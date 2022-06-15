Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50
Арт. Ю00000030814
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Объем бака для топлива, л
|38
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Расход топлива, л/ч
|4.76
- Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50 применяется для обогрева нежилых или хорошо проветриваемых помещений. Устройство работает на дизельном топливе, которое подается при помощи компрессора. Корпус изготовлен из металла и обладает износостойким покрытием. Встроенный термостат необходим для поддержания заданной температуры. Для мобильности и удобства перемещения пушка оснащена прорезиненными колесами и поручнями.
Преимущества
- Встроенный термостат от -10°С до +45°С
- Встроенный датчик уровня топлива
- Встроенный фильтр грубой очистки
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Теплоизолированный кожух электродвигателя
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Износостойкое наружное покрытие корпуса
- Увеличенная мощность вентилятора
- Многоступенчатая система защиты
- Двухэлектродная система зажигания