Бензиновые генераторы 3 кВт
Найдено 14 товаров
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- 47 606 ₽49 990 ₽Вес бензогенератора: 49 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 14Тип двигателя: 4-х тактный
- -2 384 ₽
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 42.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 45 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 38 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 47 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 49 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 51 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 46 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 3.6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 42 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 45 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 50.4 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 60 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 13Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 48.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые генераторы 3 квт в городе Ярославль по цене от 16005 до 78405 рублей. В наличии более 14 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.