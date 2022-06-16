Бензиновый генератор Eurolux G4000A

Преимущества

Оптимальная производительность

Низкий расход бензина

Мобильность и компактность

Электрогенератор Eurolux G4000A 64/1/38 – компактный переносной источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 3300 Вт. Модель предназначена для автономного энергоснабжения бытовых электроприборов и инструмента. Может использоваться как резервный модуль для дома или офиса при отключении магистральной сети. Бензогенератор оборудован электронной системой стабилизации и регулирования основных параметров, благодаря чему выдаёт стабильную частоту тока. В комплект электрического генератора Евролюкс G4000A входит четырёхтактный бензиновый двигатель с принудительным воздушным охлаждением. Прибор защищён от перегрузки и короткого замыкания. Имеет датчик уровня масла, автоматически прекращающий работу прибора при нехватке. Электростанция оснащена генерирующей установкой синхронного типа с надёжным щёточным механизмом.