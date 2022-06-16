Бензиновый генератор Eurolux G3600A
Арт. О00000013112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.3
- Электрогенератор Eurolux G3600A 64/1/37 – компактный переносной источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 2.8 кВт. Прибор предназначен для автономного электроснабжения бытовой техники, сварочного оборудования и электроинструмента. Электростанция защищена от перегрузки и короткого замыкания. В картере установлен датчик уровня масла, автоматически отключающий установку при критическом падении.
Преимущества
- Оптимальная производительность
- Низкий расход топлива