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Бензиновый генератор Eurolux G4000A
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Eurolux G4000A
    Арт. О00000013063
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Eurolux G4000A

      Бензиновый генератор Eurolux G4000A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013063
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Eurolux G4000A  64/1/38 – компактный переносной источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 3300 Вт. Модель предназначена для автономного энергоснабжения бытовых электроприборов и инструмента. Может использоваться как резервный модуль для дома или офиса при отключении магистральной сети. Бензогенератор оборудован электронной системой стабилизации и регулирования основных параметров, благодаря чему выдаёт стабильную частоту тока. В комплект электрического генератора Евролюкс G4000A входит четырёхтактный бензиновый двигатель с принудительным воздушным охлаждением. Прибор защищён от перегрузки и короткого замыкания. Имеет датчик уровня масла, автоматически прекращающий работу прибора при нехватке. Электростанция оснащена генерирующей установкой синхронного типа с надёжным щёточным механизмом.

        Преимущества

        • Оптимальная производительность
        • Низкий расход бензина
        • Мобильность и компактность