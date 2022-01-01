Гибридный генератор Спец HG-9000
Арт. О00000029925
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|3.6
- Гибридный генератор газ-бензин СПЕЦ HG-9000 и комплект для подключения к сети+баллону предназначается для снабжения бытовых приборов качественным электричеством. Предусматривается розетка на 32 А для подключения высокомощного строительного оборудования. В качестве топлива используется не только бензин АИ-92 и сжиженный газ в баллонах (пропан-бутан), но и магистральный газ (метан). Все элементы генератора крепятся на жесткую металлический раму, которая имеет ручки и колеса для удобство перемещения по рабочей площадке.
Преимущества
- Вольтметр
- Питание 12 В потребителей
- Легкий запуск
- Автоматический контроль уровня масла
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы