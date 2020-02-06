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Бензиновый генератор Patriot GP 6510 474101565
Арт. Х21203357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|3
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- Бензиновый генератор PATRIOT GP 6510 474101565 оснащается двигателем с верхним расположением клапанов для увеличения срока службы изделия. Также на модель можно установить комплект для транспортировки: пару рукояток и колеса на раме. Изделие подойдет для аварийного питания небольших потребителей уровня сварочных аппаратов, станков или электроинструмента. Для отслеживания уровня масла и топлива используется цифровой мультидисплей. Он же отображает мощность, напряжение, ток и частоту. Дополнительный выход на 12 В используется для подзарядки автомобильного аккумулятора.
Преимущества
- Три выхода 220В
- Наличие систем защиты
- Полный контроль над параметрами
- Длительный срок службы