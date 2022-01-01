Газовые тепловые пушки позволяют в кратчайшие сроки обогреть большое помещение, а также обеспечить отличную вентиляцию пространства, доступ воздуха в которое затруднен. В зависимости от конструкции, можно выбрать модель с рефлектором, инфракрасным нагревом или обычной системой вентилирования.

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