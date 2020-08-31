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Бензиновый генератор Fubag TI 2000
4.2
9
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Fubag TI 2000
    Арт. Х21203113
    4.2
    9
    Бензиновый генератор Fubag TI 2000
    Бензиновый генератор Fubag TI 2000
    Бензиновый генератор Fubag TI 2000
    Бензиновый генератор Fubag TI 2000
    Бензиновый генератор Fubag TI 2000
    Бензиновый генератор Fubag TI 2000
      Бензиновый генератор Fubag TI 2000
      Бензиновый генератор Fubag TI 2000
      Бензиновый генератор Fubag TI 2000
      Бензиновый генератор Fubag TI 2000
      Бензиновый генератор Fubag TI 2000
      Бензиновый генератор Fubag TI 2000

      Бензиновый генератор Fubag TI 2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х21203113
      4.2
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Цифровая электростанция FUBAG TI 2000 838979 используется в качестве временного источника питания вдали от центральной сети. Устройство надежно обеспечит работу приборов общей мощностью до 2 кВт. На корпусе этой модели расположен удобный цифровой дисплей. Он позволяет контролировать выходное напряжение, частоту переменного тока, количество моточасов и частоту вращения двигателя. Электростанция имеет кожух из ударопрочного пластика. Это гасит шум двигателя и позволяет размещать аппарат в непосредственной близости от места работы. Подходит для использования на даче или на стройке.

        Преимущества

        • Профессиональный OHV-двигатель Fubag
        • Медные обмотки альтернатора
        • Цифровой дисплей позволяет контролировать выходное напряжение, частоту переменного тока, количество отработанных моточасов и частоту вращения двигателя
        • Система перевода двигателя в экономичный режим
        • Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла
        • Шумозащитный кожух FUBAG TI 2000 838979