Гибридные генераторы
Найдено 7 товаров
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- 35 361 ₽Вес бензогенератора: 70 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 41.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 85 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 74.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 89 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 38.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.4 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 47 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гибридные генераторы в городе Ярославль по цене от 27300 до 104294 рубля. В наличии более 7 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.