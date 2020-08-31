Бензиновый генератор Fubag TI 2000

Преимущества

Профессиональный OHV-двигатель Fubag

Медные обмотки альтернатора

Цифровой дисплей позволяет контролировать выходное напряжение, частоту переменного тока, количество отработанных моточасов и частоту вращения двигателя

Система перевода двигателя в экономичный режим

Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла

Шумозащитный кожух FUBAG TI 2000 838979

Цифровая электростанция FUBAG TI 2000 838979 используется в качестве временного источника питания вдали от центральной сети. Устройство надежно обеспечит работу приборов общей мощностью до 2 кВт. На корпусе этой модели расположен удобный цифровой дисплей. Он позволяет контролировать выходное напряжение, частоту переменного тока, количество моточасов и частоту вращения двигателя. Электростанция имеет кожух из ударопрочного пластика. Это гасит шум двигателя и позволяет размещать аппарат в непосредственной близости от места работы. Подходит для использования на даче или на стройке.