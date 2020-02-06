Преимущества

Три выхода 220В

Наличие систем защиты

Полный контроль над параметрами

Длительный срок службы

Бензиновый генератор PATRIOT GP 6510 474101565 оснащается двигателем с верхним расположением клапанов для увеличения срока службы изделия. Также на модель можно установить комплект для транспортировки: пару рукояток и колеса на раме. Изделие подойдет для аварийного питания небольших потребителей уровня сварочных аппаратов, станков или электроинструмента. Для отслеживания уровня масла и топлива используется цифровой мультидисплей. Он же отображает мощность, напряжение, ток и частоту. Дополнительный выход на 12 В используется для подзарядки автомобильного аккумулятора.