Бензиновые генераторы 0.9 кВт
Найдено 11 товаров
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- 22 319 ₽23 490 ₽Вес бензогенератора: 8.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- -1 171 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииВес бензогенератора: 15.9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.72 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 11.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 16.5 кгНапряжение: 230 ВМощность: 0.8 кВтОбъем бака для топлива: 4Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.8 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.8 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.88 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 19 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.7 кВтОбъем бака для топлива: 40Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 9.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.85 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.75 кВтОбъем бака для топлива: 4Тип двигателя: 2-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые генераторы 0.9 квт в городе Ярославль по цене от 5490 до 22319 рублей. В наличии более 11 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.