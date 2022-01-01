Мини генераторы
Найдено 37 товаров
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- 20 999 ₽24 400 ₽220 ВВес: 8.5 кгМощность: 0.9 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 40 см³
- -3 401 ₽
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- 37 400 ₽37 800 ₽220 ВВес: 18.5 кгМощность: 1.8 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 72 см³
- -400 ₽
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- 27 990 ₽220 ВВес: 21.5 кгМощность: 2.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 138 см³
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- Нет в наличии220 ВВес: 16 кгМощность: 1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 53 см³
- Нет в наличииВес бензогенератора: 24 кгНапряжение: 230 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 5.5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличии220 ВВес: 23 кгМощность: 2.3 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 98 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 11.7 кгМощность: 0.9 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 63 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 12.7 кгМощность: 1.1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 69 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 23 кгМощность: 2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 79 см³
- Нет в наличииВес бензогенератора: 8 кгНапряжение: 230 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 20 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.95 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличии220 ВВес: 20.9 кгМощность: 2.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 113 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 23.5 кгМощность: 2.7 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 119 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 14.5 кгМощность: 1.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 53.5 см³
- Нет в наличииВес бензогенератора: 16.5 кгНапряжение: 230 ВМощность: 0.8 кВтОбъем бака для топлива: 4Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 22.48 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.8 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 24 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.8 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 19 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.7 кВтОбъем бака для топлива: 40Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличии220 ВВес: 12.6 кгМощность: 1.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 53.5 см³
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.88 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличии220 ВВес: 12.5 кгМощность: 1.3 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 60 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 9 кгМощность: 0.9 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 40 см³
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мини генераторы в городе Ярославль по цене от 1 до 180000 рублей. В наличии более 37 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.