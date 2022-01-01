Бензиновая электростанция Fubag TI3000
Арт. Х21203172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.15
- Бензиновый генератор Fubag TI 3000 используется в качестве запасного или аварийного источника электроэнергии для домов и дач. Аппарат хорошо себя зарекомендовал также на строительных площадках и монтажных работах.
Преимущества
- Аппарат вырабатывает 12 вольт постоянного тока, что дает возможность использовать его для зарядки аккумуляторов и комрессоров для автомобиля
- В генераторе используется 4-х тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов двигатель
- Время работы при нагрузке в 75% – около 6ч
- Электронная система зажигания
- Можно подключать точные электроприборы и инструменты (в том числе с регулируемым числом оборотов)
- Предназначен для высоких нагрузок
- Шумоизоляционный корпус делает работу тихой и с низкой вибрацией