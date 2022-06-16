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Бензиновый генератор Eurolux G3600A
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Eurolux G3600A
    Арт. О00000013112
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Eurolux G3600A

      Бензиновый генератор Eurolux G3600A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Eurolux G3600A 64/1/37 – компактный переносной источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 2.8 кВт. Прибор предназначен для автономного электроснабжения бытовой техники, сварочного оборудования и электроинструмента. Электростанция защищена от перегрузки и короткого замыкания. В картере установлен датчик уровня масла, автоматически отключающий установку при критическом падении.

        Преимущества

        • Оптимальная производительность
        • Низкий расход топлива