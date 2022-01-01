Дизельные генераторы – оборудование, которое вырабатывает электричество за счет переработки топлива. Используется в качестве аварийного электроносителя в местах, где электроэнергия недоступна. Удобное, простое, мобильное, автономное, экономичное устройство. Генератор легко транспортируется, не требует специальной квалификации.

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