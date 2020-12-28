Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск

Huter dy4000l купить стоит тогда, когда поблизости нет постоянного источника питания. Эта портативная электростанция работает на бензине, благодаря чему широко используется на строительных площадках, в мастерских для питания электрических инструментов, а также в загородных домах, находящихся в местности, где отсутствует стационарная электросеть. Бензиновый электрогенератор Huter dy4000l 3000 вт обладает высокой производительностью, совмещенной с малогабаритностью, что и необходимо для такого оборудования. Его предохранительные системы, такие как вольтметр и стабилизатор напряжения, индикация уровня топлива и масла и предохранитель от скачков напряжения обеспечивают бесперебойное питание, которому не будут являться помехой никакие погодные условия.

Преимущества портативного бензогенератора huter dy4000l:

Мощность;

Долговечность;

Небольшой вес;

Система стабилизации напряжения;

Индикатор уровня топлива;

Автоматическое отключение при коротком замыкании;

Верхнее расположение клапанов двигателя;

Металлическая силовая рама.

Комплектация: