Гибридный генератор Спец HG-9000

Преимущества

Вольтметр

Питание 12 В потребителей

Легкий запуск

Автоматический контроль уровня масла

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Гибридный генератор газ-бензин СПЕЦ HG-9000 и комплект для подключения к сети+баллону предназначается для снабжения бытовых приборов качественным электричеством. Предусматривается розетка на 32 А для подключения высокомощного строительного оборудования. В качестве топлива используется не только бензин АИ-92 и сжиженный газ в баллонах (пропан-бутан), но и магистральный газ (метан). Все элементы генератора крепятся на жесткую металлический раму, которая имеет ручки и колеса для удобство перемещения по рабочей площадке.