Бензиновый генератор Eurolux G3600A

Преимущества

Оптимальная производительность

Низкий расход топлива

Электрогенератор Eurolux G3600A 64/1/37 – компактный переносной источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 2.8 кВт. Прибор предназначен для автономного электроснабжения бытовой техники, сварочного оборудования и электроинструмента. Электростанция защищена от перегрузки и короткого замыкания. В картере установлен датчик уровня масла, автоматически отключающий установку при критическом падении.