Четырехтактные бензиновые генераторы
Найдено 332 товара
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- 24 790 ₽Вес бензогенератора: 45 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 19 990 ₽Вес бензогенератора: 39 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.7 кВтОбъем бака для топлива: 12Тип двигателя: 4-х тактный
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- 35 361 ₽Вес бензогенератора: 74.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- 19 190 ₽Вес бензогенератора: 36 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 30 360 ₽Вес бензогенератора: 46.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 14 490 ₽Вес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
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- 51 490 ₽Вес бензогенератора: 73 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 22 319 ₽23 490 ₽Вес бензогенератора: 8.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- -1 171 ₽
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- 71 900 ₽Вес бензогенератора: 92.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.3 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 37 400 ₽Вес бензогенератора: 18.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.8 кВтОбъем бака для топлива: 3.6Тип двигателя: 4-х тактный
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- 31 190 ₽Вес бензогенератора: 42.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 56 890 ₽Вес бензогенератора: 74.8 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 54 190 ₽Вес бензогенератора: 76 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 60 710 ₽Вес бензогенератора: 85 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.3 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 23 990 ₽Вес бензогенератора: 41 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 58 320 ₽Вес бензогенератора: 84 кгНапряжение: 220 ВМощность: 6.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 19 490 ₽Вес бензогенератора: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 95 070 ₽Вес бензогенератора: 110 кгНапряжение: 220, 380 ВОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 24 026 ₽24 770 ₽Вес бензогенератора: 42 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- -744 ₽
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- 25 100 ₽27 990 ₽Вес бензогенератора: 22 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 10Тип двигателя: 4-х тактный
- -2 890 ₽
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- 33 550 ₽Вес бензогенератора: 49 кгНапряжение: 230 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 44 690 ₽Вес бензогенератора: 70 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 53 490 ₽Вес бензогенератора: 82 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
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- 31 639 ₽34 990 ₽Вес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- -3 351 ₽
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