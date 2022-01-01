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Бензиновая электростанция Fubag TI3000
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Fubag TI3000
    Арт. Х21203172
    Бензиновая электростанция Fubag TI3000

      Бензиновая электростанция Fubag TI3000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203172

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Fubag TI 3000 используется в качестве запасного или аварийного источника электроэнергии для домов и дач. Аппарат хорошо себя зарекомендовал также на строительных площадках и монтажных работах.

        Преимущества

        • Аппарат вырабатывает 12 вольт постоянного тока, что дает возможность использовать его для зарядки аккумуляторов и комрессоров для автомобиля
        • В генераторе используется 4-х тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов двигатель
        • Время работы при нагрузке в 75% – около 6ч
        • Электронная система зажигания
        • Можно подключать точные электроприборы и инструменты (в том числе с регулируемым числом оборотов)
        • Предназначен для высоких нагрузок
        • Шумоизоляционный корпус делает работу тихой и с низкой вибрацией