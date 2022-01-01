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Гибридный генератор Спец HG-9000
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Бензиновые генераторы
    Гибридный генератор Спец HG-9000
    Арт. О00000029925
    Гибридный генератор Спец HG-9000
    Гибридный генератор Спец HG-9000
    Гибридный генератор Спец HG-9000
    Гибридный генератор Спец HG-9000
    Гибридный генератор Спец HG-9000
      Гибридный генератор Спец HG-9000
      Гибридный генератор Спец HG-9000
      Гибридный генератор Спец HG-9000
      Гибридный генератор Спец HG-9000
      Гибридный генератор Спец HG-9000

      Гибридный генератор Спец HG-9000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029925

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гибридный генератор газ-бензин СПЕЦ HG-9000 и комплект для подключения к сети+баллону предназначается для снабжения бытовых приборов качественным электричеством. Предусматривается розетка на 32 А для подключения высокомощного строительного оборудования. В качестве топлива используется не только бензин АИ-92 и сжиженный газ в баллонах (пропан-бутан), но и магистральный газ (метан). Все элементы генератора крепятся на жесткую металлический раму, которая имеет ручки и колеса для удобство перемещения по рабочей площадке.

        Преимущества

        • Вольтметр
        • Питание 12 В потребителей
        • Легкий запуск
        • Автоматический контроль уровня масла
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы