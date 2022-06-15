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Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50
5.0
2
33 990 ₽
44 390 ₽
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50
    Арт. Ю00000030814
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50
    Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50
      Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50
      Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50

      Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50

      • -10 400 ₽
      33 990 ₽
      44 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. Ю00000030814
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Объем бака для топлива, л
      		38
      Расход топлива, л/ч
      		4.76
      Все характеристики
      • -10 400 ₽
      33 990 ₽
      44 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50 применяется для обогрева нежилых или хорошо проветриваемых помещений. Устройство работает на дизельном топливе, которое подается при помощи компрессора. Корпус изготовлен из металла и обладает износостойким покрытием. Встроенный термостат необходим для поддержания заданной температуры. Для мобильности и удобства перемещения пушка оснащена прорезиненными колесами и поручнями.

        Преимущества 

        • Встроенный термостат от -10°С до +45°С
        • Встроенный датчик уровня топлива
        • Встроенный фильтр грубой очистки
        • Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
        • Теплоизолированный кожух электродвигателя
        • Камера сгорания из нержавеющей стали
        • Износостойкое наружное покрытие корпуса
        • Увеличенная мощность вентилятора
        • Многоступенчатая система защиты
        • Двухэлектродная система зажигания