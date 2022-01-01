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Бензиновая электростанция Patriot GP 3810L
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Patriot GP 3810L
    Арт. Х21203352
    Бензиновая электростанция Patriot GP 3810L
    Бензиновая электростанция Patriot GP 3810L
    Бензиновая электростанция Patriot GP 3810L
      Бензиновая электростанция Patriot GP 3810L
      Бензиновая электростанция Patriot GP 3810L
      Бензиновая электростанция Patriot GP 3810L

      Бензиновая электростанция Patriot GP 3810L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203352

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT GP 3810L характеризуется оптимальным соотношением мощности двигателя и альтернатора, что является гарантией его стабильной работы на номинальной мощности.

        Преимущества

        • Применяется в качестве аварийного или автономного источника электроэнергии для питания маломощных бытовых электроприборов и электроинструмента
        • Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов OHV, что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
        • Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
        • Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки и медными обмотками обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
        • Выход 12 В позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае
        • Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
        • Защита от перегрузки
        • Защита от короткого замыкания
        • Долгий срок службы