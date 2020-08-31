Бензиновый генератор Fubag TI 2000
Арт. Х21203113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.1
- Цифровая электростанция FUBAG TI 2000 838979 используется в качестве временного источника питания вдали от центральной сети. Устройство надежно обеспечит работу приборов общей мощностью до 2 кВт. На корпусе этой модели расположен удобный цифровой дисплей. Он позволяет контролировать выходное напряжение, частоту переменного тока, количество моточасов и частоту вращения двигателя. Электростанция имеет кожух из ударопрочного пластика. Это гасит шум двигателя и позволяет размещать аппарат в непосредственной близости от места работы. Подходит для использования на даче или на стройке.
Преимущества
- Профессиональный OHV-двигатель Fubag
- Медные обмотки альтернатора
- Цифровой дисплей позволяет контролировать выходное напряжение, частоту переменного тока, количество отработанных моточасов и частоту вращения двигателя
- Система перевода двигателя в экономичный режим
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла
- Шумозащитный кожух FUBAG TI 2000 838979