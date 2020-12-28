Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск

Бензиновый генератор Huter DY4000L
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.2
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Huter dy4000l купить стоит тогда, когда поблизости нет постоянного источника питания. Эта портативная электростанция работает на бензине, благодаря чему широко используется на строительных площадках, в мастерских для питания электрических инструментов, а также в загородных домах, находящихся в местности, где отсутствует стационарная электросеть. Бензиновый электрогенератор Huter dy4000l 3000 вт обладает высокой производительностью, совмещенной с малогабаритностью, что и необходимо для такого оборудования. Его предохранительные системы, такие как вольтметр и стабилизатор напряжения, индикация уровня топлива и масла и предохранитель от скачков напряжения обеспечивают бесперебойное питание, которому не будут являться помехой никакие погодные условия.
Преимущества портативного бензогенератора huter dy4000l:
- Мощность;
- Долговечность;
- Небольшой вес;
- Система стабилизации напряжения;
- Индикатор уровня топлива;
- Автоматическое отключение при коротком замыкании;
- Верхнее расположение клапанов двигателя;
- Металлическая силовая рама.
Комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Вилка разъема;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.