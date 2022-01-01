Дизель генератор TSS SDG 6000EH

Дизельный генератор ТСС SDG 6000EH3A 077016 подходит для эксплуатации в качестве источника резервного питания. К нему можно подключать одно- и трехфазные электроприборы общей мощностью до 6.5 кВт. Генератор применяется в частном доме или на даче, на строительных площадках и на объектах уличной торговли. Имеется транспортный комплект для удобства передвижения. Техника работает на дизельном топливе.

Преимущества