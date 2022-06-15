Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50

Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-50 применяется для обогрева нежилых или хорошо проветриваемых помещений. Устройство работает на дизельном топливе, которое подается при помощи компрессора. Корпус изготовлен из металла и обладает износостойким покрытием. Встроенный термостат необходим для поддержания заданной температуры. Для мобильности и удобства перемещения пушка оснащена прорезиненными колесами и поручнями.

Преимущества