Инверторные генераторы
Найдено 26 товаров
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- 25 100 ₽27 990 ₽Вес бензогенератора: 21.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 10Тип двигателя: 4-х тактный
- -2 890 ₽
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- 44 900 ₽49 990 ₽Вес бензогенератора: 34.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 4.2 кВтОбъем бака для топлива: 13Тип двигателя: 4-х тактный
- -5 090 ₽
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- 75 990 ₽Вес бензогенератора: 43 кгНапряжение: 230 ВМощность: 6 кВтОбъем бака для топлива: 17Тип двигателя: 4-х тактный
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 29 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 23 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.3 кВтОбъем бака для топлива: 3.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 28.6 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.6 кВтОбъем бака для топлива: 10.5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 26 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 30 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 20.9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 4Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 23.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.7 кВтОбъем бака для топлива: 10Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 27.2 кгНапряжение: 230 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 14.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.2 кВтОбъем бака для топлива: 2.4Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 27 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 26 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.5 кВтОбъем бака для топлива: 5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 35 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 9Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 12.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.3 кВтОбъем бака для топлива: 3Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 62 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.2 кВтОбъем бака для топлива: 19Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.6 кВтОбъем бака для топлива: 9Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 12.6 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.2 кВтОбъем бака для топлива: 3.5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 62 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 19Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 13 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 2.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 18.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.1 кВтОбъем бака для топлива: 4.1Тип двигателя: 4-х тактный
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