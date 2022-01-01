Дизель генератор TSS SDG 6000EH
Арт. tss_2202912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизельный генератор ТСС SDG 6000EH3A 077016 подходит для эксплуатации в качестве источника резервного питания. К нему можно подключать одно- и трехфазные электроприборы общей мощностью до 6.5 кВт. Генератор применяется в частном доме или на даче, на строительных площадках и на объектах уличной торговли. Имеется транспортный комплект для удобства передвижения. Техника работает на дизельном топливе.
Преимущества
- Дизельный генератор ТСС SDG 6000EH3A 077016 имеет четырехтактный двигатель с воздушным типом охлаждения, который отличается долгим сроком службы
- Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Электронная система аварийной защиты контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла
- При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
- Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
- Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
- Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, где отображаются часы работы дизельного генератора
- Есть предпусковой подогрев, который делает возможным сам запуск системы в сложных условиях, при температуре от 0 до -20 ?. Для включения предпускового подогревателя поверните ключ запуска против часовой стрелки на 15-20 сек., а после этого без задержки выполните штатный запуск генератора
- Установлены индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты
- Простота эксплуатации и обслуживания
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения