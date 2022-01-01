Бензиновые генераторы 3.5 кВт
Найдено 28 товаров
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- 24 790 ₽Вес бензогенератора: 45 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 30 360 ₽Вес бензогенератора: 46.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 31 190 ₽Вес бензогенератора: 42.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 24 026 ₽24 770 ₽Вес бензогенератора: 42 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- -744 ₽
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- 30 500 ₽33 990 ₽Вес бензогенератора: 52 кгНапряжение: 230 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- -3 490 ₽
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- 25 100 ₽26 990 ₽Вес бензогенератора: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 18Тип двигателя: 4-х тактный
- -1 890 ₽
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 43 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 46 кгНапряжение: 230 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 12Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 38.8 кгНапряжение: 230 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 42.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 7.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 26 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 31.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 50 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.5 кгНапряжение: 230 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 48 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 45.1 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 40.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 49 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 32.4 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 9Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 49.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 64.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 30Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 35 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 7.5Тип двигателя: 4-х тактный
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