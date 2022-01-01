Бензиновые генераторы
Найдено: 350 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 19 090 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 39 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 2.7 кВтОбъем бака для топлива: 12
- 23 690 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 45 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15
- 37 490 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 74.5 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22
- 18 290 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 36 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15
- 54 290 ₽Напряжение: 220, 380 ВВес бензогенератора: 74.8 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25
- 25 490 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 8.5 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1
- Персональная скидка
-
- 13 790 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 28 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6
- 30 360 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 46.5 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15
- Персональная скидка
-
- 49 090 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 73 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25
- 71 900 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 92.8 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 7.3 кВтОбъем бака для топлива: 25
- 49 530 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 77 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25
- Персональная скидка
-
- 40 790 ₽Напряжение: 220 ВВес бензогенератора: 18.5 кгТип двигателя: 4-х тактныйМощность: 1.8 кВтОбъем бака для топлива: 3.6
- Персональная скидка
-
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые генераторы в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 350 наименований. Бензиновые генераторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж