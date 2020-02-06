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Бензиновый генератор Patriot GP 6510 474101565
5.0
1
43 890 ₽
49 890 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Patriot GP 6510 474101565
Арт. Х21203357
5.0
1
Бензиновый генератор Patriot GP 6510 474101565
Бензиновый генератор Patriot GP 6510 474101565
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Patriot GP 6510 474101565
Бензиновый генератор Patriot GP 6510 474101565

Бензиновый генератор Patriot GP 6510 474101565

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  • -6 000 ₽
43 890 ₽
49 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. Х21203357
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Стартер
ручной
Расход топлива, л/ч
3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -6 000 ₽
43 890 ₽
49 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый генератор PATRIOT GP 6510 474101565 оснащается двигателем с верхним расположением клапанов для увеличения срока службы изделия. Также на модель можно установить комплект для транспортировки: пару рукояток и колеса на раме. Изделие подойдет для аварийного питания небольших потребителей уровня сварочных аппаратов, станков или электроинструмента. Для отслеживания уровня масла и топлива используется цифровой мультидисплей. Он же отображает мощность, напряжение, ток и частоту. Дополнительный выход на 12 В используется для подзарядки автомобильного аккумулятора.

    Преимущества

    • Три выхода 220В
    • Наличие систем защиты
    • Полный контроль над параметрами
    • Длительный срок службы