктором низкого качества.

Короткий комплектный шланг.

РЕСАНТА ТГП-30000 (30 кВт)

Производительная теплопушка, мощности которой с лихвой хватит для максимально быстрого обогрева боксов и гаражей.

Преимущества:

Пушка на 30 кВт защищена от перегрева.

Датчик температуры, расположенный на клапане газа, является хорошим помощником в контроле пламени.

Пьезоэлектрический элемент облегчает зажигание горелки.

Недостатки:

Комплектный шланг.

Высокий расход газа.

BALLU BHG-40 (33 кВт)

Данная модель ориентирована на обслуживание промышленных объектов и оснащена достаточным количеством мер безопасности: в ней есть автоматическое прекращение и восстановление подачи газа, антикоррозийное покрытие, а также предохранитель, препятствующий перегреву.

Преимущества:

Пропановая тепловая пушка оснащена термостатом, который делает возможным плавный контроль нагрева.

Ввиду высокой мощности (33 кВт) техника хороша для эффективного отопления крупной площади.

Термопара, обеспечивающая контроль пламени.

Подходит для работы со свежими натяжными потолками.

Недостатки:

Комплектный редуктор травит газ.

Неудобная рукоятка.

Patriot GS-50 (50 кВт)

Тепловая пушка цена/качество, несмотря на доступную стоимость, справится с отоплением крупных помещений (до 500 м2).

Преимущества:

Оборудование оснащено защитой от утечки бутана. Есть также механизм, отключающий работу при перегреве.

Модель обладает лучшей для своей цены мощностью – 50 кВт.

Подходит для проветриваемых помещений и улицы.

Недостатки:

Тонкие стенки корпуса.

Внутренняя форсунка соприкасается с вентилятором, что ускоряет износ.

РЕСАНТА ТГП-50000 (50 кВт)

Покупатели хвалят устройство за высокую скорость нагрева и возможность эффективно работать с большой площадью.

Преимущества:

Пушка на 50 кВт оснащена металлической преградой на со́пле, не пропускающей посторонние объекты.

Быстрый нагрев помещений большой квадратуры.

Малошумная: комфортно использовать в поздние часы.

Недостатки:

Комплектный шланг недостаточно длинный.

Нельзя регулировать подачу газа.

Master BLP53M 4015.201 (46 кВт)

Теплопушка профессионального назначения изготовлена в Италии, что гарантирует высокое качество деталей и сборки.

Преимущества:

Пушка с термостатом характерна высокой мощностью – 46 кВт.

Регулировка силы нагрева на редукторе.

Судя по отзывам, справляется с отоплением площади в 500 м2.

Недостатки:

Высокая стоимость оборудования при наличии более доступных альтернатив.

Вес агрегата, превышающий 12 кг.

Расход газа.

Топ дизельных тепловых пушек

Последняя подгруппа, которой мы уделим внимание – теплопушки на дизельном топливе. Их мощность доходит до 50 кВт. Мы выбрали образцы, оптимально подходящие для строительных площадок, складов, цехов.

Модель Мощность при обогреве (кВт) Расход воздуха (м3/ч) Топливо Термостат Объем бака (л) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) PATRIOT DTC 125 15 350 Дизель / керосин Есть 18 19 18 490 Ballu BHDP-10 10 590 Дизель Есть 12 10 21 590 NeoClima PROF NPD-15 15 300 Дизель Нет 19 17.9 15 980 РЕСАНТА ТДП-20000 20 621 Дизель / керосин Есть 24 22.15 22 890 Master B 100 CED 29 800 Дизель / керосин Есть 43 25 49 200 РЕСАНТА ТДП-30000 30 752 Дизель / керосин Есть 24 25.2 25 790 Ballu BHDP-50 50 76 Дизель Есть 38 22 36 690

PATRIOT DTC 125 (15 кВт)

Теплопушка с прямым нагревом имеет мощность 15 кВт, чего достаточно для отопления объектов в условиях минусовой температуры. Стабильность работы позволяет применять технику в промышленности.

Преимущества:

Простота устройства, облегчающая техническое обслуживание.

Плавная регулировка температуры.

Тепловая пушка на 220 Вольт обладает мощностью, которой хватает для быстрого обогрева вентилируемых и открытых пространств.

Недостатки:

Сложно найти детали на замену в официальных сервисных центрах.

Ballu BHDP-10 (10 кВт)

Дизельная пушка, несмотря на свою мощность, достаточно компактная: масса оборудования составляет 10 кг.

Преимущества:

Пушка мощностью 10 кВт рассчитана на отопление пространства с квадратурой до 100 м 2 .

. Высокий КПД.

Высокочувствительный термостат.

Фильтр для очистки воздуха, поступающего внутрь корпуса.

Ответим на вопрос, какая тепловая пушка самая лучшая по скорости нагрева: расход воздуха у данной модели достигает 590 м3/ч, что считается хорошим показателем при мощности 10 кВт.

Недостатки:

Нет функции автоматической продувки после отключения нагрева.

NeoClima PROF NPD-15 (15 кВт)

Продолжит рейтинг лучших тепловых пушек оборудование, направленное на обслуживание крупных нежилых помещений: в частности, складов и производственных цехов.

Преимущества:

Мощность агрегата составляет 15 кВт, что обеспечивает высокую скорость нагрева.

Теплопушка эффективна на открытых пространствах.

Высокочастотный электрод надежен и прост в обслуживании, не нуждается в очистке.

Жаропрочная камера сгорания, рассчитанная на высокую температуру.

Устройство поставляется с сетевой вилкой для работы вентилятора.

Недостатки:

Хорошим решением для расширения сферы эксплуатации является термостат. В отличие от большинства аналогов в рейтинге, данная модель им не оснащена.

РЕСАНТА ТДП-20000 (20 кВт)

Высокая мощность, которой характерен прибор, позволит отапливать устройством российского производства склады, цехи, строительные объекты. Пара колес и подставка обеспечат легкость перевозки по рабочей области.

Преимущества:

Техника защищена от угасания пламени.

Дизельная пушка мощностью 20 кВт эффективна в работе на крупных промышленных объектах.

Удобство транспортировки – это то, что выделяет изделие среди альтернатив, представленных в рейтинге. Перемещать его по цеху удобно за счет колес.

Недостатки:

Не выявлены.

Master B 100 CED (29 кВт)

Высококачественная теплопушка от фирмы, популярной среди работников цехов и строительных объектов. Высокая цена компенсируется надежностью, долговечностью и производительностью.

Преимущества:

Пушка имеет прямой нагрев, что позволяет выбрать любую рабочую позицию.

Тележка с подставкой и колесами, упрощающая перевозку теплопушки.

Износостойкий корпус, защищенный от коррозии и чрезмерного нагрева.

Хорошая мощность теплооборудования, составляющая 29 кВт.

Недостатки:

Ценовая политика компании.

В собранном виде теплопушка слишком крупная для перевозки в легковом автомобиле.

РЕСАНТА ТДП-30000 (30 кВт)

Если вам требуется эффективный источник тепла, оптимальным образом подходящий для нежилых объектов, обратите внимание на отечественную модель: она привлекает внимание сочетанием производительности и доступной цены.

Преимущества:

Мощность тепловой пушки на дизеле – 30 кВт.

Пара колес и подставка для устойчивого напольного монтажа.

Бак вмещает 24 литра, что обеспечивает высокую автономность.

Недостатки:

Это самая большая тепловая пушка: масса прибора чуть больше 25 кг. Впрочем, такие габариты можно объяснить высокой мощностью.

Ballu BHDP-50 (50 кВт)

Закрывает рейтинг самая мощная тепловая пушка среди моделей, работающих на дизельном топливе. Модель от Ballu подойдет для обслуживания крупных нежилых помещений с вентиляцией.

Преимущества:

Высокая мощность тепловой пушки, составляющая 50 кВт.

Наружное покрытие, устойчивое к износу, и многоступенчатый защитный механизм гарантируют хороший срок службы.

Отапливает пространство с кубатурой до 500 метров.

Работает при низких температурных значениях.

Термостат.

Недостатки: