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Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
5.0
2
23 690 ₽
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter DY4000L
    Арт. Х21203309
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
    Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
      Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск

      Бензиновый генератор Huter DY4000L

      23 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 943 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. Х21203309
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.2
      Все характеристики
      23 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 943 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Huter dy4000l купить стоит тогда, когда поблизости нет постоянного источника питания. Эта портативная электростанция работает на бензине, благодаря чему широко используется на строительных площадках, в мастерских для питания электрических инструментов, а также в загородных домах, находящихся в местности, где отсутствует стационарная электросеть. Бензиновый электрогенератор Huter dy4000l 3000 вт обладает высокой производительностью, совмещенной с малогабаритностью, что и необходимо для такого оборудования. Его предохранительные системы, такие как вольтметр и стабилизатор напряжения, индикация уровня топлива и масла и предохранитель от скачков напряжения обеспечивают бесперебойное питание, которому не будут являться помехой никакие погодные условия.

        Преимущества портативного бензогенератора huter dy4000l:

        • Мощность;
        • Долговечность;
        • Небольшой вес;
        • Система стабилизации напряжения;
        • Индикатор уровня топлива;
        • Автоматическое отключение при коротком замыкании;
        • Верхнее расположение клапанов двигателя;
        • Металлическая силовая рама.

        Комплектация:

        • Бензиновый генератор;
        • Вилка разъема;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.